Un grupo radical mapuche se adjudicó un nuevo atentado incendiario en La Araucanía

Dos camiones tolva, una camioneta y un cargador frontal resultaron destruidos.

Carabineros de Chile confirmó este lunes que el ataque incendiario que el domingo dejó como saldo cuatro vehículos incinerados en la comuna de Lautaro (650 kms al sur de Santiago), fue perpetrado por miembros de la agrupación radical Liberación Nacional Mapuche (LNM), que opera en la conflictiva región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos ingresó a una empresa de áridos ubicada en la vía que une Lautaro y Pillanlelbun, la que no contaba con guardias nocturnos, para luego prender fuego a dos camiones tolva, una camioneta y un cargador frontal.

En su huída, dejaron un lienzo con la siguiente frase:

“Libertad a todos los presos ppm (presos políticos mapuches) en huelga C. Quilleco”.

La noticia fue confirmada este lunes por el general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros Araucanía, quien detalló que los atacantes “dejan un lienzo, que resultó un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. No pudimos dar con el paradero de los sujetos, pero lo que alcanzamos a ver en la pancarta que dejaron sería del movimiento ‘Liberación Nacional Mapuche".

El movimiento Liberación Nacional Mapuche (LNM) opera en la conflictiva región de La Araucanía.

Daños por USD 276 mil y 23 personas sin trabajo

El dueño de la empresa Áridos Dominga, Marcelo Gallardo, aseguró por su parte que las pérdidas ascienden a los $250 millones (USD 276 mil) y que no sabe aún cuál será el destino de sus 23 trabajadores.

“Lloré de impotencia porque no hallaba como apagar mis máquinas. Necesitamos que el gobierno vea la realidad, porque según el gobierno acá no hay terrorismo, pero aquí lo vemos todos los días el terrorismo. Yo todas las noches dormía pensando que en algún minuto iban a llegar, y además, tenemos las manos atadas. Si me encuentro a alguien, ¿qué hago, le tiro una piedra?”, señaló acongojado a BioBíoChile.

Finalmente, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, aseguró que la disminución en los ataques en la Macrozona Sur celebrada por el gobierno hace pocos días se debe a una política de Estado, y no precisamente al actuar de la administración de Boric.

“El gobierno se atribuye un éxito que no necesariamente le pertenece, le pertenece al Estado y a las institiciones que operan . En muchos casos, este avance fue a pesar de las políticas del gobierno”, criticó.