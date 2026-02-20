América Latina

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

“Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad”, sostuvo la ministra de Exteriores ecuatoriana sobre otro de los temas a tratar en las reuniones con el funcionario israelí

Guardar
La ministra de Relaciones Exteriores
La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, habla durante una entrevista con EFE, el 11 de junio de 2024, en Quito (EFE/José Jácome)

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció que el canciller de Israel, Gideon Saar, realizará próximamente una visita oficial a Ecuador para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial y fortalecer la cooperación bilateral.

La funcionaria calificó el viaje como “un hito” en la relación entre ambos países y destacó que será “la primera vez que una autoridad de ese nivel llega a nuestro país”.

Sommerfeld precisó que Saar mantendrá una reunión con el presidente Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil. Durante el encuentro está prevista la firma de un acuerdo económico que incluirá el inicio de negociaciones comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado israelí y su área de influencia regional.

La canciller también indicó que se firmará otro convenio con el Ministerio del Interior para profundizar la cooperación en materia de seguridad. “Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad”, afirmó y señaló la participación de entidades competentes y sectores de defensa e inteligencia.

Sommerfeld subrayó que la relación bilateral irá más allá del ámbito de seguridad, al indicar el potencial de Israel en tecnología e innovación. “Nos puede transferir mucho conocimiento para hacer nuestra tierra más eficiente”, sostuvo.

A su vez, recordó que en la última visita oficial ecuatoriana a Israel se suscribieron varios acuerdos y se inauguró una oficina de innovación y comercio en Jerusalén que colabora con el sector público y privado. “Lo que queremos es transferir la tecnología. No solo es un tema de seguridad sino también comercial, económico y de competitividad, incorporando ese conocimiento de su ecosistema de innovación”, agregó.

Ecuador e Israel buscan fortalecer
Ecuador e Israel buscan fortalecer sus relaciones bilaterales con un acuerdo multisectorial

En diciembre, Ecuador e Israel ya avanzaron en el fortalecimiento de su relación bilateral mediante una visita técnica centrada en ampliar la cooperación agrícola, con énfasis en innovación, sostenibilidad y uso eficiente de recursos.

La iniciativa incluyó la llegada a Ecuador de una experta israelí en agricultura, enviada por el gobierno israelí a través de MASHAV, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo principal de la visita fue realizar un diagnóstico del sector agrícola ecuatoriano para identificar oportunidades, desafíos y prioridades que orienten las siguientes etapas de la cooperación entre ambos países.

Según la información oficial, el enfoque estuvo dirigido a optimizar el uso de los recursos disponibles mediante soluciones eficientes y adaptadas al contexto local y buscaron maximizar la productividad con el menor consumo posible de insumos, en línea con los principios de sostenibilidad y resiliencia frente a los desafíos climáticos y económicos.

Durante su estadía, la experta mantuvo reuniones de alto nivel con autoridades ecuatorianas, entre ellas Sommerfeld, el viceministro de Cooperación Internacional y representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En estos encuentros se analizaron áreas prioritarias de cooperación y mecanismos institucionales para avanzar hacia una colaboración técnica efectiva y sostenible.

La canciller de Ecuador, Gabriela
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld (centro) en su visita a Israel.en 2024 (X/Cancillería de Ecuador)

La agenda incluyó también encuentros técnicos y académicos con instituciones de investigación y formación agrícola, así como actividades en campo, entre ellas capacitaciones y diálogos directos con productores en la ciudad de Latacunga. Estas acciones permitieron conocer de primera mano las condiciones de producción y las principales demandas de los agricultores.

Desde la perspectiva israelí, la visita forma parte de una estrategia de cooperación técnica centrada en el intercambio de conocimiento y la innovación tecnológica. Israel busca compartir su experiencia en áreas como riego eficiente, manejo de suelos y agricultura en condiciones adversas, adaptando estas soluciones al contexto diverso del sector agrícola ecuatoriano.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EcuadorIsraelÚltimas Noticias AméricaGabriela SommerfeldGideon SaarDaniel Noboa

Últimas Noticias

Opositores al régimen de Nicaragua respaldaron la sanción de EEUU al director de la mayor prisión de máxima seguridad en Managua

La agrupación que reúne a excarcelados políticos expresó su apoyo a la decisión del gobierno estadounidense dirigida a Roberto Clemente Guevara Gómez, medida motivada por denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país

Opositores al régimen de Nicaragua

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

La iniciativa permite modificar itinerarios sin penalidades y permanecer en el país por un promedio de tres días.

Panamá capitaliza su hub aéreo

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron uso de balas de goma, gas pimienta y refuerzos policiales para controlar la protesta

Motín en una prisión de

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

El ex mandatario participó en la presentación de candidatos para los comicios regionales y municipales del 22 de marzo, pese a que su organización política no se encuentra habilitada para competir

Evo Morales reapareció en su

El gobierno de Estados Unidos destaca presencia de El Salvador en evento internacional por la paz en Gaza

El reconocimiento fue emitido tras la intervención de la ministra Alexandra Hill Tinoco en la jornada inaugural de una plataforma internacional que busca abordar la situación en la zona de conflicto con apoyo de más de 20 delegaciones internacionales

El gobierno de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos de

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

La mamá de la joven atropellada y abandonada en La Plata será particular daminficada en la causa

Las armas de fuego se extienden en Polonia: los civiles tienen más de un millón y compraron 100.000 el año pasado

Silvia Severino, psicóloga:” Por esto se alerta tu corazón cuando ves a tu ex o piensas en verlo “

Empanada de atún y pimientos con masa casera de cerveza, una receta deliciosa con un interior muy jugoso

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

En libertad el exdiputado opositor Guanipa horas después de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

El expresidente Yoon Suk Yeol defiende su propósito cuando declaró la ley marcial pero pide disculpas

Muere un civil en ataque de un dron ucraniano en la península de Crimea, ocupada por Rusia

Viva Suecia arranca este viernes en Valladolid la gira de 'Hecho en tiempos de paz' con 10 fechas agotadas

ENTRETENIMIENTO

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer beso’: la primera aparición de Jacob Elordi fue en esta gran saga de aventuras

El padre de Jacob Elordi en ‘Euphoria’, Eric Dane (‘Anatomía de Grey’), luchó contra la ELA hasta el final: “Si tengo que irme, lo haré ayudando a alguien”

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy, tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica

Jason Bateman reveló que las drogas y el alcohol casi destruyen su matrimonio con Amanda Anka