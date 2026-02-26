El ex presidente paraguayo Horacio Cartes fue internado en terapia intensiva tras sufrir convulsiones

Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, habla con la prensa tras votar en las internas del Partido Colorado en Asunción, en diciembre de 2022. Cartes fue internado este jueves en terapia intensiva tras sufrir episodios convulsivos. (REUTERS/Cesar Olmedo/archivo)

El ex presidente de Paraguay Horacio Cartes fue internado este jueves en terapia intensiva en un sanatorio privado de Asunción tras sufrir episodios convulsivos, informó el médico que lo atendió. Su estado fue descrito como estable.

Cartes, de 69 años y actual titular del Partido Colorado, la principal fuerza política del país, ingresó al sanatorio Migone, en el centro de la capital paraguaya, luego de que los médicos que lo asistieron en su residencia detectaran presión arterial elevada y arritmia cardíaca, según reportó el diario ABC Color.

El infectólogo Eugenio Báez, quien fue convocado al domicilio del ex mandatario alrededor de las 8 de la mañana, explicó en conferencia de prensa que Cartes presentó posteriormente episodios repetidos de convulsión tónico-clónica, lo que motivó su traslado urgente al centro médico. Allí fue ingresado a terapia intensiva, donde permanece sedado e intubado para asistencia respiratoria.

Un estudio de resonancia magnética descartó isquemia o hemorragia cerebral, por lo que los médicos excluyeron la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Báez indicó que se realizarán estudios adicionales, incluida una punción lumbar, para determinar si existe un cuadro infeccioso.

El senador Antonio Barrios, médico personal de Cartes, señaló que el ex presidente es “una persona bastante sana” y que hasta este jueves no tenía antecedentes de hipertensión. Barrios agregó que Cartes se mantuvo lúcido en todo momento hasta que fue sedado en el sanatorio. El legislador anunció que el estado de salud del exmandatario será informado una vez por día, posiblemente a las 11 de la mañana.

Una importante presencia policial y de efectivos del Regimiento Escolta Presidencial se observó esta mañana en los alrededores del Migone. Familiares del ex presidente también llegaron al lugar.

Figura influyente

El entonces candidato presidencial Santiago Peña, a la derecha, junto al expresidente Horacio Cartes tras el cierre de urnas en las elecciones generales de Asunción, el 30 de abril de 2023. La facción Honor Colorado de Cartes dentro del Partido Colorado controla actualmente ambas cámaras del Congreso. (AP Foto/Jorge Sáenz)

Cartes gobernó Paraguay entre 2013 y 2018. Empresario antes que político, se afilió al Partido Colorado en 2009 y cofundó el movimiento interno Honor Colorado al año siguiente. Su ingreso a la política fue vertiginoso: en 2012 ganó la candidatura presidencial de la Asociación Nacional Republicana (ANR) luego de impulsar una modificación del estatuto partidario que exigía diez años de afiliación para postularse, requisito que él mismo no cumplía en ese momento.

Su presidencia estuvo marcada por la polémica. En 2017, impulsó un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, iniciativa que desató masivas protestas ciudadanas. La represión policial fue intensa e incluyó el asalto a la sede del principal partido opositor, el Partido Liberal Radical Auténtico, episodio que terminó con la muerte del dirigente juvenil Rodrigo Quintana. Ante la magnitud del rechazo social, Cartes y sus aliados en el Congreso abandonaron el proyecto.

El ex presidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) durante un acto del Partido Colorado. Empresario antes que político, se afilió al Partido Colorado en 2009. (EFE/Rubén Peña/archivo)

En 2023, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden impuso sanciones a Cartes por presuntos actos de corrupción durante su mandato. Dos años después, la administración del presidente Donald Trump levantó esas sanciones.

Pese a haber dejado la presidencia de la República, Cartes mantiene una influencia determinante en la política paraguaya y su internación sacude inevitablemente el tablero del poder del país.

El actual presidente de la República, Santiago Peña, es considerado su delfín político: sirvió como ministro de Hacienda durante su gobierno, integró el directorio de un banco del Grupo Cartes y fue el candidato presidencial de su movimiento interno, Honor Colorado, en las elecciones de 2023.

La facción Honor Colorado cuenta además actualmente con mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional, lo que convierte su figura en un actor central del oficialismo y del mapa político del país.

Las autoridades médicas no precisaron un plazo estimado de recuperación ni ofrecieron detalles adicionales sobre las causas que desencadenaron los episodios convulsivos. Se esperaba una nueva actualización sobre su estado de salud en la mañana del viernes.