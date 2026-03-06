América Latina

Polémica en Chile por ley que busca suspender o conmutar penas a reos adultos mayores con enfermedades graves

La iniciativa presentada por parlamentarios de derecha y calificada de “aberrante” podría beneficiar a buena parte de los militares presos por violaciones a los DD.HH y otros psicópatas

Guardar
El oficialismo acusa que la
El oficialismo acusa que la norma busca beneficiar a militares presos como Miguel Krassnoff, sentenciado a más de 1.000 años de cárcel por secuestros, tortura y homicidios en la dictadura de Pinochet.

Esta semana, el Senado chileno aprobó en general con 23 votos a favor y 22 en contra un proyecto de ley presentado por parlamentarios de derecha que busca suspender o conmutar por arresto domiciliario las penas de adultos mayores con enfermedades graves, asunto que podría beneficiar a buena parte de los militares condenados por delitos de lesa humanidad recluidos en el penal Punta Peuco, y a varios otros psicópatas y asesinos seriales actualmente tras las rejas.

Entre ellos se cuentan figuras como el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff -condenado a más de 1.000 años de prisión por secuestros, tortura y homicidios durante la dictadura de Augusto Pinochet-, y asesinos seriales como Julio Pérez Silva -el “psicópata de Alto Hospicio”- y Hugo Bustamante -el “asesino del tambor”-, condenado por el brutal crimen y violación de su hijastra menor de edad, Ámbar Cornejo, además de otros dos homicidios.

La iniciativa propone suspender o conmutar por arresto domiciliario las penas a aquellos presos que padezcan enfermedades o discapacidades que no puedan ser tratadas satisfactoriamente en un recinto penal, sufran enfermedades crónicas, estén en fase terminal o tengan un mínimo de 70 años de edad, pero cumplan 80 sumando su condena.

Sin embargo, tal como detalló la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, más de 12 mil reos podrían acceder a este beneficio de manera automática -400 de ellos condenados por delitos graves como violación, homicidio y parricidio-, “sin además tener mecanismos de acreditación de las circunstancias de salud que vayan a invocar al tribunal”.

Así las cosas, una vez aprobada en el Senado, las críticas desde el oficialismo y organizaciones de DDHH no se hicieron esperar.

El presidente Boric sostuvo que
El presidente Boric sostuvo que la iniciativa “consagra la impunidad para criminales”.

Proyecto “Punta Peuco”

El primero en abrir los fuegos contra el “proyecto Punta Peuco”, como fue bautizado por el oficialismo, fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien aseguró a la salida del hemiciclo que “hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”.

“Las personas que aprobaron este proyecto tienen que darle explicaciones al país (...) ¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niños, niñas o adolescentes? Eso realmente no tiene ninguna explicación", sostuvo visiblemente emocionado.

De la misma opinión fue el exfiscal Carlos Gajardo, quien calificó la norma como “de locos” y “aberrante”, puesto que “beneficiaría a una larga lista de criminales, incluyendo a María del Pilar Pérez (La Quintrala) o al recientemente encarcelado Miguel Ángel Cerda, imputado como el autor intelectual de un sicariato”, según publicó en su cuenta de X.

De paso, recordó que los casos de condenados con enfermedades terminales “ya pueden ser conmutados por reclusión domiciliaria. Por lo tanto, el argumento de la enfermedad terminal es falso. Sinceren la discusión: están votando una ley de punto final encubierta”, lanzó, acusando a la derecha de buscar beneficiar a los militares presos por delitos de lesa humanidad.

En la misma línea, el presidente Gabriel Boric sostuvo que la iniciativa “consagra la impunidad para criminales” e hizo un llamado al Congreso a impedir su avance en la Cámara de Diputados.

“Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza. La justicia es justicia”.

Desde la oposición aseguraron que
Desde la oposición aseguraron que Kast evaluará la iniciativa "en su momento".

La réplica de la derecha

Desde la otra vereda, en tanto, defendieron el proyecto de ley, pues tal como sostuvo Juan Irarrázaval, jefe de bancada del Partido Republicano, "en ningún caso" la idea es permitir que dicha cantidad de presos dejen las cárceles.

“Estoy seguro que el presidente José Antonio Kast lo evaluará en su momento, a ver si calza con su programa de gobierno”, manifestó.

Sus palabras fueron refrendadas por el senador Rojo Edwards y el diputado libertario electo, Hans Marowski, quienes llamaron a ponerle urgencia al proyecto y sopesar la idea de un indulto presidencial por parte de Kast, en caso de que la iniciativa sea finalmente rechazada.

“Nosotros apoyamos el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones para que no haya riesgo de reincidencia, que no salgan personas potencialmente peligrosas”, sostuvo este último.

Finalmente, desde la propia oposición el diputado Diego Schalper (RN), reconoció que la norma propuesta “jurídicamente tiene errores graves y hay que hacer correcciones profundas”.

Así las cosas, el polémico proyecto continuará ahora su discusión en particular en el Senado y está por verse si avanzará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite legislativo. Cabe señalar que el presidente Gabriel Boric no puede vetar el proyecto, pues solamente tiene atribuciones para hacerlo una vez que la ley sea promulgada.

Temas Relacionados

ChilePunta PeucoMiguel KrassnoffAugusto PinochetJaime GajardoCarlos GajardoGabriel BoricJosé Antonio Kast

Últimas Noticias

Un estudio reveló que los homicidios en Chile bajaron un 11,5% en 2025

El último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados arrojó 1.091 víctimas el año pasado, 118 menos que en 2024

Un estudio reveló que los

Una encuesta arrojó que el 42% de los chilenos le cree a Kast tras quiebre con Boric por el cable submarino a China

En tanto, el 33% dijo estar de parte del actual mandatario, mientras que otro 20% aseguró no creerle a ninguno

Una encuesta arrojó que el

Gobierno panameño reitera restricción a empresas europeas en licitaciones estatales

El mandatario también señaló que permitir que un solo operador controle múltiples terminales portuarias vinculadas al Canal sería un error estratégico.

Gobierno panameño reitera restricción a

El TSE inaugura el periodo legal para elecciones internas de partidos en El Salvador

La apertura marca el inicio formal de los mecanismos internos que definirán a los aspirantes a cargos de elección popular para los comicios generales de 2027, con representación política y vigilancia como puntos clave del proceso.

El TSE inaugura el periodo

Donald Trump aseguró que el régimen de Cuba caerá “muy pronto”

El mandatario estadounidense vinculó la inminente caída del régimen cubano con los recientes operativos militares en Irán y el arresto de Nicolás Maduro, anunciando contactos para negociar con La Habana bajo nuevas condiciones

Donald Trump aseguró que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comemos Todos Quintana Roo: estas

Comemos Todos Quintana Roo: estas son las fechas para registrarse si ya eres beneficiario

Día Internacional de la Mujer: estas son algunas medidas de seguridad para asistir a la marcha del 8M

Perú se queda sin gas natural: Las medidas de emergencia impuestas por el Gobierno para garantizar servicio en los hogares

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

El patrimonio histórico que está en la línea de fuego por la Guerra en Oriente Medio: los 29 tesoros que se pueden perder en Irán

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos levanta sanciones para

Estados Unidos levanta sanciones para que sus empresas puedan explotar oro en Venezuela

EEUU lanza un plan asegurador de 17.236 millones para respaldar las rutas comerciales en Oriente Próximo

Irak intercepta presuntos drones de milicias proiraníes dirigidos contra los aeropuertos de Basora y Bagdad

Al menos dos 'cascos azules' ghaneses heridos en Líbano tras dos ataques con misiles

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

ENTRETENIMIENTO

Del dolor extremo al Oscar:

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.

La verdadera historia del moonwalk sale a la luz: Michael Jackson habría aprendido el icónico paso gracias a un niño de ocho años

“Era tan infeliz en mi propia piel”: la frase de Demi Lovato que sorprendió a sus seguidores

Patrick Stewart presta su voz a todos los sonetos de William Shakespeare en un audiolibro muy especial