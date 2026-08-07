América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Chile: un hombre murió tras participar en un “Club de la Pelea” clandestino

Luego de agonizar cuatro días con muerte cerebral, Bastián Uribe Silva, de 28 años, falleció en el Hospital de Osorno y el responsable será reformalizado por homicidio

Díptico con edificio del Hospital Base San José de Osorno a la izquierda y retrato en primer plano de un hombre a la derecha
Luego de agonizar cuatro días con muerte cerebral, Bastián Uribe Silva, de 28 años, falleció en el Hospital de Osorno y el responsable será reformalizado por homicidio.
Guardar

Luego de agonizar cuatro días con graves lesiones en su cabeza, la tarde de este jueves falleció en el Hospital de Osorno (930 kms al sur de Santiago) Bastián Uribe Silva, de 28 años, quien la semana pasada participó de un verdadero “Club de la Pelea” que se llevó a cabo en el subterráneo de un céntrico pub de esa ciudad, llevándose la peor parte.

Pese a los esfuerzos, el joven no logró superar la gravedad de sus lesiones y fue declarado con muerte cerebral, por lo que los médicos decidieron desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida.

PUBLICIDAD

El viernes pasado, la policía dio con el responsable, identificado como Marcos Martínez Rumillanca, quien fue formalizado por lesiones graves gravísimas y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de la muerte del infortunado boxeador, desde el Ministerio Público informaron esta jornada que será nuevamente formalizado el acusado por homicidio, tal como lo confirmó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, quien explicó además que Uribe presentaba enfermedades previas que agravaron su estado de salud.

De acuerdo a la persecutora, los partes médicos permitieron determinar que “este joven padecía de patologías preexistentes, las cuales agudizaron el esfuerzo fisiológico que tuvo al participar en esta pelea, además por los golpes recibidos por parte del imputado”.

PUBLICIDAD

Caricatura de dos hombres con gafas de sol, gorras y camisetas de fútbol. Uno apunta un arma, el otro adopta pose de boxeo. Botellas y texto
Luego de agonizar cuatro días con muerte cerebral, Bastián Uribe Silva, de 28 años, falleció en el Hospital de Osorno y el responsable será reformalizado por homicidio.

El “Club de la Pelea”

Sin embargo, el Ministerio Público investiga ahora a quienes están detrás de una página de la red social Instagram llamada “Peskatea Combos” (Agárrate a puñetazos o a “piñas”), los que serían responsables de organizar este verdadero “Club de la Pelea” no solo en Osorno, sino también en otras ciudades del país.

La página tiene más de 500 seguidores y una sola publicación, en la que es posible leer comentarios sobre la muerte de Uribe como “no sé si fuiste el que ‘ganó’ o ‘perdió’ pero ya no nos vemos mas” o “pelean puros pollos sin experiencia marcial”.

Temas Relacionados

ChileOsornoClub de la PeleaBastián Uribe SilvaMuerte cerebral“Peskatea Combos”

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

El dinero estaba escondido en el respaldar del asiento del conductor y en el piso del automóvil. El hombre que transportaba el efectivo no presentó documentos para justificar su procedencia.

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

Un botín sin precedentes de 27 medallas en un solo día permitió a la República Dominicana superar la barrera de las 145 preseas totales y ascender al cuarto lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

La dependencia informó que 64 obras están en marcha con impacto en 1.308 kilómetros, mientras 49 fueron retomadas y 11 ya funcionan, al presentar su reorganización de trabajos heredados

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

Las gradas del Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenan con familias, estudiantes y visitantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un giro impulsado por entradas accesibles y figuras como Marileidy Paulino

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena

La medición oficial del Banco Central de Reserva fija que el 1.1% del país declaró pertenecer a un pueblo originario, tras incorporar por primera vez una pregunta basada en la autoidentificación

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Declaración de renta 2026: cómo y cuándo debe presentarse si un contribuyente falleció

Declaración de renta 2026: cómo y cuándo debe presentarse si un contribuyente falleció

Gobernadora del Valle, tras el primer consejo de seguridad con De la Espriella como presidente: “La Nación nos falló en el gobierno anterior”

Inés, fundadora de un local de manicura: “Que un salón esté lleno no significa que esté ganando dinero”

El comunicado del Sanatorio de Rosario donde estaba internado Jorge Messi

Ronald Johnson envía advertencia a El Pelón, hijastro de El Mencho y nuevo líder del CJNG: “Ya no hay dónde esconderse”

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha