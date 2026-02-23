América Latina

La alianza entre Los Lobos y el CJNG evidenció la dimensión del crimen organizado en Ecuador

Autoridades de Estados Unidos sancionaron a la banda ecuatoriana por su presunta colaboración con el cartel mexicano en el envío de cocaína desde puertos del país hacia Norteamérica

Guardar
El Mencho y El Pipo
El Mencho y El Pipo Imagen: Infobae México

La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de los vínculos transnacionales que explican la expansión de la violencia asociada al narcotráfico en Ecuador en los últimos años. De acuerdo con información oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agrupación ecuatoriana operó como un socio estratégico del cartel mexicano en tareas logísticas, de protección y facilitación del envío de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.

Los Lobos surgieron como una escisión del entramado criminal que dominaba el sistema penitenciario ecuatoriano a partir de 2020, tras la fragmentación de estructuras históricas como Los Choneros. En ese contexto, distintas facciones comenzaron a alinearse con carteles mexicanos que disputaban el control de las rutas del Pacífico.

Mientras una parte de las bandas locales fue vinculada al Cartel de Sinaloa, otra —entre ellas Los Lobos— fue asociada al CJNG, organización que bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, consolidó una red internacional de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y cocaína.

Los Lobos con Los Pipos,
Los Lobos con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. (Foto: Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense, en junio de 2024 se impusieron sanciones financieras contra Los Lobos y su cabecilla Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, por su presunta colaboración con el CJNG. Las sanciones incluyeron el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses. El comunicado oficial señaló que la organización ecuatoriana facilitaba operaciones de narcotráfico marítimo y coordinaba la seguridad de cargamentos que partían desde puertos ecuatorianos hacia México, donde el CJNG se encargaba de su distribución hacia el mercado estadounidense.

Ecuador se ha convertido en un punto estratégico dentro del corredor del narcotráfico debido a su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria y la dolarización de su economía, factores que, según analistas de seguridad regional, facilitan la exportación de cocaína producida principalmente en Colombia y Perú. En este esquema, las bandas locales no solo custodian la droga en territorio ecuatoriano, sino que gestionan almacenamiento, transporte interno y protección armada en los puertos, tareas que las convierten en eslabones esenciales dentro de la cadena criminal.

El CJNG, considerado por agencias estadounidenses como una de las organizaciones más violentas de México, habría encontrado en Los Lobos un aliado funcional para disputar rutas previamente controladas por otros grupos. La cooperación entre ambas estructuras no implicaría una subordinación jerárquica directa, sino una relación operativa basada en intereses económicos compartidos y en la necesidad de garantizar la continuidad de las rutas marítimas del Pacífico.

Peatones pasan junto a un
Peatones pasan junto a un autobús calcinado luego de ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís)

La reciente muerte de “El Mencho” en un operativo de fuerzas mexicanas, el 22 de febrero de 2026, abre interrogantes sobre posibles reacomodos en las alianzas criminales regionales. Expertos en seguridad advierten que la eliminación de un líder no desmantela automáticamente la estructura financiera y logística de una organización del tamaño del CJNG. Por el contrario, podría generar disputas internas o ajustes estratégicos que impacten en países donde el cartel mantiene vínculos operativos, incluido Ecuador.

En el ámbito interno, la presunta alianza con el CJNG ha sido mencionada por autoridades ecuatorianas como uno de los factores que intensificaron la violencia carcelaria y los atentados selectivos registrados desde 2021. Las masacres en centros penitenciarios y los enfrentamientos armados en zonas urbanas han sido interpretados como manifestaciones locales de una pugna más amplia por el control de corredores internacionales de droga.

No obstante, especialistas en crimen organizado señalan que las alianzas entre carteles mexicanos y bandas ecuatorianas son dinámicas y pueden cambiar según las condiciones del mercado ilícito y las presiones estatales. La cooperación puede coexistir con rivalidades circunstanciales o con la búsqueda de nuevos socios logísticos.

Hasta el momento, las investigaciones judiciales en Ecuador sobre estos nexos permanecen bajo reserva o en etapas preliminares. Las autoridades han reiterado que la lucha contra el crimen organizado requiere cooperación internacional, intercambio de inteligencia y control reforzado de puertos y fronteras.

Temas Relacionados

Los LobosCJNGEl Mencho

Últimas Noticias

Mario Godoy enfrenta dos investigaciones penales tras su destitución de la Judicatura de Ecuador

El fiscal encargado Carlos Alarcón confirmó que ambas indagaciones son por presunto tráfico de influencias

Mario Godoy enfrenta dos investigaciones

Gobierno y ONG impulsan expansión de humedal clave para biodiversidad panameña

El proyecto apunta a fortalecer la protección de manglares, bosques inundables y humedales costeros del Pacífico darienita.

Gobierno y ONG impulsan expansión

Empresarios panameños piden apostar por el turismo como motor económico

La Cámara de Comercio plantea como objetivo alcanzar 4 millones de visitantes anuales tras el crecimiento sostenido del sector

Empresarios panameños piden apostar por

García Troche, la expareja de Sebastián Marset, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay

Bajo un estricto protocolo de seguridad, la madre de los hijos del delincuente prófugo fue enviada a una prisión para mujeres bajo un estricto protocolo de seguridad

García Troche, la expareja de

De la propaganda al campo de batalla: desinformación rusa y reclutamiento de brasileños para invadir a Ucrania

La organización nacionalista brasileña Nova Resistência y su líder, Raphael Machado, forman parte de una red global al servicio de Putin: la campaña “Storm-1516”

De la propaganda al campo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nuevo huaico bloquea la

Un nuevo huaico bloquea la Panamericana Sur y detiene el tránsito por decenas de kilómetros

La Audiencia de Madrid anula los autos del juez Peinado que abrían la vía para que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal del jurado

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los mejores cinco suplementos que expertos recomiendan tomar para bajar la presión alta en personas hipertensas

Llegada de un nuevo fenómeno climático eleva el riesgo de emergencias en Colombia: de qué trata

INFOBAE AMÉRICA
Bruselas dice a Orbán que

Bruselas dice a Orbán que se comprometió a no vetar el préstamo a Kiev y que hacerlo rompe la cooperación leal

El ministro de Exteriores de Venezuela pide a EEUU ante la ONU la liberación de Maduro y su mujer

Novo Nordisk cede en Bolsa tras publicar estudio que revela que CagriSema adelgaza menos que la tirzepatida

LaLiga y Airbnb estrenan su alianza con una experiencia junto a Iniesta para dar "visibilidad a los pueblos"

La financiación sostenible crece un 17% en España en 2025 y roza los 77.000 millones, según Ofiso

ENTRETENIMIENTO

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, reveló estar embarazada tras maratónico encuentro sexual con 400 hombres sin protección

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina

Llega a los cines la nueva película de Lucrecia Martel, “Nuestra tierra”

La confesión de Hailey Bieber sobre el trauma tras su accidente cerebrovascular