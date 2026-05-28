La familia de la mujer asesinada a puñaladas por menores en Chile clama por justicia: “Que los sequen en la cárcel”

Las identidades de los imputados por el crimen son: A.A.O.C. (14); B.A.C.V. (15); L.A.A.D. (16); L.S.G.F. (17); Francisco Antonio Cabrera Muñoz (18) y Samuel Felipe Díaz Mármol (20 años y de nacionalidad colombiana).

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de formalización de los seis imputados por el alevoso crimen de Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, ocurrido la madrugada del sábado 23 de mayo cuando el grupo ingresó violentamente a robar a la casona de huéspedes en la que la mujer vivía y trabajaba junto a su esposo, en la comuna de Coronel (530 kms al sur de Santiago).

Vestidos de negro, encapuchados y premunidos de armas blancas, los sujetos atacaron primero al marido de Isabel Contreras, un hombre de 73 años, y luego apuñalaron repetidamente a la adulta mayor, quién falleció poco después producto de las heridas, mientras que el hombre permanece en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

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El hecho causó conmoción pública por la brutalidad con la que actuaron los asaltantes, y porque cuatro de los acusados son menores de edad, siendo el más pequeño un niño de solo 14 años. Cinco de ellos son chilenos y el mayor, de 20 años, es de nacionalidad colombiana.

En las afueras del centro de justicia, la familia de Isabel Contreras clamó por justicia y de paso, criticaron el no haber sido autorizados para entrar a la audiencia.

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“Hemos llegado aquí a la Fiscalía, hemos sido tratados de una muy mala manera por el guardia. Nos empujó, nos echó para afuera. Nosotros somos seres humanos, nosotros somos las víctimas (...) Los están encubriendo a ellos, no nos dejan entrar”, acusó Jimena Díaz Contreras, nieta de la víctima, en entrevista con Chilevisión.

En tanto, una de las hijas de Isabel Contreras señaló que “queremos justicia por mi madre, no merecía morir de esta manera. Necesitamos que tengan un poco de piedad con nosotros y nos puedan dejar entrar para poder estar en la audiencia y escuchar todo lo que va a pasar”.

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La casona de huéspedes donde ocurrió el alevoso crimen.

Burlas por redes sociales

Tocante a la corta edad de los responsables del horrendo crimen, la nieta indicó que “cuatro detenidos son menores de edad. ¿Qué estaban haciendo? Nosotros esperamos que la justicia, que la ley, salga de menor de edad. Que de los 14 años ya ellos saben lo que hacen, lo bueno y lo malo”.

“Jamás nadie merece esa muerte. Así que esos perros, tal cual, del más chico hasta el más grande, son unos perros malparidos y van a pagar”, agregó la mujer.

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También recordó que los imputados “han sacado fotos burlándose, jactándose de todo lo que le hicieron a mi abuela. Se burlaron por redes sociales, mostrando el dinero que se habían robado (...) ¿Por qué no se llevaron el dinero y ya? ¿Por qué tuvieron que actuar así? Trataron a mi abuela como a un animal. Son unas bestias y necesitan pagar”, afirmó.

En cuanto a las medidas cautelares que esperan el tribunal dicte esta jornada, la vocera de la familia indicó que “obviamente queremos que nunca queden libres, que estén en prisión preventiva. Vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia por mi abuela”.

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Asimismo, entregó detalles sobre el estado de salud de su abuelo, esposo de la víctima fatal.

“Mi abuelo está estable, pero todavía permanece en estado de shock. Está con curaciones, médicos y psicólogo actualmente", cerró su alocución.

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Finalmente, una de las hermanas de la víctima fatal afirmó que “fuimos a la casa donde fueron los hechos. No se lo doy a nadie. Mis hermanas están peor, porque la vieron agonizar. Esto es lo más terrible que hay”, remató.