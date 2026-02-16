Miss Universo se descompensó en la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ecuador

La mexicana Fátima Bosch se desmayó durante el Desfile de las Flores y las Frutas en Ambato, Ecuador.

El domingo 15 de febrero de 2026, en el marco del tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en la ciudad de Ambato, Ecuador, se produjo un momento de tensión cuando Fátima Bosch, la soberana de belleza que ostenta el título de Miss Universo 2025, sufrió una descompensación mientras participaba como invitada especial en el recorrido festivo.

El evento, que forma parte de las celebraciones populares más importantes de la región interandina ecuatoriana, congregó a miles de personas en las principales arterias de la ciudad y se vio marcado este año por la inesperada situación de salud que vivió la reina de belleza mexicana durante su saludo al público desde un carro alegórico.

La Fiesta de la Fruta y de las Flores es una celebración anual que tiene lugar en Ambato, provincia de Tungurahua, a 153 kilómetros al sur de Quito. El evento se realiza cada año entre febrero y marzo, con motivo del feriado de Carnaval y como conmemoración de la resiliencia de la ciudad tras el devastador terremoto de 1949.

La tradición combina expresiones culturales, desfiles, música y manifestaciones populares en honor a la producción frutícola y floral de la región, y es considerada una de las festividades más coloridas y emblemáticas de Ecuador. En esta edición participó como invitado de honor el presidente Daniel Noboa, acompañado de su esposa Lavinia Valbonesi.

El presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi en el desfile. (Juan Diego Montenegro/Presencia de la República)

Según los reportes reunidos por los medios presentes y difundidos posteriormente, Bosch participaba en el desfile montada sobre una carroza decorada con flores y frutas típicas de la zona cuando comenzó a mostrar señales de malestar. En imágenes grabadas y circuladas en redes sociales puede apreciarse que la reina de belleza bajó la guardia y perdió brevemente el equilibrio, lo cual fue interpretado por asistentes como un posible desmayo o descompensación física.

Testigos y grabaciones publicadas en plataformas digitales muestran que, en el momento del incidente, Bosch intentó mantenerse en pie sujetándose de la barandilla del carro alegórico, pero sus movimientos se volvieron vacilantes y finalmente cayó de rodillas dentro de la estructura en movimiento. Integrantes de su comitiva y personal de apoyo actuaron de inmediato para asistirla y prevenir una caída más grave, subiendo a la plataforma para auxiliarla.

No existe, hasta el momento, un informe médico oficial emitido por parte de la organización Miss Universo ni por autoridades de salud locales que detalle con precisión la causa de este episodio.

La celebración es una de las más emblemáticas de Ecuador. (Juan Diego Montenegro/Presencia de la República)

Sin embargo, varios medios locales han señalado como hipótesis el efecto de la altitud sobre la salud de Bosch, ya que Ambato se encuentra a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, condiciones que pueden desencadenar síntomas de soroche o mal de altura —como mareos, falta de aire o descompensación— en personas no habituadas a este entorno geográfico. Por su parte, el médico Esteban Ortiz publicó en su cuenta de X que no se trataría de malestares por la altura sino más bien agotamiento o falta de alimentación adecuada antes del desfile.

Tras el episodio, Bosch fue atendida por su equipo y, según algunas fuentes, pudo reincorporarse y continuar brevemente con la actividad del desfile, aunque otros informes señalan que no regresó al recorrido principal y fue retirada del carro alegórico para recibir atención más completa.

La presencia de Fátima Bosch en Ecuador había generado anticipación entre los seguidores del certamen internacional de belleza y en la comunidad local, dado que su agenda incluía varias actividades públicas dentro de las festividades de Carnaval. El incidente, que fue ampliamente compartido en redes sociales a través de imágenes y videos, despertó preocupación entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

(Captura de pantalla)

Aunque este tipo de situaciones pueden parecer inusuales en desfiles festivos, no es ajeno al impacto que pueden tener eventos multitudinarios en entornos de altura, especialmente cuando se combinan largos periodos de exposición, desplazamientos recientes a zonas elevadas y exigencias físicas no habituales para los participantes. Las autoridades organizadoras del evento y los equipos de acompañamiento de personalidades invitadas suelen estar preparados para manejar emergencias menores, y en este caso la rápida intervención del equipo de Bosch evitó que la situación escalara a un incidente de mayor gravedad.

Hasta el cierre de esta nota, ni la organización Miss Universo ni la propia Bosch han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre su estado de salud tras el desfile.