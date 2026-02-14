América Latina

Estados Unidos y Ecuador concluyeron las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco

“Así levantamos un país”, destacó en sus redes sociales el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ambos países esperan firmar el convenio en las próximas semanas

Guardar
Jamieson Greer, representante de Comercio
Jamieson Greer, representante de Comercio de EEUU

Los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos concluyeron las negociaciones para un “acuerdo comercial recíproco”, enfocado supuestamente en revertir los aranceles de hasta el 15 % impuestos por el presidente Donald Trump a productos ecuatorianos, después de que ya hubiesen sido eliminados en algunas importaciones desde noviembre pasado, como en el caso del banano y cacao.

Así lo anunció este viernes en un comunicado el Representante de Comercio de los EEUU, Jamieson Greer, al anticipar que esperan firmar el convenio en las próximas semanas, sin dar mayores detalles sobre sus alcances y condiciones.

“Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad, y su pronta entrada en vigor contribuirá a expandir y diversificar el comercio y la inversión bilaterales, en beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos”, señaló Greer en su comunicación.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró que la prioridad del acuerdo se ha puesto en dar oportunidades económicas a la población ecuatoriana.

“Así levantamos un país. En la negociación de acuerdos comerciales siempre priorizo un principio: que quienes trabajan, producen y quieren salir adelante tengan oportunidades que antes no existían”, señaló Noboa.

Los aranceles de Trump a Ecuador comenzaron en abril pasado en 10 % y subieron a 15 % en agosto, mientras que en noviembre se eliminaron para algunos productos como el banano y cacao, dos de las estrellas de la cadena exportadora del país andino.

A cambio, el acuerdo marco alcanzado en ese momento contemplaba que Ecuador reduzca o elimine aranceles en sectores clave para los EE.UU. como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas.

Donald Trump se reunió con
Donald Trump se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su residencia de Mar-a-Lago

Asimismo, Ecuador debía evaluar la forma de eliminar lo que Estados Unidos denomina como “barreras no arancelarias” al considerar que “afectan el comercio en áreas prioritarias”, como no restringir el acceso “por el mero uso de ciertos términos relacionados con el queso y la carne”.

Otro compromiso de Ecuador era implementar “una prohibición a la importación de bienes productos mediante trabajo forzoso u obligatorio”, dirigido a eventualmente afectar importaciones de países principalmente asiáticos.

Ecuador también aceptó no imponer impuestos a los servicios digitales que discriminen a las empresas estadounidenses y de apoyar la adopción de una moratoria permanente sobre los derechos de aduana de las transmisiones electrónicas en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por otro lado, tendrá que “implementar plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, así como “mejorar la gobernanza del sector forestal y combatir la tala ilegal; fomentar una economía más eficiente en el uso de los recursos y combatir el comercio ilegal de especies silvestres”.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por valor de 2.737 millones de dólares.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EEUUEcuadoracuerdo comercial recíprocoDaniel NoboaDonald TrumpJamieson Greeraranceles de EEUU

Últimas Noticias

Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

El secretario de Estado norteamericano se refirió a la crítica situación que atraviesa la isla

Marco Rubio afirmó que Cuba

Lula inicia una gira por Brasil tras sufrir una drástica caída en las encuestas de cara a las elecciones de octubre

Los últimos sondeos anticipan una campaña electoral polarizada y hasta el último voto

Lula inicia una gira por

Ecuador y EEUU encaminaron las negociaciones para el acuerdo comercial “recíproco”

Las autoridades de ambos países informaron que las naciones alcanzaron un consenso sobre el nuevo tratado que apunta a suprimir aranceles a exportaciones y a ampliar las oportunidades de inversión en sectores estratégicos

Ecuador y EEUU encaminaron las

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el negocio millonario de la dictadura de Nicaragua para facilitar la llegada de cubanos a EEUU

La reanudación del visado para cubanos en Managua marca el fin del uso de la migración a Estados Unidos como arma política y negocio para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

“Trampolín migratorio”: cómo funcionaba el

Uruguay decidió vender sus residencias en Washington, Lima y Madrid por una política de ahorro de la Cancillería

Diplomáticos uruguayos expresaron su resistencia a las medidas de recorte del gasto tomadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se fusionaron partidas y se limitó el personal que se puede contratar

Uruguay decidió vender sus residencias
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sarampión en México supera los

Sarampión en México supera los 9 mil 400 casos: suman 29 defunciones en siete estados

Esposa de Gustavo Aponte pidió que se haga justicia en el asesinato del empresario: “No pueden seguir matando tanta gente”

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Sismo de remeció Lima en pleno San Valentín hoy 14 de febrero: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Altafulla habló de qué es lo que cree que le hizo ganar ‘La casa de los famoso’ y de su relación con los otros finalistas

INFOBAE AMÉRICA
Cuba confirma la llegada de

Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de la crisis de desabastecimiento

Ministros del G7 hablan de "cómo seguir apoyando al sector energético ucraniano"

Von der Leyen dice que el asesinato de Navalni fue "acto cobarde de un líder atemorizado"

La Audiencia Nacional acuerda no extraditar a Estados Unidos a una ciudadana española

Unos 5.000 médicos piden en Madrid la dimisión de Mónica García y un Estatuto Marco propio

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje del hermano

El conmovedor mensaje del hermano de James Van Der Beek en medio del luto: “No sabía que podía doler tanto”

La confesión inesperada de Guy Pearce sobre su papel más famoso

Regresan “Los ángeles de Charlie”: Sony apuesta por una nueva película

La distancia también fortalece: siete parejas famosas cuentan su experiencia

La emotiva confesión de Simone Ledward sobre los últimos días de Chadwick Boseman, su lucha y el legado que dejó