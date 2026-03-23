América Latina

Punta del Este se encamina para ser sede del sorteo del Mundial 2030, tras recibir apoyo de FIFA y Conmebol

La Asociación Uruguaya de Fútbol espera que se confime la noticia este año o el próximo, tras recibir el respaldo directo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez

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Punta del Este, el balneario
Punta del Este, el balneario top de Uruguay (Intendencia de Maldonado)

Punta del Este, la ciudad balneario top de Uruguay, está encaminada para ser la sede del sorteo del Mundial 2030. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) espera que este año o el próximo la firma confirme esta noticia, según informó el semanario uruguayo Búsqueda. La propuesta fue elevada hace dos años y tomó fuerza en los últimos meses, tras el respaldo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Pero además del apoyo regional, la ciudad uruguaya recibió también el respaldo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según este medio. La elección de la sede del sorteo no depende de resoluciones formales del Congreso ni del Consejo del organismo rector del fútbol: el comité organizador del sorteo tiene la potestad para tomar la resolución.

Esta posibilidad ya fue manejada en un encuentro que mantuvo el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y su canciller, Mario Lubetkin, con altas autoridades del fútbol. La reunión fue en septiembre en Nueva York, adonde el mandatario viajó para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente de Uruguay, Yamandú
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso (@agdws)

Además de Orsi y Lubetkin, en la reunión de entonces estuvieron Domínguez, Infantino (presidente de la FIFA), Santiago Peña (presidente de Paraguay), Claudio “Chiqui” Tapia (presidente de la AFA), Mattias Grafström (secretario general de la FIFA) e Ignacio Alonso (presidente de la AUF).

El canciller Lubetkin dijo tras la reunión que se habló de la propuesta de que el sorteo se haga en Uruguay y fue optimista con el planteo: “Hay una especie de consenso de hacerlo en Uruguay”. Luego, el presidente de la AUF reconoció que hace tiempo está sobre la mesa. “Refrescamos la propuesta y es viable porque es uno de los hitos con más audiencia. Se haría en Maldonado, está la posibilidad y la infraestructura. El mundo podría acercarse a nuestro país y en una época del año con un clima muy bueno”, señaló, en referencia al verano previo al Mundial 2030.

En ese encuentro también quedó marcada una fecha clave para la organización del próximo mundial. el 20 de julio del 2026, el día siguiente a la final que se disputará en Nueva York. Allí se empezará a preparar estrictamente la edición del centenario en el mundial, que tendrá al menos tres partidos en la región y luego continuará en España, Portugal y Marruecos.

El presidente de Conmebol, Alejandro
El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, junto al titular de FIFA, Gianni Infantino, presidentes de la región y titulares de asociaciones (@agdws)

La posibilidad de realizar el sorteo en Uruguay fue planteada por la AUF en 2024, recordó Búsqueda. El entonces presidente Luis Lacalle Pou envió a Infantino una invitación para visitar Punta del Este, con el objetivo de que conociera el Centro de Convenciones de la ciudad, inaugurado en 2016 y que tiene una capacidad para 2.600 personas sentadas. Su construcción implicó una inversión de USD 25 millones.

El Centro de Convenciones de
El Centro de Convenciones de Punta del Este (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Ese es el lugar en el que la AUF prevé que se haga el sorteo del Mundial 2030, de forma que no solo se promocione a Montevideo.

Infantino no viajó a Punta del Este pero la FIFA vio con buenos ojos que el sorteo se realice allí. “Hay chances reales”, reconoció el dirigente Eduardo Ache, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, entrevistado en septiembre en El Espectador Deportes.

El respaldo de Domínguez consolidó la candidatura, además de que no surgieron competidores en Argentina ni en Paraguay para albergar el evento.

Dirigentes de FIFA, Conmebol y
Dirigentes de FIFA, Conmebol y asociaciones en reunión en Nueva York por el Mundial 2030 (@agdws)

En septiembre, Uruguay, además, expresó su voluntad de no destinar “un peso” a la organización del Mundial. “Una cosa que quedó clara es que nosotros no vamos a gastar una moneda, un peso, un dólar, para el Mundial. Los dineros hay que encontrarlos y se van a encontrar. Los fondos públicos van para las tareas que tenemos en relación a lo que estamos discutiendo en el Presupuesto y no se van a desviar absolutamente nada”, señaló Lubetkin. Su última referencia fue a que en ese momento el Parlamento discutía la ley presupuestal del gobierno de Orsi, que hace foco en temas como la primera infancia.

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