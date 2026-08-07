América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Chile: prisión preventiva para 10 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a adolescentes bolivianas

La organización las alojaba en prostíbulos de Iquique y Alto Hospicio y ofrecía sus servicios por internet

La fiscal a cargo de la investigación dio detalles del caso.

Guardar

El Juzgado de Garantía de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago) decretó este jueves prisión preventiva para 10 miembros de una organización que internaba mujeres desde Bolivia, varias de ellas adolescentes, para explotarlas sexualmente en prostíbulos de la región de Tarapacá.

La investigación que duró siete meses, denominada “Operación Código Infancia”, se inició en diciembre del año pasado tras una serie de denuncias de vecinos y terminó con el arresto de siete personas de nacionalidad boliviana, dos peruanas y una chilena, amén de 12 víctimas rescatadas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años.

“La investigación realizada con la Brigada de Delitos Sexuales permitió confirmar la existencia de esta organización criminal que captaba y trasladaba al país a mujeres para explotarlas sexualmente, alojándolas en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, y obteniendo importantes beneficios económicos derivados de este comercio sexual que se ejercía en inmuebles clandestinos”, informó la fiscal del caso, Camila Albarracín.

PUBLICIDAD

“También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, complementó.

Chile: prisión preventiva para 10 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a adolescentes bolivianas
12 víctimas fueron rescatadas.

Trabajo de “acompañantes”

De acuerdo a la persecutora, las víctimas eran captadas en Bolivia con la promesa de pagarles los pasajes y estadía en Chile para trabajar como “acompañantes”, sin embargo, una vez en el país se les informaba que dichos gastos debían pagarlos ejerciendo el comercio sexual por al menos tres meses.

Los servicios que las víctimas se veían obligadas a proveer eran anunciados mediante avisos en páginas de internet, los que incluían el desplazamiento a domicilio de las mujeres, con el consiguiente riesgo para su integridad física.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los líderes de la organización y a otras personas encargadas del traslado de las mujeres y la logística en Chile para instalarlas, administrar los prostíbulos y recolectar los pagos.

En dichos allanamientos, los detectives incautaron cinco vehículos utilizados por la organización y casi $20 millones de pesos en efectivo (USD 21 mil) en efectivo, parte de las ganancias recibidas por la organización.

Así las cosas, en la audiencia de formalización el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía local y dejó tras las rejas a los 10 imputados, por los 120 días fijados para llevar adelante la investigación.

Temas Relacionados

ChileBoliviaPrisión preventivaIquiqueAlto HospicioProstituciónExplotación sexual

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

El dinero estaba escondido en el respaldar del asiento del conductor y en el piso del automóvil. El hombre que transportaba el efectivo no presentó documentos para justificar su procedencia.

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

Un botín sin precedentes de 27 medallas en un solo día permitió a la República Dominicana superar la barrera de las 145 preseas totales y ascender al cuarto lugar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

La dependencia informó que 64 obras están en marcha con impacto en 1.308 kilómetros, mientras 49 fueron retomadas y 11 ya funcionan, al presentar su reorganización de trabajos heredados

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

Las gradas del Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenan con familias, estudiantes y visitantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un giro impulsado por entradas accesibles y figuras como Marileidy Paulino

El atletismo conquista a un público nuevo en Santo Domingo

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena

La medición oficial del Banco Central de Reserva fija que el 1.1% del país declaró pertenecer a un pueblo originario, tras incorporar por primera vez una pregunta basada en la autoidentificación

El censo de El Salvador revela la magnitud y diversidad de la población indígena
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Cruz Azul vs New York FC: a qué hora y dónde ver en México el partido de la Máquina en la Leagues Cup 2026

Feria del Mole y el Tamal: fechas, sede y todo lo que debes saber de los platillos típicos mexicanos más clásicos y deliciosos

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de agosto

Una cala familiar de aguas cristalinas y a pocos kilómetros las cuevas que maravillaron a Julio Verne

INFOBAE AMÉRICA

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Policía de Fronteras decomisó más de ¢68 millones (USD 150 mil) ocultos en un vehículo en la Zona Sur de Costa Rica

República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha