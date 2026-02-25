América Latina

El presidente Boric dijo que la aprobación del cable submarino entre Chile y China dependerá de la gestión de José Antonio Kast

Desde el gobierno señalaron que el proyecto se detuvo por orden del mandatario, mientras que su sucesor evitó dar definiciones. “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”, indicó

Guardar
Boric señaló que instruyó "a
Boric señaló que instruyó "a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato".

El presidente chileno Gabriel Boric afirmó la tarde de este martes que el proyecto Chile-China Express (CEE), que hasta ahora le ha costado la visa norteamericana a tres funcionarios de su gobierno, aún se encuentra en proceso de “evaluación” y aseguró que su aprobación dependerá de la administración entrante de José Antonio Kast.

De acuerdo al mandatario, “el proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”, sostuvo.

“En mi gobierno, las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado”, complementó.

“Y justamente como Jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será”, remató Boric.

Jose Antonio Kast evitó dar
Jose Antonio Kast evitó dar definiciones.

Kast: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

El presidente electo, José Antonio Kast, ya se había pronunciado al respecto por la mañana, en un punto de prensa en las afueras de la sede de su comando en el que evitó definiciones tempranas, asegurando que “los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo”.

“Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, indicó.

En la misma línea, recordó la importancia del traspaso de información que está llevando su equipo con la administración saliente.

“Estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros, que está recogiendo la información de sus pares. Esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”, remató el mandatario entrante.

El proyecto habría sido suspendido
El proyecto habría sido suspendido por Boric tras la advertencia sobre sus implicancias geopolíticas del embajador de EE.UU, Brandon Judd.

Proyecto suspendido por orden de Boric tras advertencia de EEUU

En paralelo, desde el gobierno afirmaron que el presidente Boric fue quien decidió suspender el proyecto, tras recibir un mensaje de alerta sobre las implicancias estratégicas y geopolíticas de proyecto del embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, quien se reunió con el jefe de dicha cartera, Juan Carlos Muñoz, en una cita calificada por éste como “tensa”.

Ello, puesto que de acuerdo con El Mercurio, el 27 de enero pasado Muñoz había firmado digitalmente el decreto que le permitía “instalar, operar y explotar” por 30 años a la empresa China Mobile International (CMI) el cable submarino de fibra óptica que busca conectar Hong Kong con Valparaíso, el que tiene una extensión de 19.873 kilómetros.

Dicho decreto, sin embargo, fue revocado solo dos días después tras una solicitud del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen, por “razones de error técnico o en su tipeo”.

“Como en todo tema sensible, el ministro (Muñoz) le comunicó al presidente la alerta que se recibió por parte de la embajada de Estados Unidos, lo que nos llevó a revisar en detalle el impacto de esos nuevos antecedentes”, señalaron desde la cartera de Transporte.

En tanto, desde La Moneda aseguraron que el Presidente Boric “estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto”, a fin de recabar mayores antecedentes.

Temas Relacionados

Gabriel BoricJosé Antonio KastChile-China Express (CEE)Cable submarinoBrandon JuddJuan Carlos MuñozGuillermo Petersen

Últimas Noticias

El Banco Central de República Dominicana emite nuevos billetes de 2,000 pesos con características de seguridad y accesibilidad

El ente emisor dominicano inicia la circulación de la nueva denominación, fechada en 2025, que incorpora elementos avanzados de protección y diseño inclusivo para fortalecer la confianza en el sistema monetario nacional

El Banco Central de República

Arrestaron al alcalde de Santa Cruz de la Sierra por sospechas de corrupción en un proyecto de pavimentación

A dos meses de dejar el cargo, Jhonny Fernández enfrenta denuncias por delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes

Arrestaron al alcalde de Santa

La justicia chilena pidió 35 años de cárcel para dos mexicanos presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

Ambos fueron detenidos el año pasado tras montar un laboratorio clandestino de metanfetaminas

La justicia chilena pidió 35

Educación entregó equipo tecnológico adaptado a menores con discapacidad visual en El Salvador

1.2 millones de estudiantes del sistema público serán beneficiados con la entrega de paquetes escolares, según datos proporcionados por las autoridades

Educación entregó equipo tecnológico adaptado

Alerta roja en Ecuador por el desborde del río Milagro: evacuaron a decenas de familias

La provincia del Guayas permanece en emergencia por la temporada invernal

Alerta roja en Ecuador por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un informe de 1981 revela

Un informe de 1981 revela que la Policía estudió asaltar el Congreso el 23-F en una operación que preveía “entre 80 y 110 muertos”

Los secretos que esconde la sangre de los centenarios sobre la longevidad y la protección frente a enfermedades

Joven fue arrastrado por las fuertes olas en Puerto Colombia, Atlántico: el frente frío ha dificultado su búsqueda

Detuvieron al hermano de un piloto de carreras acusado de robar en comercios de Villa Urquiza y Olivos

Director de la policía en Guerrero resulta herido en enfrentamiento: hay otro policía lesionado

INFOBAE AMÉRICA
Álex González y Carla Virgós,

Álex González y Carla Virgós, más unidos que nunca en su día a día en Madrid: compras, deporte y su nuevo hogar

El libro de bolsillo se despide de Estados Unidos: adiós a un ícono de lectura popular

Caos en Siria: se confirmó una fuga masiva del mayor campamento de yihadistas tras el retiro de las fuerzas kurdas

María Lamela pone rumbo a Honduras para estrenarse como presentadora de 'Supervivientes'

Fovial anuncia intervención del segundo tramo de la carretera Panamericana en El Salvador y anticipa ampliación vial

ENTRETENIMIENTO

Pies sucios y flatulencias: Benny

Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez

Katherine, hija de Martin Short, recibió apoyo de un “perro de asistencia” años antes de morir

El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”

Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro