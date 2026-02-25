El presidente Boric dijo que la aprobación del cable submarino entre Chile y China dependerá de la gestión de José Antonio Kast

Boric señaló que instruyó "a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato".

El presidente chileno Gabriel Boric afirmó la tarde de este martes que el proyecto Chile-China Express (CEE), que hasta ahora le ha costado la visa norteamericana a tres funcionarios de su gobierno, aún se encuentra en proceso de “evaluación” y aseguró que su aprobación dependerá de la administración entrante de José Antonio Kast.

De acuerdo al mandatario, “el proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”, sostuvo.

“En mi gobierno, las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado”, complementó.

“Y justamente como Jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. Así será”, remató Boric.

Jose Antonio Kast evitó dar definiciones.

Kast: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

El presidente electo, José Antonio Kast, ya se había pronunciado al respecto por la mañana, en un punto de prensa en las afueras de la sede de su comando en el que evitó definiciones tempranas, asegurando que “los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo”.

“Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, indicó.

En la misma línea, recordó la importancia del traspaso de información que está llevando su equipo con la administración saliente.

“Estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros, que está recogiendo la información de sus pares. Esperamos que ese traspaso de información y de ministerios se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna”, remató el mandatario entrante.

El proyecto habría sido suspendido por Boric tras la advertencia sobre sus implicancias geopolíticas del embajador de EE.UU, Brandon Judd.

Proyecto suspendido por orden de Boric tras advertencia de EEUU

En paralelo, desde el gobierno afirmaron que el presidente Boric fue quien decidió suspender el proyecto, tras recibir un mensaje de alerta sobre las implicancias estratégicas y geopolíticas de proyecto del embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, quien se reunió con el jefe de dicha cartera, Juan Carlos Muñoz, en una cita calificada por éste como “tensa”.

Ello, puesto que de acuerdo con El Mercurio, el 27 de enero pasado Muñoz había firmado digitalmente el decreto que le permitía “instalar, operar y explotar” por 30 años a la empresa China Mobile International (CMI) el cable submarino de fibra óptica que busca conectar Hong Kong con Valparaíso, el que tiene una extensión de 19.873 kilómetros.

Dicho decreto, sin embargo, fue revocado solo dos días después tras una solicitud del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen, por “razones de error técnico o en su tipeo”.

“Como en todo tema sensible, el ministro (Muñoz) le comunicó al presidente la alerta que se recibió por parte de la embajada de Estados Unidos, lo que nos llevó a revisar en detalle el impacto de esos nuevos antecedentes”, señalaron desde la cartera de Transporte.

En tanto, desde La Moneda aseguraron que el Presidente Boric “estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto”, a fin de recabar mayores antecedentes.