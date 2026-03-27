América Latina

Un estudiante de 18 años mató a una docente e hirió a cuatro personas en un ataque con arma blanca en un colegio de Chile

Según una encuesta de la Universidad del Alba, el 76% de los ciudadanos percibe un aumento de la violencia en las escuelas del país

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Vista trasera de un Carabinero del OS 7 con casco verde y chaleco táctico que dice "CARABINEROS OS 7", con otros oficiales desenfocados al fondo
Algunos carabineros detuvieron al agresor dentro del Instituto Obispo Silva Lezaeta tras el ataque

Un estudiante del último año del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama de Chile, mató a una persona e hirió a cuatro durante un ataque.

La situación se desarrolló en uno de los patios del tradicional colegio católico, ubicado a 1.500 kilómetros al norte de Santiago de Chile.

El ataque ocurrió cerca de las 10.40, hora local. Las autoridades del colegio y la policía recibieron una alerta sobre una agresión en el establecimiento y, al llegar, los Carabineros constataron que un alumno de cuarto año medio, de 18 años, había herido a tres compañeros y a dos docentes, que cumplían la función de inspectoras en el instituto.

Fachada del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama, con letrero verde, portones metálicos, acera, árboles, un puesto de venta ambulante y un coche negro en la calle
El Instituto Obispo Silva Lezaeta suspendió las clases de forma indefinida tras el ataque (Google Street View)

La inspectora de 59 años murió en el lugar tras recibir varias puñaladas. Los otros afectados fueron trasladados a un centro de salud.

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La policía incautó otras armas cortantes y gas pimienta al estudiante detenido

Uno de los heridos permanece en estado crítico, según detalló la ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert.

El estudiante agresor fue detenido en el mismo recinto educativo y trasladado a una comisaría para su identificación y custodia. En un comunicado oficial, los Carabineros indicaron que el joven portaba, además, otros elementos cortantes y gas pimienta. Las autoridades investigan las motivaciones detrás de este episodio, que aún no han sido esclarecidas.

El Gobierno chileno anunció la presentación de querellas para que se haga efectiva la responsabilidad penal del detenido por homicidio consumado y frustrado.

Por su parte, la ministra Steinert subrayó la urgencia de reforzar la seguridad en los colegios y anticipó la promulgación de una ley para instalar detectores de metales en los establecimientos educativos, con el fin de prevenir el ingreso de armas blancas y objetos peligrosos.

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La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que uno de los heridos permanece en estado crítico

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se pronunció a través de sus redes sociales, condenando el ataque y asegurando que un colegio no debe ser un escenario de violencia.

Además, instruyó a las ministras de Educación y Seguridad a viajar a la región norte para coordinar la respuesta tras el incidente.

El presidente José Antonio Kast condenó el ataque en sus redes sociales (EFE)
El presidente José Antonio Kast condenó el ataque en sus redes sociales (EFE)

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, declaró que el ataque constituye probablemente el hecho más grave de violencia registrado en la educación chilena.

“Dijimos, más de una vez, va a llegar un momento en que ocurra un hecho dramático, terrible. Podemos llegar a tener muerte en los colegios, porque la violencia está escalando”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Aunque la frecuencia de estos episodios es baja, la violencia escolar se ha convertido en un tema de preocupación pública en Chile en los últimos años.

Según una encuesta de la Universidad del Alba, el 76% de los chilenos percibe un aumento de la violencia en colegios, y solo el 36,6% considera estos espacios como seguros o muy seguros. Además, el 66,5% de los encuestados sostiene que la responsabilidad de prevenir estos hechos recae principalmente en los padres y apoderados.

(Con información de AP y El País)

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