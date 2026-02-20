El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, habla durante una entrevista con EFE, el 11 de junio de 2024, en Quito (EFE/José Jácome)

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anunció que el canciller de Israel, Gideon Saar, realizará próximamente una visita oficial a Ecuador para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial y fortalecer la cooperación bilateral.

La funcionaria calificó el viaje como “un hito” en la relación entre ambos países y destacó que será “la primera vez que una autoridad de ese nivel llega a nuestro país”.

Sommerfeld precisó que Saar mantendrá una reunión con el presidente Daniel Noboa en la ciudad de Guayaquil. Durante el encuentro está prevista la firma de un acuerdo económico que incluirá el inicio de negociaciones comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado israelí y su área de influencia regional.

La canciller también indicó que se firmará otro convenio con el Ministerio del Interior para profundizar la cooperación en materia de seguridad. “Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad”, afirmó y señaló la participación de entidades competentes y sectores de defensa e inteligencia.

Sommerfeld subrayó que la relación bilateral irá más allá del ámbito de seguridad, al indicar el potencial de Israel en tecnología e innovación. “Nos puede transferir mucho conocimiento para hacer nuestra tierra más eficiente”, sostuvo.

A su vez, recordó que en la última visita oficial ecuatoriana a Israel se suscribieron varios acuerdos y se inauguró una oficina de innovación y comercio en Jerusalén que colabora con el sector público y privado. “Lo que queremos es transferir la tecnología. No solo es un tema de seguridad sino también comercial, económico y de competitividad, incorporando ese conocimiento de su ecosistema de innovación”, agregó.

Ecuador e Israel buscan fortalecer sus relaciones bilaterales con un acuerdo multisectorial

En diciembre, Ecuador e Israel ya avanzaron en el fortalecimiento de su relación bilateral mediante una visita técnica centrada en ampliar la cooperación agrícola, con énfasis en innovación, sostenibilidad y uso eficiente de recursos.

La iniciativa incluyó la llegada a Ecuador de una experta israelí en agricultura, enviada por el gobierno israelí a través de MASHAV, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo principal de la visita fue realizar un diagnóstico del sector agrícola ecuatoriano para identificar oportunidades, desafíos y prioridades que orienten las siguientes etapas de la cooperación entre ambos países.

Según la información oficial, el enfoque estuvo dirigido a optimizar el uso de los recursos disponibles mediante soluciones eficientes y adaptadas al contexto local y buscaron maximizar la productividad con el menor consumo posible de insumos, en línea con los principios de sostenibilidad y resiliencia frente a los desafíos climáticos y económicos.

Durante su estadía, la experta mantuvo reuniones de alto nivel con autoridades ecuatorianas, entre ellas Sommerfeld, el viceministro de Cooperación Internacional y representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En estos encuentros se analizaron áreas prioritarias de cooperación y mecanismos institucionales para avanzar hacia una colaboración técnica efectiva y sostenible.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld (centro) en su visita a Israel.en 2024 (X/Cancillería de Ecuador)

La agenda incluyó también encuentros técnicos y académicos con instituciones de investigación y formación agrícola, así como actividades en campo, entre ellas capacitaciones y diálogos directos con productores en la ciudad de Latacunga. Estas acciones permitieron conocer de primera mano las condiciones de producción y las principales demandas de los agricultores.

Desde la perspectiva israelí, la visita forma parte de una estrategia de cooperación técnica centrada en el intercambio de conocimiento y la innovación tecnológica. Israel busca compartir su experiencia en áreas como riego eficiente, manejo de suelos y agricultura en condiciones adversas, adaptando estas soluciones al contexto diverso del sector agrícola ecuatoriano.

(Con información de EFE)