América Latina

Autoridades chilenas en alerta por ola de frío: habrá hasta -4°C

El gobierno activó el “Código azul” para seis regiones a fin de reforzar la atención a personas que viven en situación de calle

Guardar
Google icon
Senamhi reveló cuáles serán las temperaturas en Lima para los próximos días.
Las bajas temperaturas afectarán afectarán a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que la madrugada de esta jornada se esperan temperaturas de hasta -4°C grados en seis regiones de la zona central chilena, asunto por el cual el Gobierno activó el “Código azul” a fin de reforzar el resguardo de aquellos que viven en situación de calle.

De acuerdo al comunicado, el fenómeno dice relación con una condición de “altas presiones” y afectará las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que dichas alertas de la DMC son emitidas cuando se “pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, casos en los cuales se recomienda a la ciudadanía estar informados en si van a realizar actividades al aire libre.

Una persona en situación de calle come una vianda entregada por el Gobierno.
Una persona en situación de calle come una vianda entregada por el Gobierno.

Gobierno activa “Código azul”<b> </b>

Debido a esto, desde el gobierno decretaron el llamado “Código Azul” en dichas regiones, el que consiste en un “refuerzo de la red de atención para personas en situación de calle, ante temperaturas menores o iguales a 0°C; o temperaturas menores o iguales a 5°C con precipitaciones, nieve o aguanieve”.

PUBLICIDAD

Así, trabajadores púbicos y voluntarios recorren distintos puntos de la ciudad entregando alimentación, ropa de abrigo, artículos de higiene, trasladan a las personas hacia los albergues y les brindan un espacio seguro para dormir, comer y protegerse del frío.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, informó que esta precaución estará activa hasta las 13:00 horas de este martes y regirá para toda la región Metropolitana, amén de Los Andes y San Felipe (región de Valparaíso), Rancagua (región de O’Higgins), Talca y Curicó (región del Maule), Chillán (región de Ñuble) y Los Ángeles (región del Bío Bío).

“Para nuestro Gobierno lo más importante es la vida de las personas. Por eso, en invierno, reforzamos el trabajo que hacemos regularmente con el Plan Protege Calle a través de la activación del Código Azul”, señaló la secretaria de Estado.

Al cierre, Wulf subrayó que en el caso de ver “a una persona en situación de calle arriesgándose al frío, invitamos a llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, que funciona 24/7″.

Temas Relacionados

ChileBajas temperaturasOla de frío"Código azul"María Jesús Wulf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una universidad chilena sancionó a alumnos que agredieron a la ministra de Ciencia

Cuatro estudiantes que insultaron y lanzaron agua a Ximena Lincolao fueron suspendidos hasta por tres semestres, mientras avanza la investigación penal por atentado contra la autoridad

Una universidad chilena sancionó a alumnos que agredieron a la ministra de Ciencia

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Donett M. Garth Durán recibió un tiro en la cabeza; en la escena hallaron 86 casquillos y la Policía investiga si fue el blanco del ataque

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Más de 19 mil hondureños retornaron al país entre enero y mayo de 2026, mientras el flujo de migrantes extranjeros en tránsito por Honduras cayó un 76.9 %, según datos de la OIM

Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Cinco funcionarios de Migración fueron detenidos en Ecuador por facilitar viajes con identidades falsas

La investigación, realizada con apoyo de autoridades estadounidenses, reveló una red que habría operado desde el aeropuerto de Guayaquil

Cinco funcionarios de Migración fueron detenidos en Ecuador por facilitar viajes con identidades falsas

Chile descartó trata de personas en el caso de niños haitianos que entraron al país con tutores legales

“Hasta ahora, no hay denuncias de comisiones de delitos de trata o tráfico”, señaló el director de la Defensora de la Niñez, Anuar Quesille

Chile descartó trata de personas en el caso de niños haitianos que entraron al país con tutores legales
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Esposa de Abelardo de la Espriella reveló cómo sería su papel como primera dama de Colombia: “Sello propio”

Esposa de Abelardo de la Espriella reveló cómo sería su papel como primera dama de Colombia: “Sello propio”

Licencia de conducir Edomex 2026: lista de unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida esta semana

Equipo mexicano de Natación Artística consigue la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo

El “rey del bosque” ya no es intocable: estas son las imágenes de cómo bisontes europeos defienden a una cría de una manada de lobos en Polonia

Gustavo Petro insistió en que hubo presentado irregularidades en las elecciones presidenciales: “Me dijeron loco y antidemocrático”

INFOBAE AMÉRICA

Noches tropicales: el fenómeno que alarma a los expertos en plena ola de calor en Europa

Noches tropicales: el fenómeno que alarma a los expertos en plena ola de calor en Europa

Redes sociales y menores: por qué las nuevas prohibiciones en Reino Unido y Canadá generan más preguntas que respuestas

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Abel Rodríguez Mogaje Guihu: el artista amazónico que pintó unas 400 especies de memoria, en el Malba

Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

ENTRETENIMIENTO

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos