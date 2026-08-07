Chile: un hombre murió tras participar en un “Club de la Pelea” clandestino

Luego de agonizar cuatro días con muerte cerebral, Bastián Uribe Silva, de 28 años, falleció en el Hospital de Osorno y el responsable será reformalizado por homicidio.

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Luego de agonizar cuatro días con graves lesiones en su cabeza, la tarde de este jueves falleció en el Hospital de Osorno (930 kms al sur de Santiago) Bastián Uribe Silva, de 28 años, quien la semana pasada participó de un verdadero “Club de la Pelea” que se llevó a cabo en el subterráneo de un céntrico pub de esa ciudad, llevándose la peor parte.

Pese a los esfuerzos, el joven no logró superar la gravedad de sus lesiones y fue declarado con muerte cerebral, por lo que los médicos decidieron desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida.

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El viernes pasado, la policía dio con el responsable, identificado como Marcos Martínez Rumillanca, quien fue formalizado por lesiones graves gravísimas y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de la muerte del infortunado boxeador, desde el Ministerio Público informaron esta jornada que será nuevamente formalizado el acusado por homicidio, tal como lo confirmó la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, quien explicó además que Uribe presentaba enfermedades previas que agravaron su estado de salud.

De acuerdo a la persecutora, los partes médicos permitieron determinar que “este joven padecía de patologías preexistentes, las cuales agudizaron el esfuerzo fisiológico que tuvo al participar en esta pelea, además por los golpes recibidos por parte del imputado”.

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Luego de agonizar cuatro días con muerte cerebral, Bastián Uribe Silva, de 28 años, falleció en el Hospital de Osorno y el responsable será reformalizado por homicidio.

El “Club de la Pelea”

Sin embargo, el Ministerio Público investiga ahora a quienes están detrás de una página de la red social Instagram llamada “Peskatea Combos” (Agárrate a puñetazos o a “piñas”), los que serían responsables de organizar este verdadero “Club de la Pelea” no solo en Osorno, sino también en otras ciudades del país.

La página tiene más de 500 seguidores y una sola publicación, en la que es posible leer comentarios sobre la muerte de Uribe como “no sé si fuiste el que ‘ganó’ o ‘perdió’ pero ya no nos vemos mas” o “pelean puros pollos sin experiencia marcial”.