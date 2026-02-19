América Latina

La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

La decisión fue determinada en una audiencia en la que se presentaron acusaciones por conducta antieconómica contra una ex directiva vinculada también a un presunto caso de compra de combustibles a sobreprecio

El arresto de Delgadillo también
El arresto de Delgadillo también estaría vinculado al caso 'Botrading', una presunta compra de combustibles con precios inflados que habría beneficiado a múltiples ex trabajadores de YPFB

La Justicia de Bolivia dictó 90 días de prisión preventiva para Gabriela Delgadillo, ex gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), imputada por usurpación de funciones y conducta antieconómica.

La medida formalizada el miércoles fue determinada tras una audiencia cautelar en la que la Fiscalía argumentó que Delgadillo habría ejercido atribuciones que no le correspondían como gerente, firmando documentos en calidad de vicepresidenta de la petrolera estatal.

Los elementos recolectados hacen sostener, en esta etapa, la presunta comisión del delito de usurpación de funciones”, sostuvo el fiscal Daniel Ortuño, quien también indicó que hay otro funcionario bajo investigación.

Al salir de la audiencia, Delgadillo calificó la resolución judicial de “política” y manifestó que no se valoraron sus pruebas. “Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas”, declaró, insistiendo en que la decisión es “injusta” y responde a motivos políticos.

Delgadillo señaló que la imputación se basa en la utilización de un sello por el que, supuestamente, no tenía designación. Su abogado, Ariel Góngora, afirmó que no existen contratos firmados, solo documentos sellados, y que Delgadillo actuaba como suplente con la debida designación.

La ex gerente fue arrestada
La ex gerente fue arrestada por una presunta usurpación de funciones (Europa Press)

Góngora cuestionó además el procedimiento de detención de su representada. Sostuvo que la ex gerente de YPFB no recibió citación previa para comparecer y prestar declaración informativa, e instó a que se respeten los procedimientos legales establecidos.

Por otra parte, el letrado agregó que solicitaron la documentación correspondiente y presentaron una apelación que deberá ser resuelta por los vocales de sala. La detención de Delgadillo también estaría vinculada al caso ‘Botrading’, una presunta compra de combustibles a precios inflados que habría beneficiado a extrabajadores de YPFB.

Cabe mencionar que el Gobierno de Bolivia informó en diciembre que Armin Dorgathen, ex presidente de YPFB, abandonó el país rumbo a Brasil mientras se desarrollan investigaciones por presunto sobreprecio en la compra de combustible y otras irregularidades.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Dorgathen se “fugó” tras difundirse imágenes que lo ubicarían en una localidad fronteriza brasileña. Según Oviedo, el ex directivo fue beneficiado por una resolución judicial que frenó su aprehensión y facilitó su escape.

Esto es lamentable. En el caso de Dorgathen, por ejemplo, la Policía cumple sus funciones, se lo presenta a la Fiscalía, esta emite un apremio, alertas migratoria y resulta que un juez de Santa Cruz lo libera y éste se fuga”, declaró el ministro.

Oviedo lamentó que, mientras la Policía y el Ministerio Público avanzan en investigaciones por presunta corrupción en YPFB, el sistema judicial actúe “de manera contraria” y permita que los acusados evadan la justicia.

El logotipo de Yacimientos Petrolíferos
El logotipo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ve detrás de un trabajador en Mayaya Centro-X1, en Caranavi, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

Dorgathen tenía una alerta migratoria emitida el 12 de noviembre por el caso Botrading, además de enfrentar un proceso en Yacuiba por presunto contrabando y exportación agravada de gas. El ministro subrayó que estos antecedentes obligaban a restringir sus viajes.

El principal caso bajo investigación involucra a Botrading, empresa subsidiaria creada para intermediar en la comercialización internacional de diésel y gasolina, con el objetivo de reducir la dependencia de traders privados.

(Con información de Europa Press)

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López

Un reporte familiar señala que la académica fue arrestada cuando pretendía asistir a una protesta habitual. Las autoridades del régimen aún no divulgaron las razones del procedimiento ejecutado

Persecución en Cuba: la dictadura

La trama de reuniones clandestinas con un empresario chino que provocó la destitución del presidente peruano José Jerí

El escándalo que precipitó la caída, conocido como “Chifagate”, estalló cuando el mandatario apareció en imágenes llegando de noche a un restaurante con capucha para reunirse con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de tiendas y titular de una concesión energética

La trama de reuniones clandestinas

Centroamérica registra un récord histórico en remesas familiares durante 2025

El informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que los envíos de dinero desde el extranjero hacia El Salvador, Guatemala y Honduras registraron un aumento del 20 %

Centroamérica registra un récord histórico

El tráfico aéreo en Centroamérica crece 9 % impulsado por Panamá y Costa Rica

Durante 2025, la región registró una expansión significativa en la conectividad aérea intrarregional, con Panamá consolidando su papel de nodo logístico principal y Costa Rica como segundo mayor mercado en volumen de pasajeros

El tráfico aéreo en Centroamérica

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

La embarcación, de 183 metros de eslora y código IMO 9103843, aparece parcialmente cargado, aunque se desconoce el tipo y volumen exacto de combustible que transporta

Un buque petrolero arribó a
HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo registrarse para obtener el apoyo de 5 mil 800 pesos

La forma correcta de decir que no en tu trabajo sin dañar tus relaciones, según una psicóloga

Confirman primera muerte por sarampión en Guerrero: niño tenía 2 años

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de febrero de 2026

El Parlamento de Venezuela retoma

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía

Bélgica reprende al embajador de EEUU y le recuerda los "límites" de su función, tras críticas de antisemitismo

Muere un palestino de 19 años a manos de colonos israelíes al noreste de Jerusalén

EEUU designó al nuevo enviado para el Tíbet y el régimen chino calificó la medida como una “injerencia en asuntos internos”

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo nuevamente a la historiadora y opositora Alina Bárbara López

HBO confirma la fecha de

HBO confirma la fecha de estreno de la tercera de ‘La casa del dragón’ a la espera de su primer tráiler

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York