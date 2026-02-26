América Latina

Bolivia: se mantiene la tensión con los choferes, pese al acuerdo para resarcir daños por la calidad del combustible

Después de una manifestación en el centro de La Paz, dirigentes del transporte llegaron a un acuerdo para que el Gobierno ejecute desde el lunes el proceso de reparación de daños. Hay una facción que no está de acuerdo y plantea otras acciones

Fotografía que muestra vehículos bloqueando
Fotografía que muestra vehículos bloqueando una vía durante una manifestación de chóferes este lunes, en La Paz (Bolivia).EFE/ Gabriel Márquez

La tensión entre el Gobierno de Bolivia y los sindicatos de choferes se mantiene pese al acuerdo alcanzado con algunos dirigentes. Este miércoles, en una jornada de protestas en el centro de La Paz, los conductores tuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno para negociar el resarcimiento de daños mecánicos atribuibles a la calidad del combustible.

Al iniciar el encuentro, la Confederación de Choferes de Bolivia abandonó la sala de reuniones por la ausencia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y la sorpresiva presencia del vicepresidente Edmand Lara, quien no estaba convocado a la reunión y cuya presencia consideran que convertiría la cita en un conflicto político.

“No tenemos nada que ver con la política interna, no podíamos estar adentro para que se convierta esta reunión en una situación política”, explicó Lucio Gómez, dirigente de la confederación, en el programa televisivo Que No Me Pierda.

Sin embargo, la reunión se mantuvo con las federaciones de choferes Chuquiago Marka y La Paz que, al concluir el encuentro, informaron que se acordó que el lunes inicie el resarcimiento a los afectados por la calidad del combustible.

La Paz, Bolivia. 29 de
La Paz, Bolivia. 29 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El dirigente Santos Escalante explicó que simplificaron los requisitos y que bastará con un recibo y un informe mecánico que certifique el daño del motorizado afectado. “Ese es el acuerdo en el que hoy hemos quedado y nos lo tienen que hacer llegar por escrito bajo las correcciones que nosotros habíamos pedido”, informó a los medios locales.

A pesar de este avance, la Confederación de Choferes anunció que convocará una reunión nacional a sus afiliados para definir las acciones que van a asumir. “No vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia que esto se quede en escritura y que no reparen los daños”, advirtió Gómez y consideró que se deben designar representantes del autotransporte y del gobierno, en cada departamento, “para que se dé estricto cumplimiento a este tema”.

En los últimos meses se reportaron daños mecánicos en vehículos atribuibles a la “mala calidad” del combustible. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, admitió que tras realizar estudios identificaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, heredados de la anterior gestión, lo que habría contaminado la gasolina generando daños en motores.

El problema no es menor: según datos del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB), al menos el 60% de los vehículos que actualmente se encuentran en talleres mecánicos tienen problemas relacionados con la “mala calidad del combustible”.

Conductores esperan para cargar combustible
Conductores esperan para cargar combustible en una estación de servicio en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Esta situación ha provocado que en las últimas semanas se realicen protestas por parte de transportistas en varias ciudades del país para exigir al gobierno acciones que permitan garantizar un combustible que cumpla estándares de calidad y el resarcimiento de daños a los vehículos.

A este reclamo se sumaron también los empresarios privados. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, pidió a las autoridades realizar un análisis técnico del producto que se distribuye y brindar certidumbre a los consumidores.

En paralelo, se creó una comisión legislativa para investigar posibles irregularidades en contratos relacionados con la importación de combustible y su impacto en la calidad, que incluirá revisiones técnicas y administrativas durante los próximos meses.

A esto se suma la convocatoria del vicepresidente Lara, quien semanas atrás se declaró abiertamente opositor al Gobierno, a la Asamblea Legislativa para interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, pese a que este procedimiento se encuentra temporalmente suspendido y en revisión constitucional.

