América Latina

Estafa ganadera: decretan la venta del apartamento de lujo en Punta del Este donde cumple prisión domiciliaria una imputada

La Justicia rechazó un recurso que había presentado una de las socias de Conexión Ganadera y ordenó que se venda el inmueble valuado en USD 915.000

Guardar
Torre de edificios Imperiale, tomado
Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

La prisión domiciliaria de Daniela Cabral, una de las imputadas de la causa de Conexión Ganadera en Uruguay, genera indignación. La mujer, viuda del director de la empresa Gustavo Basso, cumple con la medida cautelar en una apartamento de lujo en Punta del Este, que tiene un valor de USD 915.000. Pero ahora la familia sufrió un revés judicial: la Justicia resolvió la venta inmediata del inmueble.

Conexión Ganadera protagonizó en Uruguay una de las mayores estafas de la historia. Las víctimas son unas 4.000 personas. La causa avanza en los tribunales uruguayos desde hace cerca de un año. Fundada en 1999, la empresa se dedicaba a comprar ganado con el ahorro que obtenía de privados y a cambio pagaba una renta fija (en un negocio expuesto a variaciones) de al menos el 7%. Pero, en realidad, la empresa era un esquema Ponzi: pagaba las ganancias de sus clientes con el dinero que le ingresaba de los nuevos inversores.

Cabral –imputada por estafa– es la viuda de Basso, uno de los dos directores de Conexión Ganadero y hombre reconocido de los negocios rurales. Murió en un accidente de tránsito y, con el paso del tiempo, se sabría que en realidad chocó voluntariamente contra maquinaria vial para suicidarse.

Gustavo Basso, director fallecido de
Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

El otro director era Pablo Carrasco, quien también está a la espera del juicio, pero en su caso en la cárcel. A diferencia de Cabral, está imputado también por lavado de activos y no solo por estafa. Lo mismo sucede con su esposa, Ana Iewdiukow, quien está en prisión preventiva en otro centro penitenciario.

Cabral eligió para su prisión un apartamento de lujo en Punta del Este, que se resistía a que fuera rematado.

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, rechazó el recurso presentado por la familia de Basso para evitar que el apartamento en el que cumple con la medida cautelar sea rematado, informó este miércoles El Observador. Así, ordenó la venta “inmediata” del inmueble.

Daniela Cabral, imputada por estafa,
Daniela Cabral, imputada por estafa, pasa su prisión domiciliaria en un edificio de lujo en Punta del Este (APU)

“Se resuelve desestimar en todos sus términos el recurso de reposición interpuesto contra la providencia 3404/2025, debiendo procederse por la sindicatura a la venta inmediata del inmueble objeto de esta incidencia”, señala la sentencia de la Justicia uruguaya, recogida por el medio uruguayo.

La familia de la viuda había presentado a finales de diciembre junto a la familia un recurso de reposición y apelación con el objetivo de evitar que el apartamento se rematara.

Pero, ¿cuál era el argumento del juez para impulsar la venta? “Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, escribió en una resolución. Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja. Este apartamento está valuado en USD 915.000.

Pablo Carrasco, Ana Lewdiukow, Daniela
Pablo Carrasco, Ana Lewdiukow, Daniela Cabral y sus abogados en la audiencia penal por el caso Conexión Ganadera

Pero Cabral y sus hijas, Agustina Basso y Candelaria Basso, se resisten a esta posibilidad.

El apartamento está ubicado sobre la Playa Brava de Punta del Este. Está en el piso 13 del complejo de edificios Imperiale, cuya construcción terminó en 2010, de acuerdo a un informe de Canal 12. Tiene tres dormitorios y 214 metros cuadrados. Tiene living-comedor y terraza con vista al mar.

Los apartamentos son de lujo. Los propietarios tienen derecho a utilizar la piscina exterior e interior, el gimnasio, el spa, las salas de juego, la peluquería, un micro cine y la sala de reuniones.

Damnificados de Conexión Ganadera durante
Damnificados de Conexión Ganadera durante una manifestación (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

En 2019, un apartamento similar al de Cabral fue rematado en 2019 y perteneció al expresidente de la Conmebol y de la AUF, Eugenio Figueredo. En esa oportunidad, la subasta fue por USD 493.000 dólares. La Junta Nacional de Drogas fue la que llevó a cabo la subasta. Pero los precios en Punta del Este se han disparado.

Temas Relacionados

Conexión GanaderaUruguayImperialeJusticiaDaniela CabralPunta del EsteGustavo Basso

Últimas Noticias

Crisis en Cuba: el peso se desploma a 500 por dólar en el mercado informal y agrava el escenario económico de la isla

La caída de la moneda representa un golpe para los residentes, que enfrentan una fuerte pérdida del poder adquisitivo. El salario estatal promedio ronda los 7000 pesos cubanos, equivalentes ahora a unos 14 dólares

Crisis en Cuba: el peso

Los seis sectores de la economía global que impulsan los silver

La transformación en el perfil de consumo de los mayores de 50 años diversifica mercados y acelera la demanda en ámbitos antes poco explorados

Los seis sectores de la

La Dirección General de Migración deporta a más de mil extranjeros en condición irregular en República Dominicana

Las autoridades dominicanas completaron este martes el retorno de 1,048 personas, durante una serie de operativos nacionales coordinados con fuerzas de seguridad, en cumplimiento de la política de control impulsada desde el Gobierno central

La Dirección General de Migración

La violencia en Haití causó 299 muertos en un mes y evidencia el colapso de la autoridad estatal

El informe de una organización de derechos humanos revela que un tercio de las víctimas son civiles y que la coalición de bandas Viv Ansanm concentra el 43% de los homicidios en un país donde “morir es un riesgo diario”

La violencia en Haití causó

El régimen de Cuba se hunde en una crisis energética y económica sin la ayuda de Venezuela y la presión de Estados Unidos

El colapso de la red eléctrica, la falta de combustible, la depreciación acelerada de la moneda y el aislamiento aéreo han agravado el descontento social en la isla

El régimen de Cuba se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso CDMX propone hasta 12

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

Estos son los mejores free tours del mundo: el primero está en España

Reposo y descanso: dos factores clave para la regeneración del hígado

La prensa británica revela el préstamo que recibió Andrés de Inglaterra por parte de Isabel II y sus hermanos: 12 millones por el silencio de Giuffre

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

INFOBAE AMÉRICA
Kallas avisa de que la

Kallas avisa de que la UE "no necesita proteccionismo", en pleno debate por la "preferencia europea"

DeChambeau y Leishman, primeros líderes del torneo LIV de Adelaida

La comunidad internacional expresa su preocupación por la violencia en Sudán y pide evitar "medios destructivos"

El Teatro Real recibe el Trofeo Mezzo Internacional por su "excelencia y singularidad"

Putin mantiene invitación al diálogo a Zelenski y los líderes europeos, según el Kremlin

ENTRETENIMIENTO

El día que Emma Watson

El día que Emma Watson dijo no a “La La Land” y selló el destino de Emma Stone

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Primer vistazo al regreso de ‘Scrubs’, la mítica serie cómica de médicos con Zach Braff

La olvidada película de James Van Der Beek junto a Antonio Banderas que se puede ver en Amazon Prime

Los proyectos que dejó listos James Van Der Beek antes de su muerte: desde la ‘precuela’ de ‘Una rubia muy legal’ a sus memorias