La alianza entre Los Lobos y el CJNG evidenció la dimensión del crimen organizado en Ecuador

El Mencho y El Pipo Imagen: Infobae México

La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de los vínculos transnacionales que explican la expansión de la violencia asociada al narcotráfico en Ecuador en los últimos años. De acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agrupación ecuatoriana operó como un socio estratégico del cartel mexicano en tareas logísticas, de protección y facilitación del envío de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.

Los Lobos surgieron como una escisión del entramado criminal que dominaba el sistema penitenciario ecuatoriano a partir de 2020, tras la fragmentación de estructuras históricas como Los Choneros. En ese contexto, distintas facciones comenzaron a alinearse con carteles mexicanos que disputaban el control de las rutas del Pacífico.

Mientras una parte de las bandas locales fue vinculada al Cartel de Sinaloa, otra —entre ellas Los Lobos— fue asociada al CJNG, organización que bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, consolidó una red internacional de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y cocaína.

Los Lobos con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. (Foto: Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, en junio de 2024 se impusieron sanciones financieras contra Los Lobos y su cabecilla Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, por su presunta colaboración con el CJNG. Las sanciones incluyeron el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. El comunicado oficial señaló que la organización ecuatoriana facilitaba operaciones de narcotráfico marítimo y coordinaba la seguridad de cargamentos que partían desde puertos ecuatorianos hacia México, donde el CJNG se encargaba de su distribución hacia el mercado estadounidense.

Ecuador se ha convertido en un punto estratégico dentro del corredor del narcotráfico debido a su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria y la dolarización de su economía, factores que, según analistas de seguridad regional, facilitan la exportación de cocaína producida principalmente en Colombia y Perú. En este esquema, las bandas locales no solo custodian la droga en territorio ecuatoriano, sino que gestionan almacenamiento, transporte interno y protección armada en los puertos, tareas que las convierten en eslabones esenciales dentro de la cadena criminal.

El CJNG, considerado por agencias estadounidenses como una de las organizaciones más violentas de México, habría encontrado en Los Lobos un aliado funcional para disputar rutas previamente controladas por otros grupos. La cooperación entre ambas estructuras no implicaría una subordinación jerárquica directa, sino una relación operativa basada en intereses económicos compartidos y en la necesidad de garantizar la continuidad de las rutas marítimas del Pacífico.

Peatones pasan junto a un autobús calcinado luego de ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís)

La reciente muerte de “El Mencho” en un operativo de fuerzas mexicanas, el 22 de febrero de 2026, abre interrogantes sobre posibles reacomodos en las alianzas criminales regionales. Expertos en seguridad advierten que la eliminación de un líder no desmantela automáticamente la estructura financiera y logística de una organización del tamaño del CJNG. Por el contrario, podría generar disputas internas o ajustes estratégicos que impacten en países donde el cartel mantiene vínculos operativos, incluido Ecuador.

En el ámbito interno, la presunta alianza con el CJNG ha sido mencionada por autoridades ecuatorianas como uno de los factores que intensificaron la violencia carcelaria y los atentados selectivos registrados desde 2021. Las masacres en centros penitenciarios y los enfrentamientos armados en zonas urbanas han sido interpretados como manifestaciones locales de una pugna más amplia por el control de corredores internacionales de droga.

No obstante, especialistas en crimen organizado señalan que las alianzas entre carteles mexicanos y bandas ecuatorianas son dinámicas y pueden cambiar según las condiciones del mercado ilícito y las presiones estatales. La cooperación puede coexistir con rivalidades circunstanciales o con la búsqueda de nuevos socios logísticos.

Hasta el momento, las investigaciones judiciales en Ecuador sobre estos nexos permanecen bajo reserva o en etapas preliminares. Las autoridades han reiterado que la lucha contra el crimen organizado requiere cooperación internacional, intercambio de inteligencia y control reforzado de puertos y fronteras.