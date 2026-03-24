Estudio reveló que una ciudad chilena es uno de los lugares donde más cocaína se consume en el mundo

Cocaína incautada por la policía

Un reciente reporte de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA) reveló que la ciudad de Copiapó (800 kms al norte de Santiago, Región de Atacama), es la tercera ciudad del mundo con mayor consumo de cocaína, sólo por detrás de Whitehorse, en Canadá, y Middlesbrough, en Inglaterra, y la primera en Latinoamérica.

El estudio se llevó a cabo analizando - de marzo a mayo de 2025-, las aguas residuales de más de 100 ciudades del planeta, a fin de detectar la presencia de alcaloides como cocaína, metanfetamina, MDMA, ketamina y cannabis, entre otros.

De acuerdo a El Diario de Atacama, la noticia no es ninguna novedad para los científicos locales, puesto que investigaciones desarrolladas en 2024 por el académico César Echeverría, de la Universidad de las Américas, en colaboración con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, arrojaron resultados similares.

Según el propio Echeverría, el análisis de la EUDA es bastante acertado a la hora de medir el consumo real en una población y consiste en instalar un robot en las plantas de tratamientos de aguas “que toma muestras durante las 24 horas del día, a lo largo de una semana completa. Esto permite obtener un volumen representativo del flujo de agua y, por lo tanto, del comportamiento de la población”.

Dichas muestras son luego enviadas a laboratorios especializados, donde se logra determinar cuáles son las drogas presentes y cuál es su concentración.

“En el caso de la cocaína, nosotros no buscamos la sustancia pura, sino sus metabolitos, que son los compuestos que se generan cuando el hígado la procesa. Eso asegura que estamos midiendo consumo humano”, detalló.

Copiapó presenta valores de 1.500 miligramos de cocaína por cada 1.000 habitantes al día.

Los números de Copiapó

Así las cosas, de acuerdo al estudio de Echeverría, Copiapó alcanza valores que bordean los 1.500 miligramos de cocaína por cada 1.000 habitantes al día, al mismo nivel que Ámsterdam y muy por encima de otras ciudades chilenas que marcan cerca de 200 mg diarios per cápita, como Concepción.

Además, la tendencia es clara y el consumo va aumentando de manera progresiva durante la semana para llegar a su máximo el día domingo.

Debido a esto, Echeverría aseguró que los resultados del estudio de la EUDA solo vienen a confirmar lo que la comunidad científica local ya sabía.

“Hemos realizado varios estudios en distintos momentos del año y en todos los casos Copiapó presenta cifras altas. Es un patrón que se repite”, cerró el investigador.