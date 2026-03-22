Ecuador investiga la muerte de un civil bajo custodia militar y crecen las denuncias de abusos en el marco del estado de excepción

Según organizaciones de derechos humanos, habría al menos 51 desapariciones forzadas que involucran a miembros de las FF.AA.. REUTERS/Cesar Munoz

La muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco, un hombre de 28 años conocido como “Agucho”, durante un operativo militar en Milagro (en la Costa ecuatoriana), en el contexto del toque de queda decretado bajo el régimen de conflicto armado interno en Ecuador, ha escalado de un caso aislado a un episodio emblemático dentro del debate sobre el uso de la fuerza estatal y las denuncias de violaciones a derechos humanos. La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación tras establecer indicios preliminares de que la víctima “habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar” el 16 de marzo de 2026.

Ledesma fue trasladado sin vida al hospital de la Seguridad Social de Milagro, según reportes de medios locales, en un procedimiento que, de acuerdo con testimonios y elementos iniciales de la investigación, habría ocurrido en horas posteriores al inicio del toque de queda, que está vigente en ciudades de la Costa desde el 15 de marzo y que inicia a las 00h00 hasta las 05h00. Información difundida públicamente señala además que la causa de muerte determinada de forma preliminar sería asfixia mecánica, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta en el marco de una intervención militar.

Tras la denuncia del caso, siete militares fueron detenidos en el cantón La Troncal, en la provincia de Cañar, por su presunta participación en los hechos, y serán procesados por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que puede ser sancionado con hasta 13 años de prisión. El sábado 21 de marzo por la noche, una jueza dispuso prisión preventiva para dos de los uniformados, mientras que para los otros cinco ordenó medidas sustitutivas, como presentación periódica y prohibición de salida del país.

En videos captados por ciudadanos se observa el momento en que se traslada el cuerpo de Bryan Ledesma en una camioneta militar. (Diario Extra)

De acuerdo con información incorporada en la causa y difundida en redes por la periodista especializada en segurida, Karol Noroña, uno de los militares con prisión preventiva es señalado como presunto responsable de aplicar descargas eléctricas a Ledesma y a un sobreviviente del operativo, mientras que otro habría participado en agresiones físicas y amenazas. Estas acusaciones se basan en el testimonio de un testigo directo, identificado como G.R., quien habría estado presente durante los hechos.

El propio Ejército Ecuatoriano reconoció, en un comunicado oficial emitido el 18 de marzo de 2026, que personal militar se encontraba ejecutando operaciones “fuera de su jurisdicción, sin el conocimiento ni autorización del escalón superior correspondiente”, una afirmación que introduce una posible ruptura en la cadena de mando y que, según la institución, está siendo investigada. En el mismo documento, el Ejército aseguró que colaborará con la Fiscalía y reiteró su compromiso con la transparencia y el respeto a la ley.

Sin embargo, el caso también ha puesto en el centro del debate el perfil de la víctima. Según información judicial y registros del Consejo de la Judicatura, Bryan Argenis Ledesma Franco tenía antecedentes legales: registraba al menos tres procesos penales. En 2020 fue detenido por robo, pero el caso fue archivado tras un dictamen abstentivo de la Fiscalía; en 2025 fue procesado por presunto tráfico ilícito de drogas, luego de ser aprehendido con sustancias sujetas a fiscalización, aunque posteriormente fue liberado; y en 2024 fue sentenciado a un año de prisión por porte de armas.

Bryan Ledesma habría sido torturado y electrocutado. (Diario Extra)

La inclusión de estos antecedentes ha sido utilizada en algunos sectores para contextualizar el caso, pero organizaciones de derechos humanos han advertido que el historial judicial de una persona no justifica el uso excesivo de la fuerza ni posibles actos de tortura o ejecución extrajudicial. En ese sentido, insisten en que la investigación debe centrarse en la actuación estatal y en el respeto a los estándares legales.

El caso en Milagro no ocurre en un vacío. Se inserta en un contexto más amplio de denuncias por desapariciones forzadas en Ecuador desde la declaratoria del conflicto armado interno en enero de 2024. Mientras el Estado ha reportado 34 casos en el período 2024–2025, organizaciones de derechos humanos sostienen que existen al menos 51 víctimas o episodios documentados, una cifra que ha sido discutida incluso ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.

Amnistía Internacional, en un informe presentado ante ese organismo, advirtió que existen denuncias persistentes de desapariciones forzadas atribuidas a operativos militares y que la falta de investigaciones efectivas incrementa el riesgo de repetición. En la misma línea, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado patrones como detenciones sin registro, ausencia de información sobre el paradero de las personas y obstáculos para las familias en los procesos de búsqueda.

Carteles con el lema "Ni perdón ni olvido", acompañados de fotografías de cuatro niños desaparecidos y posteriormente encontrados muertos, se exhiben durante una vigilia en el primer aniversario de su desaparición, en el barrio Las Malvinas de Guayaquil, Ecuador, el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Santiago Arcos

El precedente más relevante sigue siendo el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya desaparición forzada fue reconocida por la Corte Constitucional en marzo de 2026, estableciendo estándares sobre la responsabilidad estatal y la obligación de garantizar la trazabilidad de las detenciones.

En este escenario, la muerte de Ledesma —con elementos que apuntan a violencia directa durante custodia militar— podría convertirse en un caso testigo sobre los límites del uso de la fuerza en el contexto del conflicto armado interno. Aunque la tipificación actual es por extralimitación en acto de servicio, la evolución de los peritajes podría reconfigurar el delito hacia figuras más graves, como tortura o ejecución extrajudicial, si se confirman los indicios iniciales.

La tensión de fondo persiste: un Estado que busca recuperar el control territorial frente al crimen organizado, pero que enfrenta cuestionamientos crecientes sobre el costo de esa estrategia en términos de derechos humanos. El caso de Bryan Ledesma, con nombre, historia y proceso judicial en curso, se suma así a un mapa más amplio de denuncias que ya no pueden ser analizadas de forma aislada, sino como parte de un patrón en disputa.