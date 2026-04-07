América Latina

Conmoción en Chile por crimen de un padre que evitó el secuestro de su hijo de 6 años

Jaime Avilez Pinto fue acribillado con al menos 10 disparos por una banda que buscaba a otro de sus hijos y trató de llevarse al menor como rehén

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Hombre de mediana edad con gorra negra y camiseta polo azul, jeans, sonríe a la cámara, de pie frente a un puerto con numerosos barcos pesqueros
Jaime Avilez Pinto era un agricultor y mecánico, padre de cuatro hijos, incluido un carabinero que presta servicios en la Región Metropolitana.

Como Jaime Avilez Pinto, de 42 años, fue identificado el padre de familia que murió acribillado este lunes en el antejardín de su casa, ubicada en la comuna de Tomé (500 kms al sur de Santiago), tras evitar que una banda de delincuentes raptaran a su hijo de solo 6 años.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el asalto se produjo en horas de la madrugada cuando cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda de Avilez, quién dormía junto a su pareja y dos de sus cuatro hijos, los que buscaban a uno de ellos con el fin de cobrar una deuda.

“Hay varias hipótesis relativas a algún ánimo de venganza, algún ánimo de negocio ilícito o, derechamente, algún tipo de rencilla personal que hubiesen tenido con la víctima o con el grupo familiar”,señaló el fiscal ECOH Biobío, Michelangelo Bianchi.

Al no hallar a la persona que buscaban, los sujetos intentaron raptar a la pareja de Avilez y a su hijo de solo 6 años como medida de presión, ante lo cual el padre salió en defensa de su familia.

“Entraron con un auto rojo, le pegaron de cola al portón, lo sacaron altiro. A la señora la maniataron de pies y manos, boca abajo; a la hija también, y se querían llevar al niñito”, aseguró el padre de la víctima.

Dos oficiales de Carabineros y un perito forense en traje blanco y mascarillas de pie junto a un vehículo policial verde. Un oficial sostiene un cuaderno
Hasta ahora no hay personas detenidas.

“Llévenme a mí”

Según el testimonio del padre de Avilez, al ver que los atacantes se abalanzaban sobre su pareja e hijo les dijo: ‘Llévenme a mí’. Mi hijo sale, comienza a pelear con uno y ahí le pegaron y le dispararon”.

“Cualquier padre da la vida por sus hijos y por lo mismo él prefirió que se lo llevaran a él”, señaló por su parte uno de los hermanos de la víctima.

Trascendió que los atacantes dispararon al menos 10 veces a Avilez, quien falleció en el antejardín de su casa producto de la gravedad de sus heridas.

Hasta ahora no hay personas detenidas y la policía trabaja intensamente para dar con el paradero de los responsables de este crimen que conmocionó a la comuna de Tomé.

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