La Justicia boliviana dictó 3 meses de prisión preventiva a la ex gerente de YPFB por usurpación de funciones

El arresto de Delgadillo también estaría vinculado al caso 'Botrading', una presunta compra de combustibles con precios inflados que habría beneficiado a múltiples ex trabajadores de YPFB

La Justicia de Bolivia dictó 90 días de prisión preventiva para Gabriela Delgadillo, ex gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), imputada por usurpación de funciones y conducta antieconómica.

La medida formalizada el miércoles fue determinada tras una audiencia cautelar en la que la Fiscalía argumentó que Delgadillo habría ejercido atribuciones que no le correspondían como gerente, firmando documentos en calidad de vicepresidenta de la petrolera estatal.

“Los elementos recolectados hacen sostener, en esta etapa, la presunta comisión del delito de usurpación de funciones”, sostuvo el fiscal Daniel Ortuño, quien también indicó que hay otro funcionario bajo investigación.

Al salir de la audiencia, Delgadillo calificó la resolución judicial de “política” y manifestó que no se valoraron sus pruebas. “Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas”, declaró, insistiendo en que la decisión es “injusta” y responde a motivos políticos.

Delgadillo señaló que la imputación se basa en la utilización de un sello por el que, supuestamente, no tenía designación. Su abogado, Ariel Góngora, afirmó que no existen contratos firmados, solo documentos sellados, y que Delgadillo actuaba como suplente con la debida designación.

La ex gerente fue arrestada por una presunta usurpación de funciones (Europa Press)

Góngora cuestionó además el procedimiento de detención de su representada. Sostuvo que la ex gerente de YPFB no recibió citación previa para comparecer y prestar declaración informativa, e instó a que se respeten los procedimientos legales establecidos.

Por otra parte, el letrado agregó que solicitaron la documentación correspondiente y presentaron una apelación que deberá ser resuelta por los vocales de sala. La detención de Delgadillo también estaría vinculada al caso ‘Botrading’, una presunta compra de combustibles a precios inflados que habría beneficiado a extrabajadores de YPFB.

Cabe mencionar que el Gobierno de Bolivia informó en diciembre que Armin Dorgathen, ex presidente de YPFB, abandonó el país rumbo a Brasil mientras se desarrollan investigaciones por presunto sobreprecio en la compra de combustible y otras irregularidades.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Dorgathen se “fugó” tras difundirse imágenes que lo ubicarían en una localidad fronteriza brasileña. Según Oviedo, el ex directivo fue beneficiado por una resolución judicial que frenó su aprehensión y facilitó su escape.

“Esto es lamentable. En el caso de Dorgathen, por ejemplo, la Policía cumple sus funciones, se lo presenta a la Fiscalía, esta emite un apremio, alertas migratoria y resulta que un juez de Santa Cruz lo libera y éste se fuga”, declaró el ministro.

Oviedo lamentó que, mientras la Policía y el Ministerio Público avanzan en investigaciones por presunta corrupción en YPFB, el sistema judicial actúe “de manera contraria” y permita que los acusados evadan la justicia.

El logotipo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ve detrás de un trabajador en Mayaya Centro-X1, en Caranavi, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

Dorgathen tenía una alerta migratoria emitida el 12 de noviembre por el caso Botrading, además de enfrentar un proceso en Yacuiba por presunto contrabando y exportación agravada de gas. El ministro subrayó que estos antecedentes obligaban a restringir sus viajes.

El principal caso bajo investigación involucra a Botrading, empresa subsidiaria creada para intermediar en la comercialización internacional de diésel y gasolina, con el objetivo de reducir la dependencia de traders privados.

(Con información de Europa Press)