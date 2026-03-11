América Latina

José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y una agenda conservadora

El líder republicano asumirá el cargo a las 12:00 (hora local) en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia con más de 1.000 invitados. Entre los asistentes figuran el rey de España, Felipe VI, y el presidente argentino Javier Milei. También confirmaron su presencia varios mandatarios latinoamericanos

El dirigente conservador José Antonio Kast prestará juramento este miércoles como presidente de Chile en una ceremonia en el Congreso Nacional en Valparaíso, con promesas de enfrentar el aumento de los delitos violentos y ejecutar deportaciones masivas de migrantes irregulares.

Kast, de 60 años, derrotó en diciembre en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara y alcanzó la presidencia en su tercer intento electoral. El abogado basó su campaña en propuestas de seguridad, control migratorio y una política exterior alineada con Estados Unidos.

El mandatario electo prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones que autoridades atribuyen ampliamente a pandillas provenientes de otros países latinoamericanos. Durante la campaña también prometió deportar a cientos de miles de inmigrantes irregulares y cerrar la frontera norte de Chile.

El incremento de esos delitos se registra en paralelo con un aumento de la inmigración. La población inmigrante en Chile se duplicó desde 2017.

La semana pasada, Kast participó en Florida en una reunión con una docena de aliados del presidente estadounidense Donald Trump para sellar una nueva coalición militar “Anti-Cártel” liderada por Estados Unidos.

El dirigente conservador también amplificó las preocupaciones de Washington sobre las inversiones chinas en América Latina, en medio de tensiones por un proyecto para conectar Hong Kong con Chile mediante un cable submarino de fibra óptica.

Los preparativos para la toma de posesión quedaron marcados por un enfrentamiento entre Kast y el presidente saliente Gabriel Boric en torno a esa iniciativa. Estados Unidos sostiene que el proyecto representa una amenaza para la seguridad regional.

La semana pasada, Kast acusó a Boric de ocultar información sobre el plan y suspendió de forma temporal la cooperación con el mandatario saliente durante el proceso de transferencia de poder. La disputa provocó malestar en un país que mantiene una tradición de cordialidad política incluso entre adversarios ideológicos.

El líder republicano asumirá el cargo a las 12:00 (hora local) en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia con más de 1.000 invitados y marcada por la controversia en torno al cable submarino con China.

El evento se transmitirá en vivo por las señales de cable del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, además de la mayoría de los canales abiertos nacionales.

Entre los asistentes figuran el rey de España, Felipe VI, y el presidente argentino Javier Milei. También confirmaron su presencia varios mandatarios latinoamericanos.

La lista de jefes de Estado que participarán incluye a los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; y Uruguay, Yamandú Orsi. También asistirá el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Entre las ausencias destacan los ex presidentes chilenos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, mientras que Eduardo Frei Ruiz-Tagle confirmó su asistencia.

Tampoco participarán los presidentes de México y Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, ni el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Además, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no asistirán al acto.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló sus planes de viaje a último momento, según reportaron medios brasileños.

(Con información de AFP)

