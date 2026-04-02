El gobierno de Chile calificó como “noticia lamentable” la fuga del exguerrillero Galvarino Apablaza en Argentina

Apablaza registraba mas de un domicilio en Argentina y continúan las diligencias para dar con su paradero.

El gobierno de José Antonio Kast calificó como una “noticia lamentable” el fallido operativo de detención del exguerrillero Galvarino Apablaza en Buenos Aires, quien no fue hallado en su domicilio tras un orden de arresto emitida por la justicia argentina para extraditarlo a Chile, este miércoles.

Apablaza es requerido por la justicia chilena por su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador y artífice de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, y del mediático secuestro del empresario Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño del diario El Mercurio, ambos en 1991.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló a la salida de una reunión de emergencia con el presidente Kast, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, que éste último “nos informó que, luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio“.

“Evidentemente y especialmente en un día como hoy (1 de abril), cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”, sostuvo Alvarado.

“Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que de esta forma enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado“, complementó el secretario de Estado.

Por su parte, Cerna detalló que la policía civil chilena tenía todo listo para concretar la extradición de Apablaza.

“Seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y generar la extradición respectiva”, indicó Cerna.

Finalmente, desde la Cancillería pidieron a las autoridades argentinas que extremen las diligencias para la detención del exfrentista.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, manifestaron mediante una declaración pública.

Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de 1980 y fundador de la UDI, posa sonriente junto a un joven José Antonio Kast, entonces figura emergente del mismo partido.

La fuga de Apablaza

Este miércoles, y luego de la revocación del estatus de refugiado de Apablaza, la jueza federal María Servini de Cubría emitió una orden de detención en su contra. Sin embargo, al apersonarse los uniformados en la parcela de la localidad de Moreno donde residía Apablaza para ejecutar la diligencia, a eso de las 16:00 horas, no lo hallaron en el lugar, activándose ipso facto una alerta de búsqueda.

Galvarino Apablaza fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y el cerebro detrás del crimen de Guzmán y el secuestro de Edwards.

Jaime Guzmán, mentor del presidente José Antonio Kast, fue fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y artífice de la Constitución de 1980, la que sigue vigente el día de hoy a pesar de dos fallidos intentos por cambiarla. Fue asesinado de dos disparos el 1 de abril de 1991, ya en democracia, a la salida del campus oriente de Universidad Católica donde hacía clases de Derecho constitucional. Tenía 44 años.