Fotografía de archivo del artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Un tribunal provincial cubano negó este lunes la solicitud de excarcelación anticipada para Luis Manuel Otero Alcántara, artista y activista considerado uno de los rostros más visibles de la disidencia en la isla. El fallo ratifica la continuidad de la detención del opositor a pesar de que, según sus defensores, ya habría superado el tiempo de condena impuesto en 2022.

El recurso de habeas corpus, presentado el 11 de marzo, argumenta que Otero Alcántara, detenido desde julio de 2021, ha cumplido más de cinco años de cárcel si se consideran los meses en prisión provisional y los beneficios legales por conducta.

El tribunal provincial resolvió rechazar la solicitud sin exponer fundamentos legales detallados ni explicar la instancia competente para revisar el caso, según denunció la ONG Cubalex.

Para la organización, la decisión deja al artista “en absoluta indefensión” y confirma que el sistema de justicia cubano no garantiza vías efectivas de protección frente a detenciones arbitrarias.

La dictadura cubana negó la liberación anticipada del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara tras cinco años de cárcel (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

El fallo judicial también fue señalado por contener contradicciones: el documento oficial sostiene que Otero Alcántara está bajo medida cautelar de prisión provisional, pero a la vez reconoce que cumple una sanción firme de cárcel, situaciones que legalmente no pueden coexistir en el mismo expediente. La defensa del artista insistió en que la negativa del tribunal a pronunciarse sobre el fondo del caso constituye una vulneración del derecho a la revisión judicial y bloquea el acceso a mecanismos de protección constitucional.

Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas nacionales que sacudieron Cuba ese día. Tras un proceso judicial en 2022, fue condenado a cinco años de prisión por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, luego de una serie de acciones de protesta, entre ellas cubrirse con la bandera nacional y difundir imágenes en redes sociales. Desde entonces, su caso ha sido emblemático para organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de la isla.

Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas nacionales que sacudieron Cuba ese día (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El artista es fundador y líder del Movimiento San Isidro, una agrupación de intelectuales y creadores que se ha manifestado contra la censura y la represión cultural en Cuba. En 2020, encabezó una protesta en su casa del barrio habanero de San Isidro para exigir la liberación de un rapero encarcelado.

El acto terminó con un desalojo forzoso y motivó una concentración inédita de artistas frente al Ministerio de Cultura, un antecedente de las manifestaciones masivas de 2021.

El régimen cubano rechaza la caracterización de Otero Alcántara como preso político y lo acusa de actuar bajo influencia extranjera para desestabilizar el país. Sin embargo, agrupaciones internacionales lo consideran un “preso de conciencia” y denuncian que su detención prolongada viola estándares básicos de derechos humanos.

Cubalex anunció que llevará el caso ante organismos internacionales, incluyendo instancias de Naciones Unidas, al considerar que el artista permanece en prisión de forma ilegal y arbitraria.

Luis Manuel Otero Alcántara El artista es fundador y líder del Movimiento San Isidro, una agrupación de intelectuales y creadores que se ha manifestado contra la censura y la represión cultural en Cuba (EFE/ Yander Zamora/Archivo)

El contexto de su detención refleja el clima de represión sostenida en la isla contra voces críticas. Los tribunales cubanos mantienen bajo estrictos controles el acceso a recursos legales como el habeas corpus, lo que limita las posibilidades de revisión de sentencias y prolonga la detención de activistas y opositores.

La negativa a liberar a Otero Alcántara se produce además en un periodo de crisis social y política, con la justicia cubana bajo la mirada de organizaciones de derechos humanos por la falta de garantías procesales y la persistencia de encarcelamientos motivados por razones políticas.

(Con información de AFP)