Chile: el gobierno de Kast aseguró que no cerrará el canal de televisión estatal

El Ejecutivo lleva adelante un proyecto con varias medidas para dar continuidad a la emisora estatal.

A pesar de que arrastra una deuda de más de $69 mil millones de pesos (USD 75 millones), el Gobierno de José Antonio Kast busca darle viabilidad a las operaciones del canal estatal Televisión Nacional de Chile (TVN), cuya sede en Santiago aparece desde hace ya varios años semivacía, y desde hace unos meses con varios letreros de “Se Vende”.

Así lo aseguraron este lunes el subsecretario general de gobierno, José Francisco Lagos, y el presidente del directorio de TVN, Patricio Dussaillant, quienes se apersonaron en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para explicar el proyecto de ley que lleva adelante el Ejecutivo al respecto, el que contempla una serie de medidas para solventar su situación financiera.

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La primera de ellas es la instalación de una mesa técnica asesora, la que estará compuesta por siete representantes del Gobierno y varios expertos, quienes tendrán 45 días para elaborar un diagnóstico de la emisora, revisar la eficacia y eficiencia de su gestión y proponer vías de financiamiento y modelos que permitan equilibrar su labor pública con número azules.

La segunda, conservar el modelo autofinanciado para la señal principal y el canal informativo, habilitando recursos estatales limitados únicamente a los contenidos de interés cultural o educativo de su misión pública, los cuales no pueden emitir publicidad.

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Además, el plan contempla la creación de un fondo patrimonial impulsado por el Estado para asegurar la estabilidad del canal a largo plazo.

Y aunque ambas autoridades recalcaron que el Gobierno mantendrá el canal público al aire, sí insistieron en que el Ejecutivo espera celeridad en la discusión en el Congreso, la que esperan no se extienda más allá de este año, cuando venzan los primeros créditos.

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Una protesta de trabajadores de TVN, hace ya varios años atrás.

Canal semivacío

Años atrás, la sede de TVN ubicada en la icónica dirección Bellavista 0990 en Santiago aparecía rebosante de trabajadores y artistas que daban vida a decenas de programas grabados en sus estudios. Sin embargo, la crisis financiera que arrastra el canal ha despoblado gradualmente sus oficinas las que ahora aparecen semivacías, mientras varios letreros anuncian que el edificio aún se encuentra a la venta.

Debido a esto, previo a la cita el diputado integrante de la Comisión de Cultura, Ricardo Neumann (UDI), aseguró que “los recursos que recibe TVN son de todos los chilenos y por lo mismo, debe mostrar a través de su rol público que están bien utilizados y que existe un plan serio de sustentabilidad en el tiempo”.

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De la misma opinión, aunque desde la otra vereda política, fue el diputado Ignacio Achurra (FA), quien señaló que “TVN es un canal histórico que llega con información a todos los rincones del país, que tiene como misión preservar la cultura e identidad de nuestra patria, y esperamos que no sea el Presidente Kast quien le ponga la lápida”.

Así las cosas, por ahora el Ejecutivo negocia con la oposición para aprobar el paquete de medidas, mientras la discusión sigue en la Comisión de Cultura.

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