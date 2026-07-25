Perú y Venezuela reanudaron relaciones bilaterales tras dos años de ruptura diplomática

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú en medio de la reanudación de relaciones con Venezuela (Reuters)

Perú y Venezuela acordaron reanudar de manera progresiva e integral sus relaciones bilaterales, dos años después de la ruptura diplomática que mantuvo cerrados consulados y embajadas y dejó a más de un millón y medio de venezolanos en Perú sin acceso a documentación y trámites esenciales.

El anuncio, comunicado por los ministerios de Exteriores de ambos países, se produjo en el contexto del traspaso de gobierno en Lima, donde Keiko Fujimori asumirá la presidencia, respaldada en campaña por figuras de la oposición venezolana.

La reanudación comenzará con la reapertura de los servicios consulares y representa el primer paso hacia la normalización plena de los vínculos entre ambos países, tras una etapa marcada por tensiones políticas y desacuerdos en torno al reconocimiento de las autoridades venezolanas.

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Las cancillerías destacaron que la cooperación y la integración se asientan en los lazos históricos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a Perú y Venezuela desde la independencia, lo que motivó la decisión de restablecer el diálogo y la colaboración bilateral.

La ruptura formal ocurrió el 30 de julio de 2024, cuando Venezuela clausuró sus consulados en Perú y suspendió toda relación diplomática. Esta decisión se desencadenó después de que el gobierno peruano reconociera a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

El reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela provocó la ruptura diplomática en 2024 (EFE)

El entonces canciller peruano Javier González-Olaechea calificó a Maduro como un dirigente que intentó perpetuarse en el poder mediante una dictadura y denunció fraude en los comicios de julio de 2024.

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Desde esa fecha, la comunidad venezolana en Perú, la segunda más grande fuera de Venezuela, permaneció sin acceso a servicios consulares, lo que limitó la posibilidad de renovar pasaportes, tramitar documentos y recibir asistencia oficial. Los trámites diplomáticos quedaron paralizados tras el cierre de la embajada y los consulados en Lima, en un contexto en el que las relaciones políticas entre ambos países atravesaron un periodo de máxima tensión.

A partir de ese momento, el nuevo gobierno venezolano emprendió una serie de medidas orientadas a restablecer los vínculos diplomáticos y consulares no solo con Perú sino también con otros países, entre ellos Estados Unidos, con quienes las relaciones se encontraban interrumpidas desde 2019.

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La relación bilateral entre Perú y Venezuela experimentó diversos episodios de tensión en los últimos años. En 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski retiró a su embajador de Caracas y expulsó al embajador venezolano en Lima en respuesta a la crisis democrática en Venezuela durante el régimen de Maduro.

En octubre de 2021, ambos países restablecieron relaciones diplomáticas y designaron nuevos embajadores, pero la relación volvió a quebrarse en 2024, cuando la administración de Dina Boluarte desconoció los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas y concedió un plazo de 72 horas para la salida de los diplomáticos venezolanos del territorio peruano.

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(Con información de EFE y Europa Press)