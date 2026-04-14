Video: prisión preventiva para tres sujetos acusados de asesinar a un hombre con un taladro en Chile

Uno de los videos da cuenta del momento exacto en que los agresores abandonan el cuerpo en la vía pública.

El Juzgado de Garantía de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago) decretó la tarde de este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para tres sujetos acusados de secuestrar a un ciudadano extranjero y asesinarlo con un taladro, para luego abandonar su cuerpo en pleno centro de dicha ciudad.

El macabro hecho, ocurrido a eso de las 07:00 horas del pasado jueves 9 de abril, causó conmoción en los habitantes por su ensañamiento y tiene en alerta a las autoridades, pues se trata del séptimo crimen cometido en lo que va del año en la capital de la Región de Tarapacá.

De acuerdo a información policial, la víctima, un ciudadano peruano de 40 años, fue golpeado en la calle con un bate de madera y luego subido a un vehículo donde sus captores lo torturaron con un taladro eléctrico, falleciendo producto de las graves heridas.

Posteriormente, los atacantes abandonaron el cuerpo en la calle dejando horrorizados a los transeúntes, quienes dieron alerta a Carabineros los que gracias a las cámaras de seguridad del sector, lograron dar en menos de 24 horas con el automóvil utilizado y los responsables del brutal crimen.

Los tres imputados cuentan con un amplio prontuario policial por delitos previos. Dos de ellos son chilenos y el otro, venezolano en situación irregular, y durante el procedimiento policial se decomisaron pruebas fundamentales para la investigación como teléfonos celulares, el bate de madera, un cuchillo y el taladro utilizado en el crimen.

El nivel de ensañamiento de los agresores quedó demostrado en el informe del Servicio Médico Legal (SML), que estableció que la víctima presentaba alrededor de 100 heridas, entre ellas un traumatismo encéfalo craneano abierto derivado de múltiples agresiones con un “objeto contuso penetrante”.

Los responsables del brutal crimen fueron formalizados por el delito de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y premeditación.

Pruebas y formalización

Durante la audiencia, el fiscal Daniel Juacida presentó ante el tribunal los testimonios de los horrorizados testigos del hecho y varios videos recogidos de las cámaras de seguridad circundantes, uno de los cuales da cuenta del momento en que el cuerpo es abandonado en la vía pública.

Luego de exponer los informes presentados por Carabineros, el fiscal Juacida presentó acusación por el delito de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y premeditación y pidió prisión preventiva para los imputados, medida que fue acogida por el tribunal que decretó además 100 días para la investigación.