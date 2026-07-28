Una influencer chilena se grabó manejando un Tesla a más de 200 km/h: la justicia abrió una causa en su contra

El hecho causó indignación en redes sociales.

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La influencer chilena Nayadeth Neculhueque, más conocida como “Naya Fácil”, compartió el fin de semana un video en sus redes sociales conduciendo su famoso Cybertruck de Tesla rosado a 211 km/h, asunto que le costó una investigación del Ministerio Público por el delito de “conducción temeraria” y reactivó la llamada “Ley Toretto 2.0″ en el Congreso.

En el video, que causó indignación entre sus seguidores, es posible ver cómo la celebridad, junto a un acompañante, aprieta el acelerador y en pocos segundos pasa de 56 a 211 km/h en la ruta que va hacia el Cajón del Maipo en Santiago, en la que la velocidad máxima de circulación es de 120 km/h.

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Así las cosas, el fiscal Juan Cheuquiante informó esta jornada que la Fiscalía Metropolitana Sur “abrió una investigación por el delito de conducción temeraria”, teniendo como prueba precisamente el video subido por la propia influencer.

De acuerdo al persecutor, “la Sección de Investigación Policial de la 38 Comisaría de Carabineros en Puente Alto se encuentran ya realizando diligencias para poder esclarecer este hecho”, consignó Emol.

"Naya Fácil" llevó el Tesla hasta los 211 km/h.

Casos previos

El caso de “Naya Fácil” se suma al de otro individuo -cuya identidad no es posible revelar debido a una orden judicial-, quien en junio pasado fue detenido tras circular en un BMW a 264 km/h por una autopista del barrio alto santiaguino y puesto en libertad sin siquiera retenerle la licencia.

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Es más: la semana pasada, 41 conductores fueron formalizados por conducción temeraria en la autopista Costanera Norte, luego de sendas querellas presentadas por el municipio santiaguino de Vitacura.

Debido a esto, diputados de derecha e izquierda reactivaron dos proyectos de ley que duermen en el Congreso, siendo el primero de ellos la llamada “Ley Toretto 2.0”, impulsada principalmente por el diputado Ignacio Achurra (Frente Amplio), junto a un grupo transversal de parlamentarios de distintas fuerzas políticas que incluyen al Partido Comunista, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y la Democracia Cristiana.

“Hemos conocido muchos casos que indignan a la ciudadanía de personas que manejan en situación temeraria poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Por eso hemos impulsado el proyecto de ley Toretto 2.0, le hemos pedido además al presidente Kast que le ponga urgencia porque este proyecto va a permitir que a diferencia de lo que pasa hoy día, que las personas son formalizadas y se pueden ir manejando a su casa, los jueces puedan instruir que se les retenga su licencia de conducir mientras se realiza el proceso”, señaló Achurra al medio citado.

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La influencer arriba del capó de su famoso Tesla.

La segunda iniciativa corre por cuenta de los diputados Fabián Ossandón (PDG) y Marlene Pérez (Ind.-UDI), y apunta igualmente a que los tribunales tengan la facultad de retener la licencia del infractor mientras dure la investigación.

Según Ossandón, “conducir a más de 200 kilómetros por hora no es una simple infracción de tránsito, es una conducta que pone en grave riesgo la vida de las personas. La ley debe aplicarse con todo el rigor, sin importar quién sea el responsable”.

“No podemos permitir que una persona que representa un peligro evidente siga al volante mientras avanza la investigación. La seguridad de las familias debe estar siempre por sobre cualquier privilegio”, complementó el parlamentario.

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Finalmente, la diputada Pérez sostuvo que “ningún influencer, ningún político, ninguna persona natural puede exceder el límite de velocidad que está estipulado por ley. Es importante que acá se tomen medidas respecto a este tipo de hechos, que lamentablemente no es primera vez que ocurren. Si tenemos que endurecer las penas, se debe hacer”.