Hallaron los restos de una mujer de 34 años dentro de una maleta en un arroyo de San Pablo

La Policía de Brasil investiga el hallazgo de restos humanos en una maleta en São Paulo (Europa Press)

La Policía de Brasil investiga el hallazgo de restos humanos pertenecientes a una mujer de 34 años, encontrados dentro de una maleta en un arroyo de la zona sur de San Pablo.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo (SSP), los uniformados acudieron al lugar tras la alerta de trabajadores de una obra, quienes advirtieron la presencia inusual del bulto en el cauce del arroyo, junto a la carretera.

Al inspeccionar la maleta, los agentes constataron que contenía partes de un cuerpo humano, envueltas en bolsas plásticas. Las autoridades aislaron el área para preservar la escena y permitir el trabajo de los equipos forenses y de investigación.

El Departamento de Homicidios identificó a la víctima gracias al trabajo forense (Reuters)

La SSP indicó que el Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) abrió una investigación y que la víctima fue identificada por el Sector de Papiloscopia, que determinó que se trataba de una mujer de 34 años.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se solicitaron exámenes periciales adicionales para precisar detalles sobre la causa y circunstancias de la muerte. Estos análisis, a cargo de las autoridades policiales, forman parte de las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El hallazgo se produce en un contexto de violencia de género que afecta a Brasil. Durante 2025, al menos 1.518 mujeres fueron asesinadas en el país, lo que equivale a un promedio de cuatro casos diarios, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En 2025, Brasil registró más de 1.500 asesinatos de mujeres por violencia de género (EFE)

Este número superó el récord de 2024, cuando se contabilizaron 1.458 asesinatos.

Organizaciones no gubernamentales advierten que los datos podrían ser incluso mayores, ya que los criterios para clasificar los feminicidios varían entre los 27 estados que conforman Brasil, lo que dificulta una contabilización homogénea.

Ante el aumento de estos crímenes, el 4 de febrero, los máximos representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Brasil suscribieron un pacto de Estado contra los feminicidios. El compromiso busca proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores.

El Gobierno y la sociedad civil impulsan pactos y campañas para enfrentar la violencia contra las mujeres (AP)

Bajo este contexto, los tres poderes de la República de Brasil firmaron un pacto nacional para coordinar acciones contra el feminicidio, un delito que provoca la muerte de cuatro mujeres cada día en el país.

Durante la ceremonia, Lula da Silva subrayó que combatir el feminicidio es una responsabilidad de toda la sociedad, especialmente de los hombres, e instó a erradicar la cultura machista que perpetúa la violencia.

La campaña ‘Todos juntos por todas’, lanzada junto al acuerdo, difundirá mensajes en medios de comunicación para convocar a toda la sociedad a involucrarse activamente en la erradicación de la violencia de género en Brasil.

(Con información de EFE)