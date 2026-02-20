Panamá retira protector solar SPF 50 tras alerta sanitaria internacional

El producto retirado contaba con el registro sanitario No. 200615, suspendido tras detectarse inconsistencias en el factor de protección solar declarado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B elevados a extremos emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Ministerio de Salud publicó en Gaceta Oficial una resolución que ordena el retiro inmediato del protector solar Hello Sunday The One For Your Eyes Mineral Eye Cream SPF 50 del mercado panameño.

La medida sanitaria coincide con un periodo de mayor exposición solar, marcado por condiciones de ambiente seco y menor cobertura nubosa, lo que eleva el riesgo de afectaciones en la piel.

La resolución, firmada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, establece la suspensión del registro sanitario No. 200615 del producto y dispone la retirada de todos los lotes disponibles en el mercado, tras detectarse inconsistencias en la eficacia del factor de protección solar declarado en el etiquetado.

La decisión responde a alertas internacionales, luego de que la autoridad regulatoria española notificara el cese de comercialización y recuperación del producto, al comprobar que el nivel de protección solar era inferior al anunciado.

El protector solar Hello Sunday The One For Your Eyes Mineral Eye Cream SPF 50 fue elaborado por la empresa RNB, S.L., con sede en España, y contaba en Panamá con el registro sanitario No. 200615.

El documento oficial señala que el retiro busca proteger la salud de la población, en cumplimiento del marco regulatorio que rige los medicamentos y productos para la salud humana.

En las últimas semanas, Panamá ha registrado varios episodios de radiación extrema. Imagen ilustrativa

La normativa vigente obliga a garantizar calidad, seguridad y eficacia, especialmente en productos destinados a prevenir daños por radiación solar, una exposición que en Panamá presenta niveles particularmente elevados durante la temporada seca.

Según la resolución, el factor de protección solar (FPS) mide la cantidad de radiación UV necesaria para producir quemaduras en piel protegida, en comparación con la piel sin protección. A mayor FPS, mayor protección relativa, aunque las autoridades advierten que el indicador no determina el tiempo seguro de exposición al sol.

El FPS tampoco compensa otros factores, como intensidad de radiación, sudoración, tipo de piel o frecuencia de reaplicación del producto.

La resolución establece que el retiro aplica a todos los lotes, fechas de vencimiento y presentaciones del producto, además de ordenar a distribuidores, farmacias y comercios suspender su venta de forma inmediata. Asimismo, se instruye a los establecimientos a coordinar la devolución del producto y a los consumidores a cesar su uso, como parte de la estrategia para prevenir posibles efectos derivados de una protección solar insuficiente.

El aviso del IMHPA advierte que la región occidental y central del Pacífico panameño registrará índices UV entre muy altos y extremos, con potencial de provocar enrojecimiento, irritación y quemaduras cutáneas en periodos cortos de exposición, especialmente en horas de mayor radiación.

El retiro coincide con un escenario donde el cáncer de piel figura entre los cinco diagnósticos más frecuentes en Panamá, con más de 900 casos reportados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las áreas bajo aviso incluyen el Caribe, Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y zonas de Veraguas y Chiriquí, donde la exposición directa al sol puede generar efectos negativos en la salud.

En este contexto, organismos internacionales de salud subrayan la importancia del uso adecuado de protectores solares. La Organización Mundial de la Salud recomienda emplear productos con FPS 30 o superior, reaplicarlos cada dos horas y complementar la protección con sombreros, gafas y ropa adecuada, además de evitar la exposición en horarios críticos.

La OPS advierte que la radiación ultravioleta es uno de los principales factores de riesgo para cáncer de piel, envejecimiento prematuro y daños oculares.

Las recomendaciones sanitarias también enfatizan la necesidad de que los consumidores verifiquen la información del producto antes de comprarlo. El etiquetado debe incluir FPS, espectro de protección UVA/UVB, fecha de vencimiento, instrucciones de uso y advertencias, elementos que permiten evaluar la eficacia real del protector.

El protector solar retirado fue fabricado por la empresa española RNB, S.L., responsable de la marca Hello Sunday y del desarrollo del producto con protección SPF 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de información clara o promesas exageradas de protección total son señales de alerta, especialmente en mercados donde la demanda de productos solares aumenta por condiciones climáticas.

El retiro del protector solar Hello Sunday se produce en un momento en que la radiación solar alcanza niveles críticos, lo que aumenta la relevancia de contar con productos confiables.

Las autoridades sanitarias reiteraron que los consumidores deben adquirir protectores solares en establecimientos autorizados, revisar el registro sanitario y evitar compras en canales informales que puedan ofrecer productos sin validación regulatoria.

La decisión también pone en evidencia el rol de la farmacovigilancia y cosmetovigilancia en la protección del consumidor. Los sistemas de alerta permiten retirar productos potencialmente ineficaces antes de que generen daños masivos, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de reportes y la evaluación de la seguridad de productos solares disponibles en el mercado.

El Ministerio de Salud sostuvo que continuará fortaleciendo la vigilancia sobre productos de protección solar, especialmente en periodos de alta radiación, cuando la exposición prolongada incrementa el riesgo de afectaciones dermatológicas.

En Panamá, el cáncer de piel sigue figurando entre los cinco diagnósticos oncológicos más frecuentes. Hasta inicios de 2025 se contabilizaban más de 900 casos, un comportamiento que los especialistas asocian en gran medida a la exposición acumulada a rayos UV.

La OMS señala que la protección solar debe iniciarse cuando el índice ultravioleta alcanza valores de 3 o más, debido al riesgo de daño en la piel. (AdobeStock)

La concentración de registros se observa sobre todo en Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, donde la combinación de radiación intensa, hábitos al aire libre y protección insuficiente termina pasando factura en la piel con el paso de los años.

Bajo ese escenario, se anunció una jornada gratuita de detección temprana de cáncer de piel en el Parque Urracá, en la Ciudad de Panamá, programada para el sábado 21 de febrero desde las 7:00 a.m.

La actividad organizada por la Asociación Panameña de Dermatología, la Asociación Nacional contra el Cáncer y el Despacho de la Primera Dama, contempla evaluaciones preventivas por personal de salud, orientación sobre señales de alarma y recomendaciones de cuidado frente a la radiación solar, con énfasis en identificar lesiones sospechosas antes de que evolucionen.