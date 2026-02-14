Macabro hallazgo en Ecuador: la Policía encontró ocho cabezas humanas en sacos de yute en una carretera de Guayas

La Policía de Ecuador encontró ocho cabezas humanas en una carretera de Naranjal (EFE)

En la madrugada del sábado, la Policía de Ecuador informó el hallazgo de ocho cabezas humanas dentro de sacos de yute en una carretera del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa ecuatoriana.

La fuerza pública investiga el caso como asesinato, mientras la comunidad local y las autoridades nacionales expresan conmoción ante la escalada de violencia criminal en la región.

Los restos fueron encontrados en el kilómetro 66 de la carretera tras un aviso recibido por la línea de emergencia, lo que activó la movilización de equipos especializados de criminalística para las primeras diligencias.

En el lugar del hallazgo se encontraron, además de los restos humanos, panfletos con la frase “Prohibido robar”, lo que orientó las pesquisas hacia una hipótesis de móvil intimidatorio vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada.

El fiscal de turno ordenó el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón, donde se realizarán las autopsias conforme a la normativa ecuatoriana.

Las víctimas, según la policía, son ocho hombres aún no identificados (Europa Press)

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, las primeras líneas investigativas sugieren una relación directa con la lucha por el control territorial de actividades ilícitas en la zona.

Las víctimas, son ocho hombres aún no identificados. Hasta el momento, no se han reportado detenciones y el operativo policial sigue activo en el sector, mientras prosiguen las diligencias para esclarecer el origen y la finalidad de este crimen.

El comandante local de policía, coronel Marcelo Castillo precisó que el hallazgo tuvo lugar aproximadamente a las 2:00 de la madrugada.

En ese momento, agentes patrullaban una carretera de un recinto en Naranjal, a unos 250 kilómetros de Quito, en la provincia costera de Guayas.

Según la información preliminar recabada por la policía se considera que el crimen no se cometió en el sitio del hallazgo, sino que las víctimas serían originarias de la vecina provincia de Manabí.

Las intervenciones militares continuarán en otras zonas del país. (Ministerio de Defensa)

Las disputas entre organizaciones delictivas relacionadas con cárteles de narcotráfico transnacional, que buscan controlar las rutas para el traslado y distribución de drogas, han intensificado el conflicto en esta franja costera, según estimaciones oficiales.

El contexto nacional es de extrema tensión. Ecuador atraviesa una ola de violencia e inseguridad que llevó al gobierno a declarar un estado de excepción en varias regiones.

El hallazgo se produjo mientras rige el estado de excepción decretado por el gobierno en varias provincias (Foto AP/Rodrigo Abd)

Esta medida, vigente en el momento del hallazgo, moviliza a las fuerzas de seguridad y restringe ciertos derechos para intentar contener los episodios de violencia.

Pese a estas acciones, los hechos del sábado se suman a una serie de hallazgos similares. A comienzos de 2026, las autoridades encontraron restos humanos en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí, poco después de la entrada en vigor del anterior estado de excepción.

(Con información de Europa Press)