Autoridades chilenas en alerta por ola de frío: habrá hasta -4°C

Las bajas temperaturas afectarán afectarán a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que la madrugada de esta jornada se esperan temperaturas de hasta -4°C grados en seis regiones de la zona central chilena, asunto por el cual el Gobierno activó el “Código azul” a fin de reforzar el resguardo de aquellos que viven en situación de calle.

De acuerdo al comunicado, el fenómeno dice relación con una condición de “altas presiones” y afectará las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

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Cabe señalar que dichas alertas de la DMC son emitidas cuando se “pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, casos en los cuales se recomienda a la ciudadanía estar informados en si van a realizar actividades al aire libre.

Una persona en situación de calle come una vianda entregada por el Gobierno.

Gobierno activa “Código azul”<b> </b>

Debido a esto, desde el gobierno decretaron el llamado “Código Azul” en dichas regiones, el que consiste en un “refuerzo de la red de atención para personas en situación de calle, ante temperaturas menores o iguales a 0°C; o temperaturas menores o iguales a 5°C con precipitaciones, nieve o aguanieve”.

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Así, trabajadores púbicos y voluntarios recorren distintos puntos de la ciudad entregando alimentación, ropa de abrigo, artículos de higiene, trasladan a las personas hacia los albergues y les brindan un espacio seguro para dormir, comer y protegerse del frío.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, informó que esta precaución estará activa hasta las 13:00 horas de este martes y regirá para toda la región Metropolitana, amén de Los Andes y San Felipe (región de Valparaíso), Rancagua (región de O’Higgins), Talca y Curicó (región del Maule), Chillán (región de Ñuble) y Los Ángeles (región del Bío Bío).

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“Para nuestro Gobierno lo más importante es la vida de las personas. Por eso, en invierno, reforzamos el trabajo que hacemos regularmente con el Plan Protege Calle a través de la activación del Código Azul”, señaló la secretaria de Estado.

Al cierre, Wulf subrayó que en el caso de ver “a una persona en situación de calle arriesgándose al frío, invitamos a llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, que funciona 24/7″.

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