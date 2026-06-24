Detuvieron en Bolivia a la ex ministra de Cultura de Evo Morales

La exministra de Cultura fue trasladada sin orden judicial a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen

La mañana en la plaza Murillo de La Paz se vio alterada cuando efectivos de la Policía de Bolivia detuvieron a Wilma Alanoca, exministra de Cultura durante el gobierno de Evo Morales, bajo el argumento de “fines investigativos”.

Ella se encontraba en la plaza, lista para ofrecer una rueda de prensa, cuando un grupo de cinco policías vestidos de civil se le acercó sin identificarse y le comunicó que debía trasladarse a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según su testimonio, manifestó su sorpresa por la acción policial, ya que no existía ninguna orden de detención formal en su contra. Ante la insistencia de los agentes, fue conducida hasta un vehículo policial y trasladada a la unidad mencionada.

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Antes de su aprehensión, Wilma Alanoca defendió la legitimidad de las protestas y bloqueos recientes, que paralizaron al país durante más de 50 días, y afirmó que respondieron a “justas reivindicaciones”.

“La gente está más clara que nunca, la gente que estuvo en las calles estos 52 días resistiendo, no es gente ni vándala, no es gente terrorista, no es gente que está financiada por el narcotráfico como lo vino diciendo el gobierno, más bien ese discurso de odio del gobierno es lo que ha generado mayor conciencia, mayor resistencia y esta herida, esta fractura que tiene ya el gobierno, ha generado una oposición más organizada”, dijo antes de la detención.

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Además habló sobre el actual presidente de Bolivia, Rodríguez Paz, en este momento particular del país:

“Aquí lo que hay es un problema muy serio de crisis múltiple que usted (presidente Rodrigo Paz) le ha provocado, (crisis) económica, social y política, que por su incapacidad, por su debilidad, no la puede resolver”. agregó.

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Alanoca sostuvo que las protestas recientes respondieron a crisis económicas y sociales generadas por el gobierno (Reuters)

Al concluir su comparecencia ante la prensa, Alanoca fue interceptada por los agentes policiales, quienes la escoltaron hasta la sede de la Felcc. Ella insistió en su inocencia y reiteró que no cometió ningún delito ni existía orden de aprehensión en su contra.

Su abogado, Diego Chávez, informó que presentó una acción de libertad, ya que hasta el momento no se precisó el motivo legal de la detención ni se notificaron cargos formales.

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Por su parte, el viceministro de Interior y Policía, Hernán Paredes, aseguró que Alanoca desempeñó un papel clave en la organización de los bloqueos recientes, los cuales, según el gobierno, formaron parte de una estrategia coordinada por Evo Morales a través de una estructura calificada como “criminal”. El funcionario afirmó que existen pruebas que vinculan a la exministra con los hechos de protesta y la identificó como una de las figuras centrales en la articulación de las movilizaciones.

La reacción del entorno de Evo Morales no se hizo esperar. El exmandatario expresó públicamente su solidaridad con Alanoca:

“Exigimos su libertad inmediata y alertamos a los organismos internacionales sobre los abusos cometidos por un gobierno que pretende silenciar sus errores con violencia estatal”, mencionó Morales en sus redes sociales.

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Morales enfrenta varias órdenes de detención y permanece refugiado en el Chapare (Europa Press)

Además, solicitó la intervención de organismos internacionales para que supervisen la situación y denunció que el gobierno utiliza la fuerza estatal para silenciar la disidencia.

(Con información de Europa Press y El Deber)