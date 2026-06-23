Lula da Silva evalúa reemplazar al líder del Senado por el escándalo del Banco Master

El entorno de Lula cuestiona la gestión de la crisis por parte de Jaques Wagner (Reuters)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que el senador Jaques Wagner representa un riesgo creciente para su campaña de reelección después de que una investigación policial involucró a su antiguo aliado en la mayor investigación de fraude bancario de Brasil, según una persona con conocimiento del asunto.

Se espera que Wagner se reúna con Lula el miércoles, y podría tomarse una decisión sobre su permanencia como líder del gobierno en el Senado esta misma semana, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque las discusiones no son públicas.

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El círculo íntimo del presidente considera que Wagner gestionó mal las consecuencias del caso y se mostró molesto por declaraciones que realizó en una entrevista reciente, en la que sugirió que Lula le había manifestado su apoyo, según la misma persona. La policía sostiene que Banco Master ideó un esquema para ocultar sobornos destinados al senador a cambio de su respaldo en el Congreso.

La oficina de prensa de Wagner afirmó que no hay una reunión confirmada con Lula para el miércoles. La oficina de prensa de Lula no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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Cualquier decisión sería políticamente dolorosa para el líder de izquierda. Wagner, uno de los aliados más cercanos del presidente durante décadas, ha sido asesor de confianza, ministro y gobernador de Bahía. Aun así, colaboradores consideran cada vez más conveniente que deje el cargo de líder en el Senado, según la fuente.

Jaques Wagner enfrenta presión para dejar la jefatura del oficialismo en el Senado (Reuters)

Wagner ha sido presionado después de que los investigadores afirmaran la semana pasada que entidades vinculadas a Master realizaron un pago en efectivo de 3,5 millones de reales (679.000 dólares) y compraron un departamento en Salvador por 2,5 millones de reales para familiares suyos. La investigación también menciona boletos premium para que miembros de su familia asistieran a un concierto en Los Ángeles de un cantante internacional no identificado en 2023. Wagner ha negado cualquier irregularidad.

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El lunes, los abogados de Wagner solicitaron al Supremo Tribunal Federal de Brasil que anule la decisión que autorizó los allanamientos en su residencia como parte de la investigación.

El escándalo de Banco Master ha implicado a políticos de todo el espectro político y también supone riesgos para los dos principales aspirantes presidenciales de Brasil.

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Para Flávio Bolsonaro, principal opositor de Lula, las consecuencias han sido más directas. Mensajes de audio y documentos filtrados muestran al senador buscando apoyo financiero del propietario de Banco Master, Daniel Vorcaro, para una película sobre la vida de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro. Flávio reconoció haber solicitado a Vorcaro que financiara el proyecto, aunque negó cualquier irregularidad.

(Bloomberg)