América Latina

Un grupo radical mapuche se adjudicó un nuevo atentado incendiario en La Araucanía

Cuatro vehículos fueron quemados en la comuna de Lautaro por el movimiento Liberación Nacional Mapuche

Guardar
Dos camiones tolva, una camioneta
Dos camiones tolva, una camioneta y un cargador frontal resultaron destruidos.

Carabineros de Chile confirmó este lunes que el ataque incendiario que el domingo dejó como saldo cuatro vehículos incinerados en la comuna de Lautaro (650 kms al sur de Santiago), fue perpetrado por miembros de la agrupación radical Liberación Nacional Mapuche (LNM), que opera en la conflictiva región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, cuando un grupo aún indeterminado de sujetos ingresó a una empresa de áridos ubicada en la vía que une Lautaro y Pillanlelbun, la que no contaba con guardias nocturnos, para luego prender fuego a dos camiones tolva, una camioneta y un cargador frontal.

En su huída, dejaron un lienzo con la siguiente frase:

“Libertad a todos los presos ppm (presos políticos mapuches) en huelga C. Quilleco”.

La noticia fue confirmada este lunes por el general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros Araucanía, quien detalló que los atacantes “dejan un lienzo, que resultó un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. No pudimos dar con el paradero de los sujetos, pero lo que alcanzamos a ver en la pancarta que dejaron sería del movimiento ‘Liberación Nacional Mapuche".

El movimiento Liberación Nacional Mapuche
El movimiento Liberación Nacional Mapuche (LNM) opera en la conflictiva región de La Araucanía.

Daños por USD 276 mil y 23 personas sin trabajo

El dueño de la empresa Áridos Dominga, Marcelo Gallardo, aseguró por su parte que las pérdidas ascienden a los $250 millones (USD 276 mil) y que no sabe aún cuál será el destino de sus 23 trabajadores.

“Lloré de impotencia porque no hallaba como apagar mis máquinas. Necesitamos que el gobierno vea la realidad, porque según el gobierno acá no hay terrorismo, pero aquí lo vemos todos los días el terrorismo. Yo todas las noches dormía pensando que en algún minuto iban a llegar, y además, tenemos las manos atadas. Si me encuentro a alguien, ¿qué hago, le tiro una piedra?”, señaló acongojado a BioBíoChile.

Finalmente, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, aseguró que la disminución en los ataques en la Macrozona Sur celebrada por el gobierno hace pocos días se debe a una política de Estado, y no precisamente al actuar de la administración de Boric.

“El gobierno se atribuye un éxito que no necesariamente le pertenece, le pertenece al Estado y a las institiciones que operan . En muchos casos, este avance fue a pesar de las políticas del gobierno”, criticó.

Temas Relacionados

ChileLa AraucaníaLiberación Nacional Mapuche (LNM)Atentado incendiario

Últimas Noticias

El Comando Sur de Estados Unidos reafirmó en Quito el respaldo a Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo

El propósito de la visita del general Francis L. Donovan fue fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, en el marco de acuerdos vigentes

El Comando Sur de Estados

Accidente aéreo en Bolivia: el piloto declaró que cambió de ruta en el aterrizaje y los frenos del avión no respondieron

Erick Rojas, piloto del avión Hércules C-130 que se accidentó el viernes en El Alto, declaró ante la comisión de fiscales que investiga el siniestro en el que 24 personas perdieron la vida

Accidente aéreo en Bolivia: el

República Dominicana impulsa la creación del primer banco de piel y tejidos

La creación del banco nacional permitirá tratar a pacientes con quemaduras severas y otras lesiones graves, mejorando la cobertura hospitalaria y la atención gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Salud con el sector de trasplantes

República Dominicana impulsa la creación

Panamá activa calendario de protección para la langosta espinosa

La restricción abarca captura, almacenamiento y comercialización del recurso durante el periodo establecido.

Panamá activa calendario de protección

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

El presidente de la República dio un discurso ante la Asamblea General en la que destacó el “diálogo” del sistema político, pero fue crítico de la herencia de Lacalle Pou

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quedan dos días para ver

Quedan dos días para ver en Netflix el desenlace de una de las mejores sagas de ciencia ficción de la historia, estrenado casi 20 años después de la última película

Vuelve el hambre por las autocaravanas y las campers: las matriculaciones se disparan un 84% en febrero

Ainhoa Vila, psicóloga: “Cuando alguien dice constantemente que le da igual, casi nunca le da igual”

Récord de ventas de motos en Bogotá: estas fueron las más vendidas del mercado en febrero de 2026

EN VIVO desabastecimiento de GNV en Perú: situación de los taxis y transporte tras declaratoria de emergencia de gas natural

INFOBAE AMÉRICA
Morant anuncia que Alicante acogerá

Morant anuncia que Alicante acogerá tres conferencias en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

Qatar y EAU niegan problemas de suministro de interceptores para hacer frente a los contraataques de Irán

El CICR alerta de que millones de somalíes están al borde de la hambruna a causa de la sequía

El COI recalca que "el deporte debe seguir siendo un faro de esperanza en un mundo sacudido por el conflicto"

Zegona nombra a Tim Pennington nuevo consejero independiente

ENTRETENIMIENTO

Sean "Diddy" Combs saldrá de

Sean "Diddy" Combs saldrá de prisión antes de lo esperado

El día que Christina Applegate cambió a Brad Pitt por una estrella de rock: “No nos hablamos durante muchos años después de eso”

La reacción de la madre de Zendaya aumentó las especulaciones sobre su boda con Tom Holland

El sobrino de John F. Kennedy Jr arremetió contra Ryan Murphy por la serie 'Love Story': “Es una exhibición grotesca”

Los directores originales de ‘Scream 7′ revelan cuál era su idea para la película: “Queríamos ver cómo de lejos podíamos llegar”