América Latina

Crisis en Cuba: manifestantes incendiaron una sede del Partido Comunista y el caos dejó un herido de bala

Decenas de personas prendieron fuego la sede partidaria en Ciego de Ávila en momentos en que crece el malestar social

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Vecinos del municipio de Morón, en Ciego de Ávila, incendiaron la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) la noche del viernes en medio de protestas populares contra el régimen cubano liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel.

Además, hubo reportes de disparos que habrían dejado al menos un joven herido.

El periodista independiente Guillermo Rodríguez Sánchez compartió videos en los que se vio a manifestantes lanzando objetos en llamas contra la sede del Partido Comunista, así como escenas del incendio que alcanzó el edificio.

Según un video publicado por otro comunicador, varios manifestantes ingresaron en la sede municipal del PCC y sacaron mobiliario, cuadros y materiales de propaganda política. Los objetos fueron acumulados en la calle y convertidos en una gran hoguera, en medio de consignas contra el régimen.

Residentes señalaron en redes sociales que “el pueblo de Cuba se cansó”, al describir lo ocurrido. Durante décadas, las protestas pacíficas en la isla terminaron con represión policial, detenciones y violencia contra manifestantes. Muchos ciudadanos consideran que esa presión constante del régimen incrementó el malestar social, de la mano de las detenciones arbitrarias.

Según Rodríguez Sánchez, un policía disparó su arma e impactó en el muslo a un joven que se encontraba cerca de una fogata frente a la sede del PCC.

Momento exacto en el que, según la población presente, un policía disparó su pistola e impactó en el muslo a un muchacho que se encontraba alrededor de una fogata en el centro de la calle frente al PCC de ese municipio”, explicó el comunicador al difundir el video en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo varios vecinos cargan al joven herido para apartarlo del lugar y brindarle los primeros auxilios mientras continúa la tensión en los alrededores.

Los incidentes se produjeron en medio de un corte del servicio de internet en la localidad, lo que dificultó la circulación de información en tiempo real. Periodistas y activistas denunciaron que la interrupción coincidió con los reportes de disparos y la difusión de imágenes del incendio cerca de la sede del PCC.

Los cubanos habían salido previamente a las calles para protestar contra los apagones prolongados, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en el país. Videos difundidos en redes sociales muestran cacerolazos y consignas de “¡Libertad!” durante marchas nocturnas por distintas zonas de Morón.

El viernes, la ONG Prisoners Defenders elevó a ocho la cifra de presos por motivos políticos excarcelados en Cuba, tras el anuncio del gobierno sobre el inicio de un proceso para liberar a 51 reclusos. Estas primeras excarcelaciones coincidieron con la confirmación del diálogo entre autoridades cubanas y representantes de la administración estadounidense.

Según Prisoners Defenders, los liberados no son opositores de alto perfil, sino ciudadanos que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021.

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