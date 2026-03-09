América Latina

La agenda alterna de Rodrigo Paz en EEUU: seguridad, comercio e integración regional

El mandatario boliviano sostuvo reuniones con Bukele, Kast y Milei, entre otros mandatarios de la región, en el marco de la cumbre convocada por Donald Trump en Miami

Guardar
El presidente de Bolivia, Rodrigo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mira, después de su ceremonia de investidura, en La Paz, Bolivia. Nov 8, 2025. REUTERS/Claudia Morales

Rodrigo Paz debutó en la escena internacional el fin de semana pasado al reunirse con varios mandatarios latinoamericanos en el marco del encuentro convocado por el presidente Donald Trump.

Paz, que asumió funciones en noviembre tras casi 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo encuentros con los presidentes de Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana, además de José Antonio Kast y Laura Fernández, gobernantes electos de Chile y Costa Rica.

Según información oficial, estos encuentros bilaterales estuvieron enfocados principalmente en temas de seguridad, comercio e integración regional.

El acercamiento con Kast generó una expectativa especial debido a que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde hace casi medio siglo, a pesar de compartir asuntos en común y más de 800 kilómetros de frontera. La disputa entre ambos países se origina en el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra en 1884.

Presidentes que acordaron participar en
Presidentes que acordaron participar en la plataforma "Escudo de las Américas" encabezado por el presidente Donald Trump.

Las tensiones entre ambos países se profundizaron con la demanda marítima que interpuso en 2013 el gobierno de Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019), en la Corte Internacional de Justicia, que determinó que Chile no está obligado a negociar la demanda de su vecino. Más tarde, en 2016, la diplomacia chilena interpuso otro recurso en la misma instancia por una disputa por las aguas del Silala.

En ese marco, el encuentro entre Paz y Kast, que asumirá el gobierno el 11 de marzo en reemplazo de Gabriel Boric, abre un nuevo escenario diplomático entre sus países y apunta a consolidar las relaciones bilaterales. “Esta reunión marcó uno de los primeros acercamientos formales entre ambos gobiernos”, señala una nota de prensa en la que se destacan las “señales positivas para avanzar hacia una normalización plena de relaciones diplomáticas”.

Paz también tuvo una reunión con su par argentino, Javier Milei, en la que acordaron impulsar encuentros entre los sectores productivos de ambos países para fortalecer las relaciones empresariales. “Empresarios, gremiales, cuentapropistas, emprendedores y transportistas. La economía real será protagonista de la nueva integración regional”, publicó Paz en X tras ese encuentro.

Por otro lado, el mandatario boliviano informó que tuvo una conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que abordaron temas clave en materia de seguridad y tecnología. “La seguridad es el punto de partida para todo y sobre todo, seguridad carcelaria en nuestros países”, manifestó el presidente boliviano luego de este encuentro.

El presidente Rodrigo Paz saluda
El presidente Rodrigo Paz saluda a Donald Trump en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Adicionalmente a estos encuentros, Paz sostuvo reuniones con otros gobernantes en las que se abordaron temas de desarrollo económico, comercio y cooperación bilateral que fueron calificadas como “productivas”.

Estos encuentros son los primeros del presidente boliviano en la diplomacia internacional. Bolivia se unió al denominado “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad regional impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y frenar la influencia de China en el hemisferio occidental.

“La primera decisión nuestra es abrir Bolivia al mundo y recuperar un espacio que hemos perdido durante 20 años por ideología”, manifestó Paz al evaluar su viaje y agregó que “la ideología no da de comer”.

“Estoy muy contento porque Bolivia había dejado de participar en estos grandes eventos y por la disposición de estas naciones para cooperar, que a ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya bien, está absolutamente asegurada y por buen camino”, afirmó en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo Pazpresidente de BoliviaJavier MileiNayib BukeleDonald TrumpEscudo de las AméricasJosé Antonio Kast

Últimas Noticias

Presidente Abinader inaugura escuela que beneficiará a más de 800 niños en Dominicana

Una moderna instalación para la enseñanza básica abre sus puertas en el sector Los Guandules, como parte del esfuerzo institucional para dotar a familias de ambientes apropiados y mejores perspectivas para la formación escolar de sus hijos

Presidente Abinader inaugura escuela que

16 de 19 sectores económicos crecieron en El Salvador durante el último año, según autoridades

La titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, argumentó que 2025 presentó un importante crecimiento para el territorio salvadoreño impulsado por el sector construcción y turismo

16 de 19 sectores económicos

Balacera dejó tres muertos en una discoteca de Santiago de Chile

Dos ciudadanos chilenos y un ecuatoriano fueron acribillados en el centro de eventos ex Espacio Broadway

Balacera dejó tres muertos en

Bolivia registra un feminicidio cada tres días y suma 19 en lo que va del año

La Asamblea Legislativa avanza en la reglamentación de una ley de protección a los huérfanos que dejan estos crímenes. Se estima que hay 1.600 menores de edad que perdieron a sus madres de esta manera

Bolivia registra un feminicidio cada

Estados Unidos devuelve a Rodrigo Paz un crucifijo familiar: la historia detrás de la promesa de George H.W. Bush

El Gobierno de Washington entregó al presidente de Bolivia una reliquia familiar que fue entregada en 1990 por su padre, el exmandatario Jaime Paz Zamora, al entonces gobernante estadounidense

Estados Unidos devuelve a Rodrigo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Cómo preparar postre de tapioca con mango: una receta suave y nutritiva para los más pequeños

La nafta ya subió 6% en la Argentina desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Sin espacio para triunfalismos

Consultas: El centro se desplaza y la derecha se agita

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Emiratos Árabes Unidos asegura que su territorio no se usa para atacar a Irán

Emiratos Árabes Unidos desmiente que haya atacado una planta desalinizadora en Irán

Modi felicita al exrapero Balen Shah por su "rotundo éxito" en las elecciones de Nepal

Israel cree que Mojtaba Jamenei seguirá las políticas "extremistas y dementes" de su padre

Descubierta una fosa común en Abu Salim, bastión de la expoderosa milicia libia de Kikli

ENTRETENIMIENTO

La confesión más honesta de

La confesión más honesta de Cillian Murphy sobre Peaky Blinders y su vida fuera de las cámaras

La advertencia de Hugh Jackman sobre el cáncer de piel que busca crear conciencia: “Wolverine lleva protector solar”

Dakota Johnson posó casi al desnudo en nueva campaña de ropa interior

El emotivo tributo de la hija de James Van Der Beek por el cumpleaños del fallecido actor: “Hablo con mi papá todos los días”

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine