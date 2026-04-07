La esperanza de vida crece y la mortalidad infantil disminuye en El Salvador

Un informe oficial revela el aumento sostenido de la longevidad y profundas modificaciones en la estructura poblacional. Los desafíos del envejecimiento y las oportunidades económicas marcan el presente del país (Foto cortesía Nacer con Cariño)

El Salvador registra una tendencia sostenida de aumento en la esperanza de vida, acompañada por una caída histórica en la mortalidad infantil y una reducción en la tasa global de fecundidad, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras muestran cambios profundos en la estructura poblacional y abren una ventana de oportunidad económica para el país.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, la esperanza de vida en El Salvador superará los 75 años en 2025. Para 2050, la proyección se acerca a los 80 años. El informe oficial atribuye este incremento a mejoras en la salud pública, el acceso a la vacunación, la atención materno-infantil y las condiciones de vida generales. La brecha entre hombres y mujeres en cuanto a longevidad, que en 2025 será de 5,9 años, se reducirá a 4 años en las próximas décadas.

La mortalidad infantil tuvo una caída drástica: de 101 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos en 1950 a 9,3 en 2025. Se proyecta una baja adicional a 7,2 para 2050. El BCR relaciona esta mejora con la ampliación de la vacunación, el fortalecimiento de la atención neonatal y la mejora de los servicios materno-infantiles.

“El país se encuentra en una etapa de bono demográfico, caracterizada por una mayor proporción de población en edad de trabajar. Esto implica una menor carga económica relativa y representa una oportunidad para el crecimiento económico. La tasa de fecundidad ha disminuido de forma sostenida, ubicándose por debajo del nivel de reemplazo generacional. Este comportamiento está relacionado con factores como el acceso a la educación y la participación de las mujeres en el mercado laboral", destaca la institución.

Cambios en la estructura poblacional y envejecimiento

Las últimas cifras del Banco Central de Reserva anticipan cambios sociales decisivos. Mejoras en la salud pública y mayor acceso educativo reconfiguran el perfil demográfico de El Salvador y su potencial de desarrollo (Foto cortesía Nacer con Cariño)

La estructura de la población salvadoreña está experimentando modificaciones notorias. La edad media subió de 21,6 años en 1975 a 34,8 en 2025; se proyecta que llegará a 44,1 años para 2050, manifestando el avance de la transición demográfica, vinculado a la mayor calidad de vida y a cambios en la dinámica social en El Salvador.

La tasa global de fecundidad descendió de 6,2 hijos por mujer en 1950 a 1,3 en 2025, ubicándose por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1. El BCR considera que este fenómeno responde al mayor acceso a la educación y la creciente incorporación de mujeres al mercado de trabajo.

El país atraviesa actualmente una fase de bono demográfico, definida por una mayor proporción de población en edad de trabajar y menor carga de dependientes. La relación de dependencia, que en 1965 era de 97,4 personas por cada 100 en edad productiva, bajó a 48 en la actualidad. Este escenario permite canalizar más recursos hacia la inversión y el desarrollo.

Perspectivas y retos de la transición demográfica

El relé generacional y las cifras demográficas despiertan expectativas sobre la distribución de recursos y las nuevas funciones de los grupos etarios en la sociedad salvadoreña. Foto archivo.

Las estadísticas del Banco Central de Reserva reflejan que la transición demográfica en El Salvador plantea tanto desafíos como oportunidades. La prolongación de la vida, la baja fecundidad y la caída en la dependencia económica abren un panorama sin precedentes para la sociedad salvadoreña.

Vale mencionar que el envejecimiento demográfico y la baja natalidad ya configuran un escenario inédito para Centroamérica, donde la fecundidad desciende con rapidez y plantea interrogantes sobre el futuro de la región. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la mayoría de los países centroamericanos se encuentran por debajo del nivel de reemplazo poblacional, aunque el avance es desigual.