América Latina

La Unión Europea pidió “calma y diálogo” tras los disturbios y saqueos durante las protestas en Bolivia

Manifestaciones de diversos sectores en La Paz derivaron en episodios de violencia, bloqueo de carreteras y escasez de productos básicos

Guardar
Google icon
La policía utilizó gases lacrimógenos para contener el avance de los manifestantes hacia la plaza Murillo (Reuters)
La policía utilizó gases lacrimógenos para contener el avance de los manifestantes hacia la plaza Murillo (Reuters)

En medio de una jornada marcada por la tensión y la violencia en La Paz, la Unión Europea instó este martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno de Bolivia.

En una declaración conjunta, la Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia registrados.

PUBLICIDAD

“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, reza el comunicado.

“La Unión Europea recuerda asimismo que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica, con pleno respeto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, concluyó.

PUBLICIDAD

Las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz dejaron hasta el momento un saldo de al menos diez heridos y 69 detenidos, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Los incidentes incluyeron bloqueos en 32 puntos de La Paz, Oruro y Cochabamba, saqueos, ataques a edificios públicos y privados, y la quema de un vehículo policial. El ejecutivo reforzó la seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas y descartó la instauración de un estado de excepción.

Los enfrentamientos dejaron agentes heridos y obligaron a evacuar edificios públicos en el centro de La Paz (Reuters)
Los enfrentamientos dejaron agentes heridos y obligaron a evacuar edificios públicos en el centro de La Paz (Reuters)

El lunes, columnas de seguidores del exmandatario Evo Morales se unieron a movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y organizaciones sociales de El Alto.

Todos marcharon con la consigna de forzar la dimisión de Paz. La llegada de los manifestantes a las inmediaciones de la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y el Legislativo, desencadenó enfrentamientos con la policía. Los manifestantes arrojaron piedras y artefactos explosivos artesanales, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia los centros de poder.

El gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, convocó a una reunión de emergencia con la policía y las Fuerzas Armadas. El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo anunció el refuerzo de la seguridad y aseguró que buscarían a los responsables de los disturbios. Además afirmó que no dictarían un estado de excepción. En cambio, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, se diferenció entre protestas pacíficas y actos violentos, y prometió aplicación estricta de la ley.

Las protestas comenzaron a principios de este mes con demandas sindicales, como aumentos salariales y el rechazo a una ley de tierras, pero derivaron en pedidos de renuncia del presidente. El conflicto escaló el 6 de mayo, cuando la Federación de Campesinos Túpac Katari organizó un bloqueo indefinido de carreteras en el occidente. A este movimiento se sumaron la Central Obrera Boliviana y el grupo indígena Ponchos Rojos. Los bloqueos impidieron el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en la capital.

Los bloqueos de carreteras en La Paz y otras regiones impidieron el ingreso de alimentos y combustible a la ciudad (Europa Press)
Los bloqueos de carreteras en La Paz y otras regiones impidieron el ingreso de alimentos y combustible a la ciudad (Europa Press)

En una carta abierta, 31 expresidentes de Iberoamérica reclamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España que vigilaran los acontecimientos en Bolivia. Advirtieron sobre el riesgo de que la manipulación política de la protesta social afectara la estabilidad institucional, y destacaron que Bolivia cuenta con un gobierno legítimo, producto del ejercicio de la soberanía popular tras las elecciones generales recientes.

Ante eso, el Consejo Permanente de la OEA programó una sesión extraordinaria para analizar la situación política y social del país. Nueve países, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, expresaron su respaldo al gobierno de Paz.

El martes, las ciudades de La Paz y El Alto continuaron con puntos de bloqueo, interrupción del transporte público y suspensión de clases en varios colegios. Persistió la escasez y el encarecimiento de productos básicos. A pesar de los intentos de mediación de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, los conflictos no mostraron señales de amainar.

La Unión Europea reiteró su pedido de respeto al orden constitucional y de solución pacífica, en un escenario que mantuvo en vilo a la sociedad boliviana y a la comunidad internacional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Unión EuropeaBoliviaProtestas en BoliviaViolencia en Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece bono de bienestar retroactivo

El nuevo esquema de compensación, que sustituye el sistema anterior de alimentación, será aplicado a toda la plantilla desde mediados de mayo, como parte de la política institucional orientada a la equidad y la transparencia en los beneficios laborales

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece bono de bienestar retroactivo

“Es el comienzo de nuevas oportunidades”: Nuevo contingente de salvadoreños viajará a Canadá para trabajar de forma legal

El Salvador envía un nuevo contingente de trabajadores a Canadá a través del programa de migración laboral, con historias como la de Marlon Hernández, quien junto a su familia ve en este viaje la posibilidad de transformar su vida y aportar al bienestar de los suyos

“Es el comienzo de nuevas oportunidades”: Nuevo contingente de salvadoreños viajará a Canadá para trabajar de forma legal

Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana

Con la detención de Cepeda Núñez, las autoridades suman diez personas bajo investigación de una estructura criminal que habría logrado desviar fondos mediante maniobras ilícitas, involucrando a exempleados y colaboradores externos

Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana

Saldo de deuda pública de Panamá se acerca a $62,000 millones tras fuerte aumento en abril

Más del 80% de la deuda pública panameña corresponde a financiamiento externo.

Saldo de deuda pública de Panamá se acerca a $62,000 millones tras fuerte aumento en abril

El Reino Unido anuncia nuevas inversiones en infraestructura y energía en El Salvador

La inversión británica se orienta a los sectores de infraestructura y energías limpias, destacando oportunidades en el oriente salvadoreño, como parte de una estrategia para ampliar el comercio y fomentar el desarrollo económico conjunto.

El Reino Unido anuncia nuevas inversiones en infraestructura y energía en El Salvador
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo en Ica hoy 19 de mayo: qué significan los movimientos ondulatorios reportados durante el temblor

Sismo en Ica hoy 19 de mayo: qué significan los movimientos ondulatorios reportados durante el temblor

KATSEYE regresa a México: este es el mapa y los precios para su concierto

Una por una, cuáles son las billeteras digitales que más pagan por tener saldo en cuenta

Por qué la Justicia liberó a “El Chelo” de Grupo Green, acusado de violación: se negó a entregar una muestra de su ADN

Estas son las 5 canciones más reconocidas de Totó la Momposina: suman millones de reproducciones en su catálogo

INFOBAE AMÉRICA

La postulación de Andy Burnham le abre la puerta para disputar con Keir Starmer el liderazgo laborista en Reino Unido

La postulación de Andy Burnham le abre la puerta para disputar con Keir Starmer el liderazgo laborista en Reino Unido

Ataques conjuntos de Nigeria y Estados Unidos mataron a 175 terroristas del Estado Islámico en el noreste del país

La OTAN descarta que la retirada de tropas de Estados Unidos en Alemania afecte la defensa europea

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Ucrania premia con drones y equipamiento a los soldados que más blancos destruyen en el frente: así funciona el sistema que revolucionó la guerra moderna

ENTRETENIMIENTO

Denuncian a tres hombres del programa ‘Casados a primera vista’ por violación y conducta sexual inapropiada

Denuncian a tres hombres del programa ‘Casados a primera vista’ por violación y conducta sexual inapropiada

“Rechacé trabajar con mi padre porque sentía que debía ganarme mis propios méritos”, aseguró Kate Hudson

Niall Horan asegura: “Siempre intento, incluso en las canciones más dudosas, darles un final más alegre”

La corrección insólita que vivió John Krasinski revela los secretos detrás de The Office

Cómo un paseo aéreo extremo convirtió a Tom Cruise en la estrella de ‘Top Gun’: “Él se vomitó encima”