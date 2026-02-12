Estafa ganadera: decretan la venta del apartamento de lujo en Punta del Este donde cumple prisión domiciliaria una imputada

Torre de edificios Imperiale, tomado por la inmobiliaria Weiss Mora Weiss

La prisión domiciliaria de Daniela Cabral, una de las imputadas de la causa de Conexión Ganadera en Uruguay, genera indignación. La mujer, viuda del director de la empresa Gustavo Basso, cumple con la medida cautelar en una apartamento de lujo en Punta del Este, que tiene un valor de USD 915.000. Pero ahora la familia sufrió un revés judicial: la Justicia resolvió la venta inmediata del inmueble.

Conexión Ganadera protagonizó en Uruguay una de las mayores estafas de la historia. Las víctimas son unas 4.000 personas. La causa avanza en los tribunales uruguayos desde hace cerca de un año. Fundada en 1999, la empresa se dedicaba a comprar ganado con el ahorro que obtenía de privados y a cambio pagaba una renta fija (en un negocio expuesto a variaciones) de al menos el 7%. Pero, en realidad, la empresa era un esquema Ponzi: pagaba las ganancias de sus clientes con el dinero que le ingresaba de los nuevos inversores.

Cabral –imputada por estafa– es la viuda de Basso, uno de los dos directores de Conexión Ganadero y hombre reconocido de los negocios rurales. Murió en un accidente de tránsito y, con el paso del tiempo, se sabría que en realidad chocó voluntariamente contra maquinaria vial para suicidarse.

Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

El otro director era Pablo Carrasco, quien también está a la espera del juicio, pero en su caso en la cárcel. A diferencia de Cabral, está imputado también por lavado de activos y no solo por estafa. Lo mismo sucede con su esposa, Ana Iewdiukow, quien está en prisión preventiva en otro centro penitenciario.

Cabral eligió para su prisión un apartamento de lujo en Punta del Este, que se resistía a que fuera rematado.

El juez del concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, rechazó el recurso presentado por la familia de Basso para evitar que el apartamento en el que cumple con la medida cautelar sea rematado, informó este miércoles El Observador. Así, ordenó la venta “inmediata” del inmueble.

Daniela Cabral, imputada por estafa, pasa su prisión domiciliaria en un edificio de lujo en Punta del Este (APU)

“Se resuelve desestimar en todos sus términos el recurso de reposición interpuesto contra la providencia 3404/2025, debiendo procederse por la sindicatura a la venta inmediata del inmueble objeto de esta incidencia”, señala la sentencia de la Justicia uruguaya, recogida por el medio uruguayo.

La familia de la viuda había presentado a finales de diciembre junto a la familia un recurso de reposición y apelación con el objetivo de evitar que el apartamento se rematara.

Pero, ¿cuál era el argumento del juez para impulsar la venta? “Siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase la venta en subasta privada”, escribió en una resolución. Los gastos comunes de este lugar son de unos 80.000 pesos uruguayos mensuales, algo menos de USD 2.000 por mes en temporada baja. Este apartamento está valuado en USD 915.000.

Pablo Carrasco, Ana Lewdiukow, Daniela Cabral y sus abogados en la audiencia penal por el caso Conexión Ganadera

Pero Cabral y sus hijas, Agustina Basso y Candelaria Basso, se resisten a esta posibilidad.

El apartamento está ubicado sobre la Playa Brava de Punta del Este. Está en el piso 13 del complejo de edificios Imperiale, cuya construcción terminó en 2010, de acuerdo a un informe de Canal 12. Tiene tres dormitorios y 214 metros cuadrados. Tiene living-comedor y terraza con vista al mar.

Los apartamentos son de lujo. Los propietarios tienen derecho a utilizar la piscina exterior e interior, el gimnasio, el spa, las salas de juego, la peluquería, un micro cine y la sala de reuniones.

Damnificados de Conexión Ganadera durante una manifestación (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

En 2019, un apartamento similar al de Cabral fue rematado en 2019 y perteneció al expresidente de la Conmebol y de la AUF, Eugenio Figueredo. En esa oportunidad, la subasta fue por USD 493.000 dólares. La Junta Nacional de Drogas fue la que llevó a cabo la subasta. Pero los precios en Punta del Este se han disparado.