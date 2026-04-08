América Latina

Un incendio destruyó el techo del Velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro

Más de 60 bomberos actuaron de madrugada para proteger áreas históricas y garantizar la continuidad de las actividades deportivas. No hay heridos

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Un incendio destruyó el techo del velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro 1

Un incendio declarado durante la madrugada de este miércoles destruyó la mitad de la cubierta del Velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro.

El operativo, integrado por más de 60 efectivos del Cuerpo de Bomberos militar del estado de Río de Janeiro, actuó con 20 vehículos y evitó víctimas, preservando la estructura interna y el Museo Olímpico, según consignó el medio local G1.

El fuego destruyó el 50% de la cubierta superior del velódromo. No se registraron heridos y, tanto la estructura interna como el Museo Olímpico, permanecen prácticamente intactos, de acuerdo con fuentes oficiales.

Un incendio destruyó el techo del velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro 2

Daños materiales y estado de la estructura

El siniestro afectó principalmente el revestimiento sintético del techo, que se derritió y desprendió residuos similares a una telaraña. Así lo señaló el subcomandante general Luciano Sarmento, citado por G1. Los bomberos confirmaron que la estructura interna quedó sin daños relevantes.

Sarmento explicó que el incendio comenzó en la parte externa de la cubierta, aunque la causa definitiva depende del peritaje. Para controlar las llamas, se desplegaron 60 bomberos de seis cuarteles, quienes actuaron desde varios puntos del edificio.

Durante las labores posteriores, el Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado suspendió las clases por precaución.

Vista aérea nocturna de un velódromo con su techo completamente en llamas, emitiendo humo denso sobre una zona urbana con edificios y calles
Un incendio destruyó el techo del velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, generando grandes llamas y una columna de humo visible en la noche (Captura de video)

Impacto en el Museo Olímpico y actividades actuales

El Museo Olímpico, inaugurado en agosto del año pasado dentro del velódromo, resultó sin daños graves y solo una sala se vio mínimamente afectada. El espacio ocupa 1.700 m² y exhibe cerca de 80 actividades en 13 áreas temáticas, además de objetos como medallas, balones y antorchas.

Actualmente, el velódromo alberga entrenamientos y competencias para 4.000 personas a partir de los seis años, con un total de 33 modalidades deportivas y recreativas, como ciclismo, voleibol, baloncesto, judo y balonmano.

El recinto mantiene acuerdos con confederaciones nacionales de ciclismo, esgrima y levantamiento de pesas, y la Federación de Gimnasia de Río de Janeiro, siendo sede habitual de cerca de 50 eventos anuales.

Vista aérea de un velódromo con parte de su techo blanco incendiado, emanando humo espeso, y varios vehículos de bomberos en el exterior
Prácticamente la mitad del techo quedó consumido por el fuego (Captura de video)

Antecedentes y relevancia del velódromo en el legado olímpico

El velódromo fue la última instalación entregada para los Juegos Olímpicos de Río 2016, con un coste de 143 millones de reales. No realizó ningún evento de prueba antes de los Juegos y, desde entonces, se convirtió en un centro clave para el deporte y la comunidad del área.

En 2017, el techo sufrió dos incendios menores causados por la caída de globos, sin consecuencias graves. Su integración en la vida urbana y deportiva local destaca la importancia de los esfuerzos para conservar este espacio.

Una vista aérea muestra una línea de fuego y humo denso en el techo gris oscuro de una estructura, con la parte inferior del techo blanca y brillante
Vista aérea muestra el fuego consumiendo el techo del velódromo en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, causando daños significativos a la estructura (Captura de video)

La rápida respuesta de los bomberos impidió consecuencias más severas para el patrimonio deportivo y cultural de Río de Janeiro. De acuerdo con Sarmento, la intervención eficaz de los equipos evitó que la emergencia se agravara.

Evitamos una gran tragedia. Desconocemos las causas. Solo un análisis de expertos podrá determinarlas pero es un hecho que el problema comenzó en el exterior, en la lona”, detalló.

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