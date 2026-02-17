América Latina

Misterio en Uruguay: comisión que estudia ovnis concluyó qué fue el fenómeno que se vio en el cielo

La Fuerza Aérea Uruguaya concretó un acuerdo con Unidos para colaborar con el análisis de Objetos Voladores No identificados

Las luces en el cielo registradas en varios departamentos de Uruguay no eran ovnis, concluyó la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias por Ovni (@periodista_kevinrodriguez)

Un fenómeno luminoso inusual se vio en los últimos días en videos subidos por usuarios a las redes sociales. Punta del Este fue uno de los lugares en los que se pudo aperciar. El medio local Cadena del Mar reportó que se trataba de un conjunto de hasta cinco luces que se desplazaban desde el suroeste hacia el sur. Y, para muchos, había una duda inevitable: ¿eran ovnis?

Pronto se sabría que no, pero para eso faltaba tiempo.

Los testimonios reflejados por el medio local señalaban que las luces tenían un comportamiento irregular. Por momentos desaparecían de la vista y se reagrupaban en diferentes formaciones, algo que lo diferenciaba del avistamiento de tránsitos satelitales convencionales o de aeronaves comerciales identificadas.

No se trataba, sin embargo, de un acontecimiento inédito, dado que existen registros de reportes similares realizados hace exactamente tres años en el mismo lugar, según el medio puntaesteño. La falta de una explicación técnica durante los primeros días de aparición del fenómeno hizo que se alimentara el misterio.

Usuarios registraron el movimiento de un grupo de luces en el cielo de Punta del Este (Cadena del mar)

La respuesta técnica

En Uruguay funciona una Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores no Identificados (Cridovni), que está bajo la órbita de la Fuerza Aérea. Se creó en 1979 con el objetivo de “complementar las tareas del tránsito aéreo interno”, según señala su página web. Había una demanda que atender: las “reiteradas denuncias” de la población del avisatamiento de ovnis en distintos puntos del país.

El objetivo que tiene esta comisión es “recibir, estudiar y evaluar todas las denuncias de avistamiento de ovni” en el espacio aéreo uruguayo, que es el ámbito que debe ser controlado por la Fuerza Aérea.

Con la información que recopila, confecciona una base de datos y de establece programas de estudios y cooperación técnico-científico. “En cada uno de los análisis se plantean diferentes interrogantes, como ser las posibilidades de fraude por parte de los testigos o terceros, la posibilidad de tratarse de un fenómeno convencional o no, así como la posibilidad de tratarse de una ilusión psicológica”, detalla el organismo.

El fenómeno registrado en Punta del Este provocó que haya unos 25 reportes “por avistamiento nocturnos de luces en vuelo”, informó el noticiero Subrayado de Canal 10.

¿Y cuál fue la conclusión? Tras un análisis de evidencias fotográficas y audiovisuales, como también la evaluación de los relatos, se determinó que se estaba frente a un “pasaje de satélites del sistema Starlink y otras plataformas satelitales en órbita”.

Los departamentos en los que se hicieron más reportes fueron Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Rivera, Colonia, Lavalleja y Cerro Largo. Los avisos fueron registrados entre el 13 de enero y el 15 de febrero.

¿Qué veían los usuarios? Según relataban, en el cielo aparecían “luces de color blanco en desplazamiento, observadas en los sectores sur, sureste y suroeste del territorio nacional, mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, con una elevación estimada entre 10 y 40 grados respecto al horizonte”.

Un acuerdo con Estados Unidos

No fue la única noticia referida a esta oficina en los últimos días. La Fuerza Aérea Uruguaya también concretó un preacuerdo con la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) de Estados Unidos, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. La intención es que el organismo norteamericano colabore en el análisis de ovnis.

El convenio permitirá el intercambio de software y hardware para analizar este tipo de fenómenos y establece la posibilidad de tener estaciones de observación directa.

En Uruguay, han sido más de 1.000 los casos de avistamientos de objetos voladores no identificados. Unos 40 permanecen sin explicación.

Este anunció se da luego de que el ex presidente Barak Obama haya reabierto el debate sobre los extraterrestres.

