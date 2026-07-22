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Un alcalde chileno será formalizado por defraudar al fisco en más de USD 1 millón

El edil de Chillán, Camilo Benavente (PPD), habría pagado $1.276 millones de pesos de más por la compra de una medialuna para deportes rurales

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Un alcalde chileno será formalizado por defraudar al fisco en más de USD 1 millón
La defensa del edil asegura que actuó bajo la supervisión de los asesores jurídicos municipales.

Luego de una querella estampada en 2023 por dos ex concejales, el alcalde de Chillán (400 kms al sur de Santiago), Camilo Benavente (PPD), será formalizado el próximo 16 de octubre por presunto fraude al Fisco en exactamente $1.276 millones de pesos (USD 1,192 millones), dineros que habría pagado de más en la compra de la medialuna comunal utilizada para realizar deportes rurales, en 2021.

Si bien la denuncia presentada por Juan Pablo López y Joseph Careaga apuntaba además a otros delitos como falsificación de documentos y negociación incompatible, finalmente la Fiscalía resolvió presentar acusación este martes, solo por el fraude a las arcas del Estado en la adquisición del recinto en $3.276 millones (USD 3 millones), cuando su valor real no superaba los $2.000 millones (USD 1.872 millones).

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De acuerdo a Careaga, la tasación de la propiedad se estableció después de que la compra-venta se había realizado, asunto que ya fue zanjado por la Contraloría General de la República (CGR). Debido a esto, aseguró que espera que la justicia esclarezca este hecho “de una vez por todas, porque, en realidad, lo que aquí está en juego es la plata de la municipalidad y la plata de todos los chillanejos”, según consignó BioBíoChile.

Un alcalde chileno será formalizado por defraudar al fisco en más de USD 1 millón
La famosa medialuna.

La defensa del alcalde

Sin embargo, Marcelo Villena, abogado defensor del actual alcalde de Chillán -comuna famosa por sus embutidos-, asegura que éste efectuó la compra bajo el consejo y supervisión de los asesores del municipio, quienes en las distintas etapas del proceso no hicieron reparo alguno.

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“A nuestro juicio no hay ninguna irregularidad, ningún fraude en ese hecho ni en ningún otro, pero bueno, la Fiscalía es soberana de formalizar investigación. Creemos que los argumentos de la defensa van a dejar claro que no hay responsabilidad del señor alcalde en los hechos”, aseguró.

De acuerdo al legista, el contrato se desarrolló “en distintas etapas, en todas las cuales se contó con los vistos buenos respectivos de los asesores jurídicos, de manera que el alcalde ejecutó aquello que le recomendaron los asesores”, aseguró al medio citado.

Finalmente, la actual concejala, Yanina Contreras, quien votó a favor de la adquisición, defendió la compra de la medialuna en 2021 puesto que hubo “tasaciones que se presentaron y justificaron el precio”, aunque agregó que “si hay cosas que aclarar, es bueno que se haga”.

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