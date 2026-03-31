Estados Unidos emitió una alerta internacional para ubicar a un ecuatoriano acusado de delitos sexuales

El ICE emitió la alerta. REUTERS/Seth Herald

La agencia federal estadounidense encargada de investigar delitos transnacionales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), emitió una alerta internacional para localizar y detener a un ciudadano ecuatoriano señalado por presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de una menor de edad. La notificación fue difundida a través de los canales oficiales de la entidad y forma parte de sus mecanismos de cooperación internacional para ubicar sospechosos fuera de Estados Unidos.

El hombre fue identificado como Antonio Feliciano G. P., y según la información publicada por el ICE, enfrenta acusaciones vinculadas a la producción y almacenamiento de material de abuso sexual infantil. De acuerdo con los detalles difundidos por la agencia, el sospechoso habría grabado en secreto a una menor de edad en múltiples ocasiones y almacenado los videos en un dispositivo personal, lo que constituye un delito grave dentro de la legislación estadounidense.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la última ubicación conocida del ciudadano ecuatoriano es la ciudad de Loja, en el sur del país. Por eso, la alerta tiene carácter internacional y busca facilitar su identificación y eventual detención con apoyo de autoridades locales o mediante mecanismos de cooperación judicial entre Estados.

La alerta del ICE.

Este tipo de notificaciones forma parte de las estrategias del ICE para enfrentar delitos que, por su naturaleza, trascienden fronteras nacionales, especialmente aquellos relacionados con la explotación sexual infantil y la circulación de material digital ilícito. La agencia, que depende del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, suele publicar estos avisos cuando considera que un sospechoso podría encontrarse fuera de su jurisdicción directa y requiere apoyo internacional para su localización.

Sin embargo, en Ecuador la situación presenta un matiz relevante. Hasta el momento, el ciudadano señalado no registra antecedentes penales en los sistemas judiciales ecuatorianos. De acuerdo con la información disponible en registros públicos, únicamente consta un trámite civil relacionado con un proceso de divorcio iniciado en 2013, sin que existan causas penales abiertas en su contra en el país.

Este desfase entre la acusación internacional y la ausencia de procesos locales plantea interrogantes sobre el estado del caso en términos judiciales, así como sobre los canales de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia penal. En este tipo de situaciones, la eventual detención de un sospechoso puede depender de la existencia de órdenes judiciales válidas, tratados de extradición vigentes y la coordinación entre fiscalías y organismos de seguridad de ambos países.

Hasta ahora, las autoridades ecuatorianas no han informado públicamente sobre acciones específicas relacionadas con esta alerta.

Especialistas en derecho internacional han señalado en casos similares que las alertas emitidas por agencias extranjeras, como el ICE, no equivalen por sí mismas a una orden de captura ejecutable en otro país. Para que una detención se concrete, normalmente se requiere que las autoridades locales reciban una solicitud formal a través de los mecanismos establecidos, como la cooperación judicial o la intervención de organismos internacionales como Interpol.

El caso también pone en evidencia el papel creciente de las investigaciones sobre delitos digitales y su carácter transnacional. La producción, almacenamiento y posible distribución de material de abuso sexual infantil a través de dispositivos electrónicos o plataformas en línea ha llevado a que agencias como el ICE amplíen su alcance operativo y colaboren con autoridades de distintos países.

Hasta ahora, las autoridades ecuatorianas no han informado públicamente sobre acciones específicas relacionadas con esta alerta. Tampoco se ha confirmado si existe una solicitud formal de cooperación o un proceso en curso para ubicar al sospechoso dentro del territorio nacional.

La difusión pública de este tipo de alertas busca ampliar el alcance de las investigaciones y aumentar las probabilidades de localización de los sospechosos, especialmente cuando se presume que pueden encontrarse fuera del país donde se originó la causa.