América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Daniel Noboa ordenó el despliegue de 4.000 efectivos en Quito para combatir el crimen organizado

El Plan de Protección de Quito refuerza la vigilancia en colegios, estaciones de metro, mercados y accesos a la capital, con 100 vehículos, motocicletas y 20 drones en los horarios de mayor movimiento

Daniel Noboa advirtió que cada ataque contra el Estado y Quito tendrá una respuesta más fuerte en esta nueva etapa de seguridad. (EP)
Daniel Noboa advirtió que cada ataque contra el Estado y Quito tendrá una respuesta más fuerte en esta nueva etapa de seguridad. (EP)
Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó este lunes el despliegue de 4.000 efectivos de policía y fuerzas militares en Quito para contener el avance del crimen organizado en la capital.

El operativo, denominado Plan de Protección de Quito, distribuirá en partes iguales los efectivos entre las dos fuerzas: 2.000 agentes de la Policía Nacional y 2.000 soldados. Los primeros cubrirán los puntos de mayor tránsito ciudadano —colegios, estaciones de metro, paradas de autobús, mercados, bancos, centros comerciales y barrios—, mientras que los militares se concentrarán en los enclaves que el Gobierno considera más críticos de la ciudad.

PUBLICIDAD

El despliegue se concentrará en las franjas de mayor movilidad, de 04:00 a 11:00 (09:00 a 16:00 GMT) y de 17:00 a 02:00 (22:00 a 07:00 GMT). Para reforzar la capacidad operativa, las fuerzas de seguridad contarán además con 100 vehículos y motocicletas, y 20 drones.

Operaciones militares en el cantón Eloy Alfaro permitieron la aprehensión de personas vinculadas al Frente Oliver Sinisterra. (Ejército Ecuador)
La Presidencia de Ecuador intensificará los controles en los ingresos a Quito, la avenida Simón Bolívar y el centro histórico.

La Presidencia informó en un comunicado que se intensificarán los controles en los ingresos a Quito y en vías identificadas con presencia de estructuras criminales, entre ellas la avenida Simón Bolívar. El operativo abarcará también el centro histórico de la localidad y los sectores de mayor afluencia.

“A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa, cada ataque tendrá una respuesta más fuerte", afirmó Noboa en el video difundido en su cuenta de Instagram, y añadió: “Inicia una nueva etapa, donde la luz que irradia Quito seguirá siendo referente en el continente entero".

PUBLICIDAD

La medida responde a una serie de hechos que evidenciaron el deterioro de la seguridad en Quito. El 29 de julio, la Policía halló un cuerpo embalado y decapitado colgado de un puente sobre la avenida Simón Bolívar, un tipo de hecho que hasta entonces solo se había registrado en municipios costeros como Durán y Guayaquil, entre los más violentos del país.

El operativo en Quito se concentrará en las franjas de mayor movilidad y sumará 100 vehículos, motocicletas y 20 drones. (EFE/José Jácome)
El operativo en Quito se concentrará en las franjas de mayor movilidad y sumará 100 vehículos, motocicletas y 20 drones. (EFE/José Jácome)

Días antes, el 21 de julio, tres universidades locales habían alertado públicamente sobre el aumento de robos, asaltos y casos de estudiantes drogados en los alrededores de sus campus, y reclamaron la intervención del Estado. El Gobierno respondió con un plan focalizado en los exteriores de centros de educación superior en ocho provincias, que antecede al operativo ahora puesto en marcha.

Pichincha, cuya capital es Quito, integra desde junio pasado el grupo de diez provincias bajo estado de excepción, una medida que el mandatario ha aplicado de manera sostenida durante los últimos dos años frente al deterioro del orden público en las zonas más golpeadas por las bandas criminales.

A inicios de 2024, el presidente declaró el “conflicto armado interno” para ampliar el alcance legal de las operaciones militares frente al alza de homicidios. “Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer”, afirmó este lunes.

(Con información de EP y EFE)

Temas Relacionados

Daniel NoboaQuitoCrimen organizadoestado de excepción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Guatemala aplaza una respuesta al alza de los combustibles por falta de acuerdos

La Junta Directiva dejó fuera de la agenda legislativa las iniciativas sobre el encarecimiento de las gasolinas y el diésel, mientras persiste el desacuerdo entre el Ejecutivo, la oposición y los taxistas sobre subsidios o recortes tributarios

El Congreso de Guatemala aplaza una respuesta al alza de los combustibles por falta de acuerdos

"No sé qué es pasar una semana de agosto en casa": la historia de socorristas salvadoreños que eligen salvar vidas durante las vacaciones

Para Carlos Fuentes y Alexis Barrera, ser socorristas en El Salvador significa encontrar satisfacción en cada emergencia atendida, incluso cuando las vacaciones quedan en segundo plano.

"No sé qué es pasar una semana de agosto en casa": la historia de socorristas salvadoreños que eligen salvar vidas durante las vacaciones

Inician auditoria de adopciones en Honduras y advierten que remitirán irregularidades al Ministerio Público

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inició una revisión de entre 50 y 100 expedientes de adopción para determinar si existieron irregularidades

Inician auditoria de adopciones en Honduras y advierten que remitirán irregularidades al Ministerio Público

Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua defiende la reforma constitucional que restringe a la oposición

La iniciativa que impulsa el oficialismo ampliaría los periodos de cargos electos y designados, además de permitir sanciones a organizaciones políticas con apoyo externo, en medio de críticas por el cierre de la competencia pública

Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua defiende la reforma constitucional que restringe a la oposición

Gobierno de Costa Rica y diputados oficialistas denuncian oficialmente a jueces de la Sala Constitucional

La acción penal fue interpuesta contra cuatro magistrados que votaron a favor de mantener temporalmente a los suplentes de la Sala IV, una decisión que el oficialismo calificó como un “golpe de Estado judicial”

Gobierno de Costa Rica y diputados oficialistas denuncian oficialmente a jueces de la Sala Constitucional
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hallan vestigios de una antigua civilización en la Amazonía: qué revela un estudio de figuras geométricas

Hallan vestigios de una antigua civilización en la Amazonía: qué revela un estudio de figuras geométricas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 3 de agosto: Monzón mexicano e ingreso de la onda tropical no. 24 provocarán lluvias intensas en el país

La Wanders Lover demandará a Ana Show tras llegar a los golpes afuera de La Casa de Óscar Burgos

Señales de que estás viviendo con estrés crónico: síntomas físicos, impacto emocional y cómo empezar a tratarlo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Interior defenderá este martes ante la UE que España practica una política migratoria “responsable” tras la crisis de Ceuta

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala aplaza una respuesta al alza de los combustibles por falta de acuerdos

El Congreso de Guatemala aplaza una respuesta al alza de los combustibles por falta de acuerdos

"No sé qué es pasar una semana de agosto en casa": la historia de socorristas salvadoreños que eligen salvar vidas durante las vacaciones

Inician auditoria de adopciones en Honduras y advierten que remitirán irregularidades al Ministerio Público

Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua defiende la reforma constitucional que restringe a la oposición

Zelensky destituyó a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

La actriz y activista Jameela Jamil hace una dura crítica a la reciente apariencia de Ariana Grande: “Rezo para que se recupere”

‘House of the Dragon’: ¿Qué significan los sueños de Helaena Targaryen?

“Absolutamente destrozado”: así reaccionó Keith Urban al enterarse de que Nicole Kidman tiene un nuevo romance

YouTube eliminó varios canales de ASMR por vínculos a contenido sexual externo