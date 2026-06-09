La justicia chilena reveló que otra de las imputadas en la “Operación Tokio” también era ejecutiva bancaria.

El BancoEstado ya informó el despido de Rossana Blanco, quien quedó en prisión preventiva junto al ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, y a Bárbara Hernández, alias “Barbie”.

Este domingo el Juzgado de Garantía de San Miguel dejó en prisión preventiva a 14 de los 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, la que permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que desvió mas USD 85 millones a Colombia. En la maratónica audiencia, el Ministerio Público reveló que otra de las imputadas, identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, de 45 años, también era una ejecutiva bancaria, aunque su rol distaba de ser el lavado de dinero.

La mujer, de nacionalidad venezolana al igual que todos los detenidos, quedó tras las rejas -al menos hasta el cierre de la investigación decretado en 150 días-, junto al ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades de ser una “jefa de plaza” de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

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Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos” que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

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"Barbie" estuvo presente en la fiesta que terminó con cinco muertos en Lampa, en 2024.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

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Así las cosas, y a pesar de su trabajo en el BancoEstado, el papel que cumplía Rossana Blanco, pareja de uno de los líderes de la facción, consistía en recaudar las “vacunas” que debían pagar los dueños de los locales que la célula coaccionaba, obligar a jóvenes de su misma nacionalidad a prostituirse e incluso cobrar los rescates de los secuestros que la banda llevaba a cabo, tal como lo explicó este lunes el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros:

“Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, en este caso, que estaba vinculada con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos que se realizaban y desde los cuales también empezaban a extorsionar a los demás comerciantes que se dedicaban a estas funciones”, detalló el persecutor a Chilevisión.

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En tanto, desde el BancoEstado informaron que la mujer ya fue removida de su cargo y que cumplió funciones “como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026“.

Carlos "Bobby" Gómez aparece nombrado en al menos dos declaraciones de acusados por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

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Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

El persecutor detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aún permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

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Carlos "Bobby" Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la "Operación Tokio". Captura de pantalla.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

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“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

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