Un psicópata chileno condenado a perpetua recibió otra sentencia: confesó un doble crimen en una entrevista

El "psicópata del tambor" ya había sido sentenciado a presidio perpetuo por el cruel homicidio de su hijastra.

El Juzgado de Letras de Villa Alemana (120 kms al noroeste de Santiago) agregó 10 años y un día a la condena de cadena perpetua que pesa sobre Hugo Bustamante, esta vez por el doble homicidio de Elena Hinojosa y su hijo, Eduardo Páez, hecho ocurrido el 27 de junio de 1996 en la ciudad de la eterna juventud.

El “psicópata de tambor”, como fue bautizado por la prensa, confesó estos crímenes que no habían sido investigados por la policía a la periodista Ivonne Toro, quien fue a entrevistarlo a la prisión donde cumple sentencia por el asesinato Ámbar Cornejo, su hijastra adolescente.

La periodista Ivonne Toro aseguró que Bustamante es un “psicópata de manual”.

El historial de Bustamante

Hasta ese momento, el historial criminal de Bustamante comenzaba en 2005, cuando fue condenado a 27 años por el asesinato y posterior descuartizamiento de su pareja, Verónica Vásquez (49), y del hijo de ella, Eugenio Honorato (9). A ella la degolló, a él lo estranguló y luego ocultó sus cuerpos en un tambor que rellenó con cal, agua y yeso, ganándose su tétrico apodo.

Tras cumplir 11 años de presidio, a pesar de lo horroroso del crimen y por esas cosas del sistema judicial chileno, en 2016 resultó beneficiado con libertad condicional. Cuatro años después, en julio de 2020, violó y asesinó a Ámbar Cornejo, quien era hija de su pareja, Denisse Llanos. Siguiendo el mismo patrón, desmembró el cuerpo y lo ocultó en un refrigerador que enterró en el patio de su casa. Por este crimen cumple actualmente cadena perpetua.

Sin embargo, esta última condena remonta su historial hasta 1996, año en que asesinó a Helena Hinojosa y su hijo, Eduardo Páez, a quien conoció en la cárcel. Tras salir en libertad, ambos tuvieron un conflicto por dinero, razón por la cual Bustamante los asesinó a ambos y enterró sus cuerpos en el patio de su casa.

Detectives de la PDI encontraron los restos de sus dos primeras víctimas a solo dos metros de dónde habían encontrado a Ámbar Cornejo.

La confesión

La periodista Ivonne Toro reveló escalofriantes detalles de la confesión hecha por Bustamante. El psicópata y asesino en serie, tras varias entrevistas llevadas a cabo en la cárcel donde cumple cadena perpetua por el homicidio de Ámbar Cornejo, le reveló sus dos primeros homicidios - de un total de cinco hasta ahora -, a modo de “regalo” para el libro que la profesional publicó sobre la malograda adolescente.

Toro contó que visitó seis veces a Bustamante en la cárcel de Rancagua (90 kms al norte de Santiago). “Llego con todos los antecedentes y empiezo a conversar con él, y calza con todo el perfil de lo que he leído de lo que es un psicópata de manual. Sólo no me calza que según todos los antecedentes que he recogido, los crímenes comienzan mucho antes”, dijo en entrevista con CHV Noticias.

“El primer homicidio (conocido) es el de Verónica Vásquez (49) y su hijo Eugenio (9) cuando él tenía 40 años (...) frente a eso, en la inquietud mía, le digo a quemarropa si ha matado a más personas. Y me dice que en ninguna parte sale eso...y esa no es una respuesta normal”, detalló.

Al insistir la periodista en su pregunta, Bustamante le responde: “Le tengo un regalo sobre su pregunta, anote”, entregándole los nombres de Elena Hinojosa (55) y su hijo Eduardo Páez (27), ambos desaparecidos en 1996.

Con esos datos, la profesional se lanzó a buscar a la familia de las víctimas. Una sobrina de Elena, Karen Mascareño, contó que tras la desaparición de sus familiares “pusimos la denuncia, seguimos varias pistas, avisamos lo que había pasado y finalmente se cerró (la investigación) sin responsables. A mi mamá la retaron en la PDI diciendo que no buscara más”.

Ya con más certezas, Ivonne Toro se dirigió a una última entrevista con Bustamante y lo enfrentó directamente, instándolo a admitir su participación en el doble crimen. Aunque se negó en un principio, finalmente decidió confesar, en junio de 2024.

Al día siguiente, detectives de la Policía de Investigaciones llegaron hasta la casa del homicida en la apacible comuna de Villa Alemana, donde tras una serie de pericias desenterraron los cuerpos esqueléticos de las dos nuevas víctimas, sobre quienes aún había una inservible denuncia por presunta desgracia.

Según la periodista, en las seis veces que se reunió con Bustamante, nunca mostró arrepentimiento alguno por sus asesinatos.

“A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que, ojalá, encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona”, complementó en Meganoticias Alerta.

“Se lo pregunté directamente: ‘¿Tenías culpa?’”

“No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver”, respondió.

Ámbar Cornejo tenía solo 16 años cuando fue asesinada por Bustamante.

El caso de Ámbar

Ámbar Cornejo tenía sólo 16 años cuando fue violada y asesinada por el ‘asesino del tambor’, pareja de su madre, Denisse Llanos, mientras estaba en libertad condicional. Tras contarle que había enterrado el cadáver de su hija en el patio de la casa que ambos compartían, ella guardó silencio y solo confesó cuando se vio acorralada.

En diciembre de 2021, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a ambos a presidio perpetuo calificado por los delitos de violación con femicidio y violación con homicidio. También se agregaron cargos por los delitos cometidos contra otro menor, hermano de Ámbar.

El caso provocó conmoción pública no solo por su crueldad, sino también porque reveló una serie de falencias del sistema judicial, entre ellas, el nulo seguimiento a las personas a las que se les ha otorgado la libertad condicional después de haber cometido delitos graves.

El crimen de Ámbar conmocionó a la opinión pública chilena.

A la televisión

“Mea Culpa”, programa de televisión de culto que narra los crímenes que han convulsionado al país, realizó un capítulo sobre el primer doble homicidio en 2006 y entrevistó a Bustamente, dejando en shock a buena parte del país que pudo ver lo que había dentro de su perturbada mente.

Al ser consultado si volvería a matar, respondió:

“Lo he pensado, también me he cuestionado, y a ciencia cierta no tengo una respuesta. No podría decirle: no, es imposible que yo volviera a vivir una situación parecida...si en un momento determinado exploté de esta manera...frente a cierto tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Y eso sí que es angustiante. Con eso se demuestra a sí mismo que uno no se conoce”.