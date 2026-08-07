Chile: prisión preventiva para 10 integrantes de una banda que explotaba sexualmente a adolescentes bolivianas

La fiscal a cargo de la investigación dio detalles del caso.

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El Juzgado de Garantía de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago) decretó este jueves prisión preventiva para 10 miembros de una organización que internaba mujeres desde Bolivia, varias de ellas adolescentes, para explotarlas sexualmente en prostíbulos de la región de Tarapacá.

La investigación que duró siete meses, denominada “Operación Código Infancia”, se inició en diciembre del año pasado tras una serie de denuncias de vecinos y terminó con el arresto de siete personas de nacionalidad boliviana, dos peruanas y una chilena, amén de 12 víctimas rescatadas, entre ellas dos adolescentes de 16 y 17 años.

“La investigación realizada con la Brigada de Delitos Sexuales permitió confirmar la existencia de esta organización criminal que captaba y trasladaba al país a mujeres para explotarlas sexualmente, alojándolas en domicilios de Iquique y Alto Hospicio, y obteniendo importantes beneficios económicos derivados de este comercio sexual que se ejercía en inmuebles clandestinos”, informó la fiscal del caso, Camila Albarracín.

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“También pudimos determinar que traían también mujeres menores de edad, incluso una niña de 14 años, y al momento del operativo encontramos dos víctimas de 16 y 17 años de edad”, complementó.

12 víctimas fueron rescatadas.

Trabajo de “acompañantes”

De acuerdo a la persecutora, las víctimas eran captadas en Bolivia con la promesa de pagarles los pasajes y estadía en Chile para trabajar como “acompañantes”, sin embargo, una vez en el país se les informaba que dichos gastos debían pagarlos ejerciendo el comercio sexual por al menos tres meses.

Los servicios que las víctimas se veían obligadas a proveer eran anunciados mediante avisos en páginas de internet, los que incluían el desplazamiento a domicilio de las mujeres, con el consiguiente riesgo para su integridad física.

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Durante el operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los líderes de la organización y a otras personas encargadas del traslado de las mujeres y la logística en Chile para instalarlas, administrar los prostíbulos y recolectar los pagos.

En dichos allanamientos, los detectives incautaron cinco vehículos utilizados por la organización y casi $20 millones de pesos en efectivo (USD 21 mil) en efectivo, parte de las ganancias recibidas por la organización.

Así las cosas, en la audiencia de formalización el tribunal acogió la solicitud de la fiscalía local y dejó tras las rejas a los 10 imputados, por los 120 días fijados para llevar adelante la investigación.

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