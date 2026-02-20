América Latina

Concurso docente en Panamá enfrenta alertas por cobros ilegales y plazas inexistentes

Las investigaciones revelan transferencias realizadas por aspirantes que creían asegurar un nombramiento dentro del sistema educativo.

Guardar
El caso más reciente se
El caso más reciente se activó cuando un grupo de docentes llegó a la sede del Meduca para tomar posesión de plazas en áreas de difícil acceso, pese a no haber concursado ni ganado esos cargos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Panamá detectó cerca de 50 casos de presuntas irregularidades en el concurso de nombramientos docentes, tras aplicar controles permanentes en la plataforma Proceso de Vacantes en Línea (Provel), donde se tramitan las vacantes y se ejecuta el procedimiento para la asignación de plazas de maestros y profesores.

La entidad señaló que estas alertas se relacionan con prácticas como la venta de posiciones inexistentes y la comercialización de vacantes, además de intentos de manipulación del proceso que, en la práctica, buscan convertir el concurso en un mercado donde la plaza se ofrece al mejor postor.

De acuerdo con el reporte oficial, una de las modalidades detectadas consiste en que personas se hacen pasar por funcionarios del ministerio para ganarse la confianza de aspirantes y asegurarles una supuesta plaza laboral a cambio de dinero.

En este esquema, el engaño se apoya en la apariencia de trámite legítimo: se habla de “gestiones internas”, se prometen asignaciones rápidas y se presiona con plazos cortos para que la víctima transfiera el dinero.

El ministerio advierte que estas maniobras terminan afectando la transparencia del concurso, porque alimentan una idea falsa: que la vacante no se obtiene por méritos, sino por pago.

El Meduca informó que el
El Meduca informó que el monto total vinculado a los presuntos casos de estafa en el concurso docente supera los $100 mil, según el consolidado de irregularidades detectadas entre 2024 y 2026. REUTERS/Erick Marciscano

El caso más reciente, detectado en las últimas horas, se activó cuando un grupo de docentes acudió a la sede principal del Ministerio de Educación para tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso.

Sin embargo, la verificación institucional determinó que se trataba de puestos para los que no concursaron y que, por tanto, no podían ocupar. La situación dejó al descubierto que habían realizado presuntas transferencias bancarias a supuestos funcionarios, convencidos de que estaban cerrando un proceso válido.

Precisamente, este 21 de febrero el Meduca inicia con la movilización de 1,697 educadores que laborarán en regiones apartadas del país y que deben desplazarse mediante helicópteros, lanchas y transporte terrestre, debido a las condiciones geográficas que dificultan el acceso a los centros educativos.

Para el ministerio, este episodio evidenció el nivel de sofisticación de las estafas: no solo prometen plazas, sino que logran que la víctima se presente físicamente a reclamar un nombramiento inexistente.

Ante lo ocurrido, el subdirector de Recursos Humanos, Reinaldo Medina, junto con el equipo de Asesoría Legal del ministerio, presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por presunto delito contra la administración pública.

En el proceso de este
En el proceso de este año, el Meduca seleccionó 3,150 docentes para 2026, mientras reforzó controles tras detectar irregularidades vinculadas al concurso de nombramientos. EFE/Bienvenido Velasco

La entidad argumentó que la reactivación y el monitoreo permanente de Provel han sido clave para detectar estas irregularidades y frenar prácticas indebidas que afectaban la transparencia en los procesos de nombramiento docente, al tiempo que refuerzan mecanismos de control y legalidad institucional.

El ministerio también precisó un dato que retrata la dimensión del problema: el monto total involucrado en estos presuntos delitos supera los $100 mil, en un acumulado que corresponde a 8 casos en 2024, 2 en 2025 y 17 en 2026.

Más allá de la cifra, el punto sensible es el impacto humano: aspirantes que buscan estabilidad laboral y terminan convertidos en víctimas de un esquema que explota la necesidad de empleo y el atractivo de una plaza en el sistema oficial. En paralelo, el daño institucional es evidente, porque cada caso alimenta la desconfianza y la idea de que el concurso puede “comprarse”.

En esa línea, la entidad reiteró que el acceso a una vacante en el sistema educativo oficial se obtiene exclusivamente por méritos académicos y conforme a los procedimientos establecidos en el Concurso de Nombramiento, garantizando igualdad de oportunidades.

Pero esta no es la única irregularidad vinculada al proceso de nombramientos docentes en lo que va del año. Semanas antes, el Ministerio de Educación había advertido sobre otro frente de riesgo dentro del mismo concurso: la presentación de documentación académica irregular para participar.

En ese contexto, se reportó la detección de 16 irregularidades en diplomas presentados por aspirantes, un hallazgo que obligó a reforzar filtros y verificaciones para evitar que credenciales cuestionables alteren el orden de mérito y distorsionen la competencia por las vacantes.

La verificación documental del Meduca
La verificación documental del Meduca detectó 16 irregularidades en diplomas presentados por aspirantes al concurso docente, lo que activó controles adicionales en la validación de credenciales académicas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese episodio volvió a colocar en primer plano un punto crítico del concurso: el sistema no solo debe protegerse de estafas externas que venden plazas ficticias, sino también de intentos internos de colarse mediante papeles alterados.

En otras palabras, el riesgo se mueve por dos carriles que terminan cruzándose: por un lado, la promesa ilegal de una plaza a cambio de dinero; por el otro, el intento de sostener esa promesa con documentación que no resiste una verificación formal. Ambos escenarios presionan al mismo corazón del proceso: la asignación de vacantes debe responder a reglas, no a trampas.

En medio de estos hallazgos, el concurso siguió su curso y el ministerio avanzó con la selección de 3,150 docentes para 2026, una cifra que ilustra el tamaño del proceso y por qué se convierte en terreno fértil para engaños.

En un universo con miles de aspirantes, cualquier narrativa de “atajo” se vuelve atractiva para quienes sienten que el concurso es lento o difícil. Esa percepción es precisamente la que aprovechan los estafadores y quienes intentan alterar requisitos, por lo que la institución insiste en que ningún nombramiento puede lograrse por vías paralelas.

El ministerio mantiene el énfasis en que Provel es el canal oficial y que cualquier promesa de plaza fuera del procedimiento debe encender alertas inmediatas. A la vez, el reforzamiento de controles apunta a un objetivo práctico: que las vacantes se asignen con trazabilidad, verificación documental y capacidad de auditoría, reduciendo espacios para la suplantación de funcionarios, la manipulación de procesos y la venta de falsas oportunidades.

El reto es claro: sostener un concurso masivo con reglas firmes, mientras se corta el oxígeno a un mercado ilegal que intenta operar alrededor de las plazas docentes.

Temas Relacionados

PanamáMeducaMinisterio de EducaciónNombramientosEstafasCorrupciónMinisterio Público

Últimas Noticias

Tráfico aéreo en Panamá arranca 2026 al alza con récord histórico en Tocumen

Más de 2 millones de pasajeros y un aumento en operaciones reflejan la recuperación sostenida del movimiento aéreo regional.

Tráfico aéreo en Panamá arranca

Opositores al régimen de Nicaragua respaldaron la sanción de EEUU al director de la mayor prisión de máxima seguridad en Managua

La agrupación que reúne a excarcelados políticos expresó su apoyo a la decisión del gobierno estadounidense dirigida a Roberto Clemente Guevara Gómez, medida motivada por denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país

Opositores al régimen de Nicaragua

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

“Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad”, sostuvo la ministra de Exteriores ecuatoriana sobre otro de los temas a tratar en las reuniones con el funcionario israelí

El canciller de Israel visitará

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

La iniciativa permite modificar itinerarios sin penalidades y permanecer en el país por un promedio de tres días.

Panamá capitaliza su hub aéreo

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron uso de balas de goma, gas pimienta y refuerzos policiales para controlar la protesta

Motín en una prisión de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La gran película de 2025

La gran película de 2025 que no pasó por cines y llega a plataformas: un oscuro cuento de hadas con Marion Cotillard

Qué es el formulario E14, del cual Petro advierte que podría facilitar fraude en las elecciones: para qué sirve y cómo se llena

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Se suspende temporalmente el desahucio de la activista histórica Paca Blanco: “No es una solución, es una tregua”

Una abogada laboralista aclaró cómo deben proceder si un trabajador se autopercibe como ‘therian’: “Con cariño”

INFOBAE AMÉRICA
Almonte defiende su actuación en

Almonte defiende su actuación en el paseo de Matalascañas y pide al Gobierno "soluciones ejecutables"

Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

La ONU denuncia que la mayoría de las bandas de Haití trafican con menores

Spain is Excellence suma 67 certificaciones en España y 19 con máxima distinción en turismo de alta calidad

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Peaky Blinders en 2026: el

Peaky Blinders en 2026: el exilio de Tommy, la aparición de Duke Shelby y la batalla generacional por el control del legado

Se frustra el regreso de Ben Solo: cancelan la secuela más esperada de Star Wars

Un diente menos y un recuerdo único: Heath Ledger y el insólito accidente que marcó Corazón de caballero

La última noche de Bon Scott: cómo la tragedia golpeó a AC/DC y marcó para siempre al mundo del rock

Ayuno intermitente, batidos y disciplina fitness: el secreto de Cindy Crawford para mantenerse en forma a los 60 años