Horror en Brasil: un funcionario de Itumbiara disparó a sus hijos y a sí mismo tras descubrir una infidelidad de su esposa

Imagen del secretario de Gobierno de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, junto a su esposa e hijos (Redes sociales)

Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara, en el estado brasileño de Goiás, generó conmoción al disparar a sus dos hijos mientras dormían en su departamento la madrugada del jueves para luego suicidarse, según informaron O Globo y Folha de San Pablo.

El mayor de los niños, Miguel Araújo Machado, de 12 años, murió a causa de las heridas de bala, mientras que su hermano, Benicio, de ocho años, permanece internado en estado grave.

El hecho se produjo en el domicilio familiar ubicado en un condominio de la ciudad. De acuerdo con medios locales, Machado utilizó una pistola Glock G25 calibre .380 para atacar a los menores. Fue hallado sin vida sobre la cama, con el arma sobre el pecho y bidones vacíos de combustible en la habitación, lo que indica que el combustible fue esparcido previamente en el lugar.

Una foto familiar muestra a Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno de Itumbiara, con sus dos hijos en un estadio (Redes sociales)

La Policía Civil de Goiás trata el caso como homicidio consumado y tentativa de homicidio, seguidos de suicidio, y descartó hasta el momento la participación de terceros.

Técnicos forenses inspeccionaron la escena, donde predominaba un fuerte olor a combustible y se encontraron los niños con heridas graves.

Thales Naves Alves Machado con su familia (Redes sociales)

Horas antes, Machado publicó mensajes en sus redes sociales manifestando su intención. En una de las publicaciones, escribió: “Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles. Por desgracia, ellos se van conmigo”. El contenido alarmó a allegados, quienes intentaron intervenir sin poder evitar el desenlace.

En la carta digital, el secretario relató conflictos conyugales tras 15 años de matrimonio y mencionó una supuesta infidelidad de su esposa, quien habría viajado a San Pablo para conocer a otra persona. También pidió disculpas a familiares y mostró respeto por su suegro, Dione Araújo, alcalde de Itumbiara.

Una imagen de Thales Naves Alves Machado junto a sus dos hijos, de 12 y 8 años, y su perro, antes del trágico suceso que conmocionó a Itumbiara, Brasil (Redes sociales)

La noche previa, redactó otro mensaje dedicado a sus hijos: “Que Dios bendiga siempre a mis hijos. Papá los ama mucho”, según citó O Globo. Los mensajes públicos y la tensión familiar aparecen como factores clave en la motivación del crimen, según los investigadores.

Las autoridades y familiares respondieron con dolor ante la tragedia. El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, suspendió su agenda y viajó a Itumbiara, afirmando en redes sociales: “La noticia de violencia dentro de un hogar, cuando hay niños involucrados, golpea a toda la familia y sume a nuestro estado en luto”.

El arma utilizada por Thales Naves Alves Machado en la tragedia que sacudió a Itumbiara (Redes sociales)

El intendente de Itumbiara, Dione Araújo, abuelo de las víctimas y suegro de Machado, sufrió una crisis al enterarse de la muerte de uno de sus nietos. La alcaldía local declaró tres días de luto oficial. Amigos y vecinos relataron el ambiente de profunda conmoción en la ciudad.

La investigación policial permanece en curso, bajo la dirección del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara. La pistola utilizada fue enviada para análisis forense, de acuerdo con O Globo y Folha. Las autopsias y la inspección del lugar refuerzan que no hubo participación de terceros.

La carta publicada en redes sociales por Thales Naves Alves Machado (Redes sociales)

El estado de salud de Benicio, el niño de ocho años, sigue siendo crítico en la unidad de terapia intensiva del hospital estatal de Itumbiara, según los reportes médicos citados por medios locales.

Los restos de Miguel fueron velados en la casa de su abuelo y más tarde enterrados en el cementerio Avenida da Saudade.

El impacto de la tragedia se extiende más allá del ámbito político local y afecta a toda la comunidad. La pérdida y el sufrimiento de quienes conocieron a Thales Naves Alves Machado y su familia quedaron reflejados en los gestos y palabras de quienes, durante el sepelio, no lograban encontrar consuelo.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.