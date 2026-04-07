Ecuador: Alias “Topo” se negó a ser extraditado a Estados Unidos y su caso pasó a la Corte Nacional

Alias Topo durante la audiencia donde se trató su extradición.

Alias “Topo”, identificado como uno de los principales operadores de la organización criminal Los Choneros y considerado mano derecha de alias “Fito”, rechazó formalmente su extradición a Estados Unidos durante una audiencia realizada el 6 de abril de 2026 en la Corte Nacional de Justicia. La decisión abre un proceso judicial que podría extenderse en el tiempo y cuya resolución final quedará en manos del presidente de ese alto tribunal.

El nombre de alias “Topo” corresponde a Darío Javier Peñafiel López, una figura clave dentro del entramado del crimen organizado ecuatoriano en los últimos años. Su rol dentro de Los Choneros lo posicionó como uno de los principales articuladores entre las operaciones locales y las redes internacionales del narcotráfico, en un momento en que Ecuador se consolidó como punto estratégico para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Durante la audiencia, que se realizó de forma telemática desde la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, el procesado manifestó su negativa a ser extraditado e incluso alegó desconocer el contenido del pedido formulado por la justicia estadounidense. Este tipo de oposición activa un procedimiento más complejo dentro del sistema ecuatoriano, ya que impide una entrega expedita y obliga a que el caso sea analizado en detalle por la Corte Nacional.

La extradición de Fito se produjo tres semanas después de su recaptura en las afueras de Manta

Estados Unidos lo requiere por delitos relacionados con narcotráfico internacional y tráfico de armas, en el marco de investigaciones más amplias sobre redes criminales que operan desde Ecuador hacia el exterior. Este tipo de procesos forman parte de una estrategia creciente de judicialización internacional del crimen organizado, en la que autoridades estadounidenses buscan desarticular estructuras mediante la captura y procesamiento de sus mandos medios y altos.

La trayectoria criminal de alias “Topo” se remonta al menos a 2016, cuando fue vinculado a un caso de secuestro en la provincia amazónica de Sucumbíos. Desde entonces, su nombre ha aparecido en distintos procesos judiciales relacionados con asociación ilícita, asesinato y tráfico de armas. Además, investigaciones recientes lo vinculan con actividades de minería ilegal, una economía criminal que ha ganado terreno en Ecuador y que suele estar conectada con redes de lavado de activos y financiamiento del narcotráfico.

Su cercanía con alias “Fito”, líder histórico de Los Choneros, lo convirtió en una figura de confianza dentro de la estructura criminal. Tras la captura y posterior extradición de Fito, el rol de “Topo” adquirió mayor relevancia en la reorganización interna del grupo, en un contexto marcado por disputas entre bandas y una escalada de violencia en el país.

La notificación roja de la Interpol de alias Fito, líder de Los Choneros de Ecuador. Alias Fito ahora está preso en los Estados Unidos.

La captura de alias “Topo” se produjo en 2025 en la ciudad amazónica de Tena, como parte de operativos de alto nivel contra objetivos considerados prioritarios por las autoridades. Desde entonces, permanece bajo custodia en un sistema penitenciario que ha sido escenario de crisis recurrentes, motines y disputas entre organizaciones criminales.

El caso ocurre en un momento clave para Ecuador, que reactivó la figura de la extradición tras una consulta popular en 2024. Desde entonces, el país ha comenzado a procesar solicitudes internacionales, especialmente de Estados Unidos, como parte de una política orientada a enfrentar el crimen organizado con cooperación internacional. Sin embargo, cada caso representa un desafío institucional, ya que implica decisiones judiciales y políticas sensibles.

La negativa de alias “Topo” a ser extraditado no implica el cierre del proceso, sino su prolongación. La Corte Nacional deberá analizar los argumentos de la defensa, la legalidad del pedido internacional y las condiciones del tratado bilateral vigente. En paralelo, el caso puede generar tensiones entre la necesidad de cooperación internacional y las garantías del debido proceso.

Más allá del aspecto jurídico, la figura de alias “Topo” resulta clave para entender la evolución del crimen organizado en Ecuador. A diferencia de otros líderes visibles, su perfil responde al de un operador estratégico que conecta la dirección de las organizaciones con las actividades en territorio, incluyendo rutas del narcotráfico, provisión de armas y control de economías ilegales.