América Latina

La ofensiva de la oposición chilena para retrasar la promulgación del Plan de Reconstrucción del Gobierno

Parlamentarios ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) por varias de sus normas aprobadas en el Congreso

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Vista aérea de legisladores chilenos, hombres y mujeres, en un hemiciclo. Varios levantan el pulgar; hay banderas chilenas sobre los escritorios
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto estrella del Gobierno de José Antonio Kast.

A pesar de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el corazón del Plan de Reconstrucción Nacional, el proyecto emblema con que el Gobierno de José Antonio Kast anotó su primera gran victoria legislativa aún no podrá ser promulgado, pues parlamentarios de la oposición ya ingresaron sendos requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de establecer como inconstitucionales varias de sus normas.

Esta mañana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró que espera despachar por la noche el único punto pendiente que pasó a una comisión mixta -la exención del pago de contribuciones por su casa propia a los mayores de 65 años-, dejándolo listo para su etapa final.

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“La próxima semana es semana regional. Para la vuelta de esa semana, lo del veto presidencial, que el Gobierno ya lo anunció, y por supuesto después de eso ya entra el Tribunal Constitucional (TC), a propósito de los requerimientos que se han anunciado (desde la oposición)”, señaló a Radio Duna

Ello, puesto que el Gobierno confirmó que ingresará un veto presidencial sobre cuatro materias de la también llamada “Ley Miscelánea” ingresadas por la oposición durante la tramitación del proyecto: el derecho al olvido financiero por deudas; la garantía de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas (pymes); el impedimento de cobrar intereses sobre intereses (anatocismo), y la prohibición de cortar servicios básicos en zonas siniestradas.

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En un recinto legislativo, un hombre calvo con traje oscuro sonríe y saluda de mano. Cerca, un hombre abraza a una mujer. Otros individuos están presentes
Aunque la también llamada "Ley Miscelánea" ya fue aprobada, faltan algunas semanas para su promulgación.

Los requerimientos ante el TC

Sin embargo, la demora en la promulgación de esta megarreforma se extenderá debido a que apenas fue despachada la iniciativa el martes, parlamentarios de distintos partidos de la oposición ingresaron de inmediato tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), acusando precisamente “vicios de inconstitucionalidad” en los siguientes puntos:

1.- La famosa invariabilidad tributaria

El punto más polémico del Plan de Reconstrucción es sin duda la norma que establece un régimen de invariabilidad tributaria para aquellas grandes empresas que inviertan a 10, 15 y hasta 20 años plazo, asunto que según los 21 senadores que firmaron el requerimiento vulnera la alternancia en el poder y limita a los futuros gobiernos y al propio Congreso en temas tributarios.

2.- Las indemnizaciones por calificaciones ambientales anuladas

Otra norma que la oposición espera impugnar es aquella que dispone una indemnización para aquellas empresas cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada mediante una sentencia judicial, sin la necesidad de acreditar la existencia de una falta de servicio por parte del Estado, cuestión que implicaría una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

3.- La ampliación en contra de la invariabilidad tributaria

Finalmente, el tercer requerimiento presentado, esta vez por diputados, también dice relación con la invariabilidad tributaria y acusa un “fraude a las potestades constitucionales” y una “severa afectación a la democracia”, al permitir que una ley establezca su propia invariabilidad eliminando la injerencia del Congreso al respecto.

Así las cosas, ahora queda esperar a que el TC acoja a trámite dichos requerimientos y resuelva si son inconstitucionales o no, para que finalmente el Gobierno pueda promulgar su proyecto estrella.

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ChilePlan de Reconstrucción NacionalJosé Antonio KastTribunal Constitucional (TC)Paulina Núñez“Ley Miscelánea”invariabilidad tributaria

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