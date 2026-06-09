América Latina

La justicia chilena reveló que otra de las imputadas en la “Operación Tokio” también era ejecutiva bancaria

Rossana Magdalena Blanco Blanco, de nacionalidad venezolana, cobraba las “vacunas” a los dueños de los locales que extorsionaba la facción del Tren de Aragua que desvió USD 85 millones a Colombia

Guardar
Google icon
La justicia chilena reveló que otra de las imputadas en la “Operación Tokio” también era ejecutiva bancaria.
El BancoEstado ya informó el despido de Rossana Blanco, quien quedó en prisión preventiva junto al ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, y a Bárbara Hernández, alias “Barbie”.

Este domingo el Juzgado de Garantía de San Miguel dejó en prisión preventiva a 14 de los 17 acusados por la llamada “Operación Tokio”, la que permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que desvió mas USD 85 millones a Colombia. En la maratónica audiencia, el Ministerio Público reveló que otra de las imputadas, identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, de 45 años, también era una ejecutiva bancaria, aunque su rol distaba de ser el lavado de dinero.

La mujer, de nacionalidad venezolana al igual que todos los detenidos, quedó tras las rejas -al menos hasta el cierre de la investigación decretado en 150 días-, junto al ejecutivo del Banco Santander, José Carlos Pérez Asencio, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades de ser una “jefa de plaza” de la estructura criminal, quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Según información policial, el grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos” que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

PUBLICIDAD

Todo sobre “Barbie”, la integrante clave que provocó la caída de la célula del Tren de Aragua que envió USD 87 millones a Colombia
"Barbie" estuvo presente en la fiesta que terminó con cinco muertos en Lampa, en 2024.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

Así las cosas, y a pesar de su trabajo en el BancoEstado, el papel que cumplía Rossana Blanco, pareja de uno de los líderes de la facción, consistía en recaudar las “vacunas” que debían pagar los dueños de los locales que la célula coaccionaba, obligar a jóvenes de su misma nacionalidad a prostituirse e incluso cobrar los rescates de los secuestros que la banda llevaba a cabo, tal como lo explicó este lunes el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros:

“Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, en este caso, que estaba vinculada con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos que se realizaban y desde los cuales también empezaban a extorsionar a los demás comerciantes que se dedicaban a estas funciones”, detalló el persecutor a Chilevisión.

En tanto, desde el BancoEstado informaron que la mujer ya fue removida de su cargo y que cumplió funciones “como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026“.

Ronald Ojeda
Carlos "Bobby" Gómez aparece nombrado en al menos dos declaraciones de acusados por el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago.

El “modus operandi”

De acuerdo al fiscal Barros, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

El persecutor detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aún permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Un hombre con camiseta amarilla y chaqueta negra es escoltado por dos oficiales con uniformes oscuros con las siglas PDI. Banderas se ven al fondo
Carlos "Bobby" Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la "Operación Tokio". Captura de pantalla.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

Temas Relacionados

ChileColombiaTren de Araguaó que otra de las imputadas en la “Operación Tokio”Rossana Magdalena Blanco BlancoJosé Carlos Pérez AsencioBárbara Hernández“Barbie”Carlos “Bobby” GómezRonald OjedaHéctor Guerrero Flores“Niño Guerrero”

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

La nueva estructura en El Progreso ofrece un paso permanente hacia la CA-9 Norte y beneficia a 34.214 personas al reducir el aislamiento y mejorar el acceso a comercio, salud y educación

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

La CIDH exige a Nicaragua proteger los derechos y la salud del joven Beyker Ferreti atrapado en una condena arbitraria

El organismo internacional advirtió que el detenido, recluido en el penal “La Modelo” bajo una cuestionada condena de 15 años, se encuentra en una situación de “total desprotección” y corre un riesgo inminente de sufrir daños irreparables a su vida

La CIDH exige a Nicaragua proteger los derechos y la salud del joven Beyker Ferreti atrapado en una condena arbitraria

Congreso Nacional tendrá la última palabra sobre el regreso del Consejo de la Judicatura en Honduras

El Congreso Nacional, deberá discutir, reformar y eventualmente aprobar el retorno de una figura que desapareció hace una década en medio de cuestionamientos, escándalos e irregularidades

Congreso Nacional tendrá la última palabra sobre el regreso del Consejo de la Judicatura en Honduras

Árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: perfiles y trayectorias

La nómina incluye a tres jueces centrales, cinco asistentes y una oficial de video arbitraje, todos con antecedentes en competiciones de alta exigencia y participación previa en citas globales.

Árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: perfiles y trayectorias

Pareja le quita la vida a puñaladas a mujer embarazada: El brutal ataque que apagó dos vidas en República Dominicana

Una joven de 31 años, con un embarazo de 20 semanas de gestación, perdió la vida junto a su bebé tras ser atacada a puñaladas presuntamente por su pareja sentimental en el sector Villa Cerro, en Higüey

Pareja le quita la vida a puñaladas a mujer embarazada: El brutal ataque que apagó dos vidas en República Dominicana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Perro se vuelve viral al predecir cómo terminará el grupo de México en el Mundial 2026

Gobierno de CDMX debe aclarar retiro de fichas de búsqueda que colocaron colectivos en el Estadio Azteca, pide Sheinbaum

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice preside un rezo en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y da la homilía en catalán

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: La Registraduría desmintió “pico y placa” para las votaciones del 21 de junio

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

La CIDH exige a Nicaragua proteger los derechos y la salud del joven Beyker Ferreti atrapado en una condena arbitraria

Apuestas en línea en México: el crecimiento del mercado abre nuevas alertas sobre regulación y protección al consumidor

Congreso Nacional tendrá la última palabra sobre el regreso del Consejo de la Judicatura en Honduras

Árbitros centroamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026: perfiles y trayectorias

ENTRETENIMIENTO

Bonnie Blue convirtió su baby shower en un acto sexual con 112 hombres y desató una nueva polémica mundial

Bonnie Blue convirtió su baby shower en un acto sexual con 112 hombres y desató una nueva polémica mundial

Murió Anthony Guidera, actor de “El Padrino III” y “Species”

Jung Kyung-ho y Sooyoung se separan tras 14 años: adiós a una de las parejas más famosas de los K-dramas

Louisa Levy reveló por qué el bienestar del elenco joven fue una prioridad total en Off Campus

El debut de Katy Perry y Justin Trudeau deslumbró en el Festival de Tribeca