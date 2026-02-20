Concurso docente en Panamá enfrenta alertas por cobros ilegales y plazas inexistentes

El caso más reciente se activó cuando un grupo de docentes llegó a la sede del Meduca para tomar posesión de plazas en áreas de difícil acceso, pese a no haber concursado ni ganado esos cargos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Panamá detectó cerca de 50 casos de presuntas irregularidades en el concurso de nombramientos docentes, tras aplicar controles permanentes en la plataforma Proceso de Vacantes en Línea (Provel), donde se tramitan las vacantes y se ejecuta el procedimiento para la asignación de plazas de maestros y profesores.

La entidad señaló que estas alertas se relacionan con prácticas como la venta de posiciones inexistentes y la comercialización de vacantes, además de intentos de manipulación del proceso que, en la práctica, buscan convertir el concurso en un mercado donde la plaza se ofrece al mejor postor.

De acuerdo con el reporte oficial, una de las modalidades detectadas consiste en que personas se hacen pasar por funcionarios del ministerio para ganarse la confianza de aspirantes y asegurarles una supuesta plaza laboral a cambio de dinero.

En este esquema, el engaño se apoya en la apariencia de trámite legítimo: se habla de “gestiones internas”, se prometen asignaciones rápidas y se presiona con plazos cortos para que la víctima transfiera el dinero.

El ministerio advierte que estas maniobras terminan afectando la transparencia del concurso, porque alimentan una idea falsa: que la vacante no se obtiene por méritos, sino por pago.

El Meduca informó que el monto total vinculado a los presuntos casos de estafa en el concurso docente supera los $100 mil, según el consolidado de irregularidades detectadas entre 2024 y 2026. REUTERS/Erick Marciscano

El caso más reciente, detectado en las últimas horas, se activó cuando un grupo de docentes acudió a la sede principal del Ministerio de Educación para tomar posesión de cargos en áreas de difícil acceso.

Sin embargo, la verificación institucional determinó que se trataba de puestos para los que no concursaron y que, por tanto, no podían ocupar. La situación dejó al descubierto que habían realizado presuntas transferencias bancarias a supuestos funcionarios, convencidos de que estaban cerrando un proceso válido.

Precisamente, este 21 de febrero el Meduca inicia con la movilización de 1,697 educadores que laborarán en regiones apartadas del país y que deben desplazarse mediante helicópteros, lanchas y transporte terrestre, debido a las condiciones geográficas que dificultan el acceso a los centros educativos.

Para el ministerio, este episodio evidenció el nivel de sofisticación de las estafas: no solo prometen plazas, sino que logran que la víctima se presente físicamente a reclamar un nombramiento inexistente.

Ante lo ocurrido, el subdirector de Recursos Humanos, Reinaldo Medina, junto con el equipo de Asesoría Legal del ministerio, presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por presunto delito contra la administración pública.

En el proceso de este año, el Meduca seleccionó 3,150 docentes para 2026, mientras reforzó controles tras detectar irregularidades vinculadas al concurso de nombramientos. EFE/Bienvenido Velasco

La entidad argumentó que la reactivación y el monitoreo permanente de Provel han sido clave para detectar estas irregularidades y frenar prácticas indebidas que afectaban la transparencia en los procesos de nombramiento docente, al tiempo que refuerzan mecanismos de control y legalidad institucional.

El ministerio también precisó un dato que retrata la dimensión del problema: el monto total involucrado en estos presuntos delitos supera los $100 mil, en un acumulado que corresponde a 8 casos en 2024, 2 en 2025 y 17 en 2026.

Más allá de la cifra, el punto sensible es el impacto humano: aspirantes que buscan estabilidad laboral y terminan convertidos en víctimas de un esquema que explota la necesidad de empleo y el atractivo de una plaza en el sistema oficial. En paralelo, el daño institucional es evidente, porque cada caso alimenta la desconfianza y la idea de que el concurso puede “comprarse”.

En esa línea, la entidad reiteró que el acceso a una vacante en el sistema educativo oficial se obtiene exclusivamente por méritos académicos y conforme a los procedimientos establecidos en el Concurso de Nombramiento, garantizando igualdad de oportunidades.

Pero esta no es la única irregularidad vinculada al proceso de nombramientos docentes en lo que va del año. Semanas antes, el Ministerio de Educación había advertido sobre otro frente de riesgo dentro del mismo concurso: la presentación de documentación académica irregular para participar.

En ese contexto, se reportó la detección de 16 irregularidades en diplomas presentados por aspirantes, un hallazgo que obligó a reforzar filtros y verificaciones para evitar que credenciales cuestionables alteren el orden de mérito y distorsionen la competencia por las vacantes.

La verificación documental del Meduca detectó 16 irregularidades en diplomas presentados por aspirantes al concurso docente, lo que activó controles adicionales en la validación de credenciales académicas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese episodio volvió a colocar en primer plano un punto crítico del concurso: el sistema no solo debe protegerse de estafas externas que venden plazas ficticias, sino también de intentos internos de colarse mediante papeles alterados.

En otras palabras, el riesgo se mueve por dos carriles que terminan cruzándose: por un lado, la promesa ilegal de una plaza a cambio de dinero; por el otro, el intento de sostener esa promesa con documentación que no resiste una verificación formal. Ambos escenarios presionan al mismo corazón del proceso: la asignación de vacantes debe responder a reglas, no a trampas.

En medio de estos hallazgos, el concurso siguió su curso y el ministerio avanzó con la selección de 3,150 docentes para 2026, una cifra que ilustra el tamaño del proceso y por qué se convierte en terreno fértil para engaños.

En un universo con miles de aspirantes, cualquier narrativa de “atajo” se vuelve atractiva para quienes sienten que el concurso es lento o difícil. Esa percepción es precisamente la que aprovechan los estafadores y quienes intentan alterar requisitos, por lo que la institución insiste en que ningún nombramiento puede lograrse por vías paralelas.

El ministerio mantiene el énfasis en que Provel es el canal oficial y que cualquier promesa de plaza fuera del procedimiento debe encender alertas inmediatas. A la vez, el reforzamiento de controles apunta a un objetivo práctico: que las vacantes se asignen con trazabilidad, verificación documental y capacidad de auditoría, reduciendo espacios para la suplantación de funcionarios, la manipulación de procesos y la venta de falsas oportunidades.

El reto es claro: sostener un concurso masivo con reglas firmes, mientras se corta el oxígeno a un mercado ilegal que intenta operar alrededor de las plazas docentes.