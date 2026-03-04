Cuba sufre un nuevo apagón masivo por la avería de su principal central eléctrica

ARCHIVO - Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

Una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras dejó sin electricidad este miércoles al oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, tras la desconexión inesperada de la planta del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). La Unión Nacional Eléctrica (UNE) confirmó el incidente en un comunicado escueto que no precisó el alcance de los daños ni ofreció estimaciones de restablecimiento del servicio. El apagón afectó a aproximadamente dos tercios del territorio nacional.

La Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas y considerada el mayor bloque unitario de generación del país, volvió a salir del sistema por una grieta en la estructura de la caldera, según precisó OnCuba News. La planta había registrado una reincorporación apenas días antes de este nuevo fallo, lo que ilustra la fragilidad extrema de una infraestructura que opera al límite de su vida útil. La Guiteras acumula problemas durante años y lleva más de una década sin recibir un mantenimiento general en profundidad, según reconocen las propias autoridades del sector.

La avería se produjo en un momento de crisis energética sostenida. Cuba enfrentó el lunes una de las jornadas más críticas en lo que va de año, con apagones que alcanzaron al 64% del país durante el horario pico, según datos oficiales de la UNE. Un día después, la disponibilidad estimada del sistema era de 1.190 megavatios frente a una demanda máxima proyectada de 3.150 megavatios, lo que implicaba un déficit de 1.960 megavatios y una afectación pronosticada de 1.990 megavatios. La caída de la Guiteras empeoró un escenario que ya era insostenible.

La crisis no es nueva ni coyuntural. La reiteración de averías, mantenimientos prolongados y limitaciones térmicas refleja un sistema eléctrico que ha llegado a un punto crítico tras años de deterioro acumulado. Las centrales termoeléctricas cubanas tienen en promedio más de cuatro décadas de antigüedad, con una vida útil de diseño de 25 años. El parque generador opera con crudo pesado de producción nacional con alto contenido de azufre, que corroe las calderas y multiplica los costos de mantenimiento. A eso se suma la escasez crónica de combustible, que dejó fuera de servicio más de 1.000 megavatios de generación distribuida.

Un hombre camina en la oscuridad durante un corte de energía programado como parte del racionamiento de energía en Santa Cruz del Norte, hogar de una de las plantas termoeléctricas más grandes de Cuba, la noche del martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que el lunes el servicio estuvo interrumpido en la capital durante 18 horas y 15 minutos. Las interrupciones afectan no solo los hogares, sino también el suministro de agua potable —cuyas bombas de extracción dependen de la red eléctrica— y la conservación de alimentos en un país que ya sufre escasez severa de productos básicos.

La dictadura cubana había anunciado a finales de 2025 que la Guiteras sería sometida a un mantenimiento capital de al menos seis meses. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confirmó que ese mantenimiento se pospuso por un “problema coyuntural” técnico y de riesgo, y que la planta solo recibiría una parada corta de un mes a comienzos de 2026 para intentar llegar operativa al verano. La decisión buscaba evitar que la simultánea paralización de la Guiteras y la también inestable central de Felton colapsara por completo el sistema. El resultado fue el contrario: la planta siguió generando con una avería sin reparar hasta que esta se manifestó de forma crítica.

Aunque el régimen destacó la incorporación de 51 nuevos parques solares fotovoltaicos, su aporte resulta insuficiente frente a un déficit nocturno de casi 2.000 megavatios, cuando la demanda aumenta y la energía solar desaparece. La apuesta renovable, impulsada con financiamiento chino, no puede compensar el colapso de la generación termoeléctrica en el corto plazo, y menos aún en un sistema que carece de capacidad de almacenamiento energético a escala.

La crisis eléctrica cubana expresa con precisión el estado de una economía gestionada durante décadas con parches y aplazamientos. El dictador Miguel Díaz-Canel calificó el mantenimiento capital de la Guiteras como “inaplazable” hace apenas dos meses, pero el propio régimen volvió a aplazarlo. Mientras la deuda técnica se acumula, la población absorbe el costo en oscuridad: lo que comenzó como un déficit estructural se convirtió en el ritmo cotidiano de la isla.