América Latina

Estados Unidos realizó un ataque contra una lancha narco en el Caribe: tres muertos

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”, informó a través de un comunicado el Comando Sur de EEUU y remarcó que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido

Guardar

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el viernes por la noche que realizaron un ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, en un operativo que dejó tres presuntos narcotraficantes muertos.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) a través de su cuenta oficial de X, la acción se realizó en una ruta identificada como frecuentemente utilizada por el crimen organizado. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido“, resaltó en el comunicado.

Esta semana, bajo el mando del nuevo comandante Francis Donovan, la Fuerza de Tarea “Laza del Sur” intensificó sus acciones, con tres ataques recientes en la zona.

Los operativos cerca de Venezuela continúan, mientras en paralelo Trump el analiza desde Washington al gobierno interino liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La reciente acción militar de Estados Unidos se enmarca en el plan Lanza del Sur, una estrategia implementada por la administración del presidente Donald Trump desde septiembre del año pasado para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde el inicio de la campaña, Estados Unidos realizó más de 37 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

El presidente de los Estados
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras participa en una llamada con militares del Ejército de los Estados Unidos (REUTERS/Anna Rose Layden/Archivo)

Según el Comando Sur, hasta finales de enero el número de muertos por los bombardeos a botes vinculados al tráfico de drogas ascendía a 128, incluyendo tanto víctimas directas como personas desaparecidas y presumiblemente fallecidas en el mar. El Pentágono detalló que 118 personas murieron de inmediato y otras diez no fueron localizadas tras saltar al agua o no ser rescatadas.

Este último ataque es el quinto que se realiza tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue detenido durante una operación estadounidense en Caracas el 3 de enero y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

La campaña militar arrancó con el despliegue de buques y aeronaves en la región y forma parte de la presión de Washington sobre Venezuela y Colombia para combatir a los cárteles, calificados por la Casa Blanca como “narcoterroristas”.

El viernes, el mandatario estadounidense destacó que ante tropas en Carolina del Norte el éxito de la operación militar que culminó el 3 de enero con la captura del ex líder del régimen venezolano.

Durante su discurso en la base de Fort Bragg, Trump calificó la acción como una demostración del poderío y la precisión de las fuerzas especiales estadounidenses y mencionó que la maniobra en Fuerte Tiuna, Caracas, se ejecutó “literalmente, en un minuto” con el despliegue de varios helicópteros de ataque y transporte.

El presidente venezolano capturado, Nicolás
El presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, es escoltado mientras se dirige al Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan en Manhattan para una comparecencia inicial para enfrentar los cargos federales de EE. UU. que incluyen narcoterrorismo, conspiración, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros, en el helipuerto del centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Adam Gray/Archivo)

Trump relató que, tras la incursión, tanto Maduro como la ex primera dama Cilia Flores fueron trasladados de inmediato a una prisión federal en Nueva York, donde permanecen a la espera de juicio por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

El inquilino de la Casa Blanca resaltó que los soldados debieron superar estrictas medidas de seguridad: “Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché”, afirmó, aludiendo a la facilidad con que los equipos estadounidenses superaron las defensas venezolanas.

En su intervención, Trump también mencionó el uso de un sistema armamentístico secreto denominado “descombobulador”, que, según explicó, fue crucial para inutilizar los sistemas de defensa rusos y chinos presentes en Venezuela. “El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán, pero no funcionó”, declaró, sugiriendo la efectividad de la tecnología militar estadounidense en el asalto. El presidente concluyó afirmando que “es agradable poder volar sin que te disparen”, en referencia a la superioridad tecnológica empleada durante la operación.

Anteriormente, el Foro Económico Mundial de Davos, Trump defendió la política de ataques en aguas internacionales del Caribe y afirmó que “se logró detener casi el 100% de las drogas que entran por vía marítima”, calificando la ofensiva como una “escalada necesaria” para frenar el tráfico y asegurando: “Estamos en conflicto armado con los cárteles”.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosCaribeVenezuelaOperación Lanza SurnarcotráficonarcotraficantesDonald Trump

Últimas Noticias

Organismos internacionales respaldan elección de Astrid Lemus a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

La designación de la nueva magistrada por parte del Colegio de Abogados y Notarios recibió amplio apoyo en el exterior, en medio de críticas a la actuación del Ministerio Público en la jornada electoral gremial

Organismos internacionales respaldan elección de

Más de 200 mil pasajeros utilizaron el Panama Stopover en 2025

El programa de Copa Airlines permitió a miles de pasajeros permanecer hasta siete días en el país sin penalidades, impulsando ingresos y ocupación hotelera

Más de 200 mil pasajeros

Crisis en Cuba: se desató un gran incendio en una refinería en La Habana

Una enorme columna de humo se elevó desde la refinería Ñico López, en la bahía de la capital. El fuego comenzó a media tarde en un almacén de la instalación

Crisis en Cuba: se desató

Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá

La causa judicial avanza luego de años de investigación, cooperación internacional y decomiso de activos relacionados con corrupción.

Jueza fija fecha de alegatos

Montevideo será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: ex presidentes uruguayos analizarán su impacto en la vida democrática

El evento reunirá a más de 200 especialistas de toda Iberoamérica en Montevideo entre el 21 y el 23 de abril

Montevideo será sede de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Valentín en Perú: Gemini

San Valentín en Perú: Gemini y Nano Banano se convierten en los aliados del 14 de febrero

Hija de Daddy Yankee anunció su embarazo: espera un “bebé arcoiris” junto a Carlos Olmo

Metro CDMX y Metrobús hoy viernes 13 de febrero de 2026: retrasos en las líneas 3 y 7 del Metro

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 13 de febrero: bloqueo a la altura de Insurgentes por presencia de manifestantes

Aseguran inmueble habitado por migrantes en la colonia Valle Gómez

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Pekín rebaja a entre 7,4 % y 11,7 % los aranceles a lácteos europeos

La India aprueba una compra masiva de armas y cazas Rafale por 42.800 millones de dólares

EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

José Jerí, al borde de engrosar la lista de presidentes destituidos en Perú

Las ONG acusan a la UE de imitar a Trump al sacrificar la ecología por la competitividad

ENTRETENIMIENTO

El próximo disco de Slash

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

El curioso disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sale a la venta por 5 mil dólares

Bridgerton 4, parte 2: tráiler y fecha de estreno de los próximos episodios en Netflix