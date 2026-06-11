Uno de los detenidos por la “Operación Tokio” reveló el mapa del Tren de Aragua en Santiago de Chile

El testigo aseguró haber compartido en un asado con el conductor del auto en que trasladaron a Ojeda y uno de los que irrumpió en su departamento.

“En primera instancia, quiero señalar cómo funciona el Tren de Aragua (en Chile). Ellos se manejan por regiones; en cada zona o lugar tienen a un grupo con su propio líder”. Así comienza la declaración reservada de uno de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”, la que permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que extorsionaba a dueños de locales nocturnos y organizaba fiestas en las que vendían drogas y prostituían mujeres, logrando desviar mas de USD 85 millones en ganancias ilícitas a Colombia.

En su declaración, el individuo dibujó un verdadero “mapa” de la organización criminal y su funcionamiento en Santiago de Chile, asegurando que todos responden finalmente al jefe máximo, Héctor Guerrero Flores, el “Niño Guerrero”:

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“La estructura del Tren de Aragua acá en Chile y sus jefes, se compone de la siguiente manera: arriba de todos está el ‘Niño’ Guerrero, y su mano derecha es Johan Petrica. Abajo de ellos viene ‘Larry Changa’ (Larry Álvarez), quien le da las órdenes a Carlos ‘Bobby’”, se lee en un informe al que tuvo acceso Emol.

“Yo nunca he tenido una llamada directa ni con el ‘Niño Guerrero’ (Héctor Rusthenford) ni con (Carlos) ‘Bobby’ (Gómez). De hecho, los que son del Tren, de verdad, son los que estuvieron presos en Tocorón, en Venezuela. Los otros tienen distintas relaciones con la banda: por ejemplo, Yolvi (González, acusado por el crimen del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez) no es del Tren, es de una subfacción que se llama ‘Lacoste’, pero tiene línea directa con los de arriba, porque lleva mucho tiempo en la organización”.

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De acuerdo al testimonio, un sujeto apodado Kevin ’La Muerte’ está al mando de todo Santiago, “trabajando en sociedad con Carlitos ‘Persa’ y con ‘Catire Santa Rita’. Kevin le está cobrando la ‘vacuna’ a todos los comerciantes y delincuentes del Persa (…). Carlitos es de una banda llamada ‘Los Piratas’ y trabaja para Kevin aquí en Chile. A Carlitos ‘Persa’ se le ubica en Estación Central (...). Todos los lanzazos, robos y vendedores de droga en el Persa de Estación Central le responden a él, y les cobra una cuota semanal en efectivo".

El "Gordo Ale" fue uno de los secuestradores de Ronald Ojeda. Actualmente está en prisión preventiva.

Asimismo, el ahora testigo reservado aseguró que estuvo en un asado donde compartió con algunos de los sujetos que llevaron a cabo el secuestro y crimen del exteniente venezolano, Ronald Ojeda, en Santiago el año 2024:

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“Todo se comentó en un asado que se hizo en la casa de José Carlos, que queda en una vulcanización en la avenida 5 de Abril. Esa era la casa de Julio, el que murió el día del homicidio del teniente Sánchez de Carabineros. En ese asado estaban José Carlos, ‘Yolvi’, el ‘Mudo’ (Jhonny López) y el mismo Julio; estaban celebrando porque se iban a ir del país. Ahí mismo, José Carlos estaba hablando sobre las cosas que pasaron y confesó que él había manejado el Nissan Versa que usaron para secuestrar a Ojeda, y que estaba preocupado porque sus huellas habían quedado en el auto”, reza el documento.

“‘El Mudo’ es el que se ve en los videos llevando a Ojeda por el cuello en un pasillo. José Carlos también dijo en el asado que ‘El Gordo Ale’ (Alfredo Henríquez) había entrado al departamento de Ojeda”, prosigue la declaración.

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Tocante al dinero de los secuestros, el testigo aseguró que el encargado de repartir el botín es ‘El Turko’ (Rafael Gámez), quien “decide cuánto se lleva cada grupo, y lo que sobra se lo queda él, junto con (Carlos) ‘Boby’ (Gómez, cabecilla de la organización detenido en Colombia) y los demás de la cúpula”, según consigna el medio citado.

‘El Turko’ (Rafael Gámez) es el encargado de organizar los secuestros y repartir el botín.

El mapa del poder en Santiago

Finalmente, el expediente recoge los nombres de quienes controlan la capital del país y cómo se distribuyen las zonas.

“Junior”, “Kevin La Muerte” y “Cachete”, le rinden cuentas directamente al “Francés”’. “Jean Cal y Canto”, controla el sector de Parque Almagro y le rinde cuentas al “Ruso” (...) “Gallito” controla la comuna de Maipú y le rinde cuentas a “Cachete”.

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También menciona a la facción “Los Mapaches”, liderada por ‘Fran Mapache’ y ‘Negro Miranda’. “Ellos controlan las comunas de Quinta Normal, Renca y la calle Thompson en Estación Central, donde “Catire” se tomó un inmueble que conocen como “La Casa del Terror”.

Carlos "Bobby" es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la "Operación Tokio".

Finalmente, sostuvo que el Tren de Aragua está por encima incluso de los motochorros que roban celulares en las calles por su propia cuenta.

“Lo mismo pasa con los ‘motochorros’, ‘Kevin La Muerte’ y ‘Cachete’ los controlan. Cuando ven a un motochorro robando, preguntan si alguien lo conoce. Si nadie lo conoce, lo retienen y lo obligan a alinearse con la organización y a pagar una cuota”.

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