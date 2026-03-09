La agenda alterna de Rodrigo Paz en EEUU: seguridad, comercio e integración regional

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mira, después de su ceremonia de investidura, en La Paz, Bolivia. Nov 8, 2025. REUTERS/Claudia Morales

Rodrigo Paz debutó en la escena internacional el fin de semana pasado al reunirse con varios mandatarios latinoamericanos en el marco del encuentro convocado por el presidente Donald Trump.

Paz, que asumió funciones en noviembre tras casi 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo encuentros con los presidentes de Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana, además de José Antonio Kast y Laura Fernández, gobernantes electos de Chile y Costa Rica.

Según información oficial, estos encuentros bilaterales estuvieron enfocados principalmente en temas de seguridad, comercio e integración regional.

El acercamiento con Kast generó una expectativa especial debido a que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde hace casi medio siglo, a pesar de compartir asuntos en común y más de 800 kilómetros de frontera. La disputa entre ambos países se origina en el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra en 1884.

Presidentes que acordaron participar en la plataforma "Escudo de las Américas" encabezado por el presidente Donald Trump.

Las tensiones entre ambos países se profundizaron con la demanda marítima que interpuso en 2013 el gobierno de Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019), en la Corte Internacional de Justicia, que determinó que Chile no está obligado a negociar la demanda de su vecino. Más tarde, en 2016, la diplomacia chilena interpuso otro recurso en la misma instancia por una disputa por las aguas del Silala.

En ese marco, el encuentro entre Paz y Kast, que asumirá el gobierno el 11 de marzo en reemplazo de Gabriel Boric, abre un nuevo escenario diplomático entre sus países y apunta a consolidar las relaciones bilaterales. “Esta reunión marcó uno de los primeros acercamientos formales entre ambos gobiernos”, señala una nota de prensa en la que se destacan las “señales positivas para avanzar hacia una normalización plena de relaciones diplomáticas”.

Paz también tuvo una reunión con su par argentino, Javier Milei, en la que acordaron impulsar encuentros entre los sectores productivos de ambos países para fortalecer las relaciones empresariales. “Empresarios, gremiales, cuentapropistas, emprendedores y transportistas. La economía real será protagonista de la nueva integración regional”, publicó Paz en X tras ese encuentro.

Por otro lado, el mandatario boliviano informó que tuvo una conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la que abordaron temas clave en materia de seguridad y tecnología. “La seguridad es el punto de partida para todo y sobre todo, seguridad carcelaria en nuestros países”, manifestó el presidente boliviano luego de este encuentro.

El presidente Rodrigo Paz saluda a Donald Trump en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Adicionalmente a estos encuentros, Paz sostuvo reuniones con otros gobernantes en las que se abordaron temas de desarrollo económico, comercio y cooperación bilateral que fueron calificadas como “productivas”.

Estos encuentros son los primeros del presidente boliviano en la diplomacia internacional. Bolivia se unió al denominado “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad regional impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y frenar la influencia de China en el hemisferio occidental.

“La primera decisión nuestra es abrir Bolivia al mundo y recuperar un espacio que hemos perdido durante 20 años por ideología”, manifestó Paz al evaluar su viaje y agregó que “la ideología no da de comer”.

“Estoy muy contento porque Bolivia había dejado de participar en estos grandes eventos y por la disposición de estas naciones para cooperar, que a ellos les vaya bien y a nosotros nos vaya bien, está absolutamente asegurada y por buen camino”, afirmó en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.